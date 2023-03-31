Самокаты и моноколеса признали в Украине транспортными средствами
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому самокаты и моноколеса признают в Украине транспортными средствами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту законопроекта на сайте Верховной Рады.
Закон разделяет легкие электрические транспортные средства на две категории:
- легкое персональное электрическое транспортное средство: имеет от одного колеса, электродвигатель мощностью до 1000 Вт и развивает максимальную скорость до 25 км/ч. Под эту категорию подпадают все прокатные самокаты.
- низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: имеет от двух колес и может ехать со скоростью 10-50 км/ч.
"Существование определения уже однозначно представляет эти устройства как транспортные средства и в случае каких-либо приключений пользователь такого устройства уже 100% водитель ТС, а не пешеход. Это значительно упрощает трактовку и снимает ряд казусов и вопросов, которые уже успели возникнуть и широко обсуждались" , – пишет в фейсбуке представитель Ассоциации велосипедистов Киева Богдан Лепявко.
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Жить стає краще, жить стає ЗЕ-лєнєй.
Це юридичне визначення, до реестрації не має ніякого відношення.
Коли придурок, що мчить на самокаті по тротуру і збивае дитину- буде відповідати як особа, щр керувала ТЗ, а не просто як людина, що вчинила тілесні пошкодження іншій.
Коли придурок, що мчить на самокаті по тротуру і збивае дитину- буде відповідати як особа, щр керувала ТЗ, а не просто як людина, що вчинила
В цьому законі про легкі транспортні засоби з двигуном.
Для президентського лісапєда інший закон приймуть. Поки що не придумали.
- Какой русский не любит быстрой езды?
- И шо ви хатите ат беднага еврея?
Непаханное поле для взяток.
Коли ви останній раз читали ПДР? Велосипед завжди був і є транспортним засобом.
Те саме на тратуарах літають на шалених швидкостях збивають дітей і тікають...
Але потрібно не всі самокати а ті у яких швидкість більша 18 км/год... до маразму також не потрібно заходити...
Треба ввести великий штраф за обгін справа і за їзду на тротуарах, але як їх потім поліції зловити ... вони тікають провулками...
Наскільки з вашого тексту зрозуміло, обгону не було, авто стояли у корці, а велосипедист рухався по краю проїздної частини. А ви перш ніж починати рух чи перестроюватись для обїзду вибоїни не переконались у безпечності свого маневру та ще й побили велосипедиста, якого через свою необачність ледь не збили.
Щоб кожен, хто голосував за ЗЄ, з'їв останні труси і поклав зуби на полицю.
Думаю, хто-хто, а мусарня точно голодною не залишиться з такими законами.
Если это "транспортное средство", то оно может ездить по проезжей части???
Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе проезжей части, по возможности правее, в один ряд (ПДД п.11.14). Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.
я вже боюся екстраполювати - хто виявиться самими страшними шумахерами на великому асфальті... пішоходам з кравчучками - приготуватися..
..і да, починав з авто (досі маю два на ходу, але гниючих, на стоянці), потім пересів на економічний мопед (Йуля заблокувала цей еконапрмок на догоду кацапським нафтомагнатам), потім - пересів на простий вєлік, але постарів на вєліку - пересів на електровєлік (160км за раз - це багатенько для "діда")... самокат мені, поЙнятно, нафік потрібен, але динаміка великих покращень для вумного наріда стала зрозуміла ще кілька років тому... хавай ТЕ