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Самокаты и моноколеса признали в Украине транспортными средствами

самокат,електросамокат

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому самокаты и моноколеса признают в Украине транспортными средствами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон разделяет легкие электрические транспортные средства на две категории:

- легкое персональное электрическое транспортное средство: имеет от одного колеса, электродвигатель мощностью до 1000 Вт и развивает максимальную скорость до 25 км/ч. Под эту категорию подпадают все прокатные самокаты.

- низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: имеет от двух колес и может ехать со скоростью 10-50 км/ч.

Также читайте: В Киеве транспорт с 26 марта будет работать на час дольше, - Кличко

"Существование определения уже однозначно представляет эти устройства как транспортные средства и в случае каких-либо приключений пользователь такого устройства уже 100% водитель ТС, а не пешеход. Это значительно упрощает трактовку и снимает ряд казусов и вопросов, которые уже успели возникнуть и широко обсуждались" , – пишет в фейсбуке представитель Ассоциации велосипедистов Киева Богдан Лепявко.

закон (3175) транспорт (1757) самокат (8)


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Топ комментарии
+19
Спочатку зелені відкриють спеціальні платні курси для водітЄлЄй моноколЬОс. Потім ізучЄніЄ ПДР з послідуючою здачею екзаменів та отриманню посвідчень водітЬЄльЄй моноКАЛЬЄса
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31.03.2023 11:18
+17
Може хоч тепер на тротуарах не буде дебілів, які літають на цих "самокатах" з шаленою швидкістю.
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31.03.2023 11:15
+16
На права коли здавати?
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31.03.2023 11:13
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На права коли здавати?
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31.03.2023 11:13 Ответить
Спочатку зелені відкриють спеціальні платні курси для водітЄлЄй моноколЬОс. Потім ізучЄніЄ ПДР з послідуючою здачею екзаменів та отриманню посвідчень водітЬЄльЄй моноКАЛЬЄса
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31.03.2023 11:18 Ответить
До речі було б непогано, бо ці хрустики на дорогах малопомітні.
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31.03.2023 11:24 Ответить
Так ото ж... Якби водіїв авто не карали за їх збиття то був би єстьєствєнний Атбор
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31.03.2023 11:30 Ответить
Нет тут ничего хорошего.
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31.03.2023 11:30 Ответить
З отриманням прав та реєстрацією ТЗ вони стануть більш помітними?
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31.03.2023 11:34 Ответить
Ага, хоть прятаться перестанут петляя по дороге.
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31.03.2023 12:16 Ответить
Вони стануть відповідати за порушення згідно законодавства. А не зіскочив з колеса і в кущі, а воділу на нари вже тягнуть за цього підера.
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31.03.2023 12:17 Ответить
"Воділам" це не заважає тікати з місця ДТП. Особливо спритні в цьому мистецтві працівники поліції, митниці, прокуратури та судів.
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31.03.2023 19:09 Ответить
А что с прокатными делать.как узнать кто у руля?
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31.03.2023 14:26 Ответить
Еге ж, а на курси будуть приймати лише з рецептом лікаря на.... анальгін

Жить стає краще, жить стає ЗЕ-лєнєй.
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31.03.2023 11:24 Ответить
Маю надію, що самокатчиків а також велосипедистів примусять принаймні вивчити теоретичну частину ПДР. Бо через цих дегенератів дохера проблем. І так, ПДР маюит стати обов"язковими до вивчення в щколі. Бо піщоходи також нерідко херню порять
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31.03.2023 11:30 Ответить
Ще б не заважало, щоб вони мали довідки від нарколога та псіхіатра. А то на таких засобах катаються і закладчики, і відверті придурки.
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31.03.2023 12:24 Ответить
А який у вас протектор моноколеса бо там три категорії? Не забудьте на літню перевзутись, бо штраф.
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31.03.2023 11:31 Ответить
Доречніше спитати скільки заносити.
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31.03.2023 11:49 Ответить
Треба відкрити саме зараз багато моноколісних курсів, зі здачєю іспитів, додаткові сервісні центри з видачі посвідчєнь, і бажано щоб там працювали діти та родичі призовного віку чінуш.
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31.03.2023 12:50 Ответить
''Таланти твоі Украіно''!
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31.03.2023 11:14 Ответить
Штука в тім що цей закон переводить усі ці самокати і моноколеса у ТЗ із витоком усіх правил як і для всіх ТЗ. Скутери і мопеди теж прирівняли до складних ТЗ. Тобто тепер треба ці самокати реєструвати в ДАІ. Отримувати Державні реєстраційні номери. оплачувати авто страхівку. Тобто проводити всі процедури як і для звичайних автомобілів. Тобто розширюється база корупційних надходжень. Бюрократія в розвитку
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31.03.2023 12:15 Ответить
Та ні, скоріше ці всі засоби прирівнюються до того ж самого велосипеда, без реєстрації і тому подібного.
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31.03.2023 12:19 Ответить
Не пиши дурниць.
Це юридичне визначення, до реестрації не має ніякого відношення.
Коли придурок, що мчить на самокаті по тротуру і збивае дитину- буде відповідати як особа, щр керувала ТЗ, а не просто як людина, що вчинила тілесні пошкодження іншій.
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31.03.2023 13:25 Ответить
Може хоч тепер на тротуарах не буде дебілів, які літають на цих "самокатах" з шаленою швидкістю.
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31.03.2023 11:15 Ответить
Хто-хто, а дебіли у нас ніколи не переведуться!
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31.03.2023 11:18 Ответить
Дебіли у нас це ті 73% котрі обрали собі цю дебільну владу. Їжте очі те що купляли
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31.03.2023 12:16 Ответить
Тут мова про дебілів на самокатах, котрі були ще до зе-влади. Чи аби ляпнуть?
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31.03.2023 13:29 Ответить
Людина на роботі. Їй на ті самокати насрати. Є замовлення і вона його виконує.
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31.03.2023 16:37 Ответить
Навпаки зменшиться кількість адекватних, і навпаки збільшиться кількість дебілів з купленими правами.
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31.03.2023 11:21 Ответить
От яким чином вищенаписане прибере цих ідіотів з тротуарів? Це бабло в майбутньому. Чекаємо курси, сдача на права та інше
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31.03.2023 11:22 Ответить
А без прав ніяк? В Німеччині права самокатникам не потрібні, і по пішохідним зонам їм їздити заборонено, штраф 30 євреїв.
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31.03.2023 11:35 Ответить
Це юридичне визначення, до реестрації не має ніякого відношення.
Коли придурок, що мчить на самокаті по тротуру і збивае дитину- буде відповідати як особа, щр керувала ТЗ, а не просто як людина, що вчинила
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31.03.2023 13:27 Ответить
Вони й зараз відповідатимуть по статті 128 УК (непередбачувані важкі або середні тілесні ушкодження), що це змінить?
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31.03.2023 13:43 Ответить
А коли з доріг зникнуть дебіли котрі не поважають та не помічають велосипедистів, не дотримуються безпечних інтервалів та швидкості?
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31.03.2023 11:40 Ответить
Мабуть тоді, коли зникнуть дебіли велосипедисти, які вилітають на пішохідний перехід на колесах і по дорозі їздять як заманеться.
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31.03.2023 11:50 Ответить
Тобто щоб мене перестали підрізати та обганяти с інтервалом 20-30 см на швидкості у півтора-два рази більше за обмеження, всього-на-всього треба самому дотримуватись правил? Так я й зараз дотримуюсь. Так що не бачу зв'язку, це просто відмовка та небажання визнавати що низька культура водіння притаманна не тільки самокатчикам, велосипедистам, мотоциклістам, а на сам перед автомобілістам, тому що вони керують більш небезпечними ТЗ для оточуючих.
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31.03.2023 12:14 Ответить
Про культуру вождения этот бред к чему? Соблюдайте сами правила и требуйте это от других, а не выдумывайте про интревалы в 20-30 см.
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31.03.2023 12:20 Ответить
Ок, наступного разу на велосипеді я дожину того, кто мене обігнав в місті зі швидкістю 80-90 навіть не перестроївшись з вузької 3 м. смуги., і розповім йому за привила, а ще попрошу викинути забороненій прямоток, пердежем якого він тільки що злякав мене, навмисно заради понту зробивши перегазовку. Все дуже просто. А щоб не було корупціі - треба не давати хабаря, а щоб не хворіти - треба просто не хворіти. Рецепти - огонь.
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31.03.2023 12:42 Ответить
Вот видите как все просто! Но для начала все таки выучите правила что б было что рассказывать а не выдумывать какие то неизвестные никому понятия про подрезание и сантиметры интервала.
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31.03.2023 12:46 Ответить
Дебілів які керують авто значно більше,чім дебілів на велосипедах.Чісто статистично.😁
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31.03.2023 13:29 Ответить
А дебіли на авто на тротуарах вас не хвилюють???
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31.03.2023 11:50 Ответить
Ніт. На машинах їздять успєшниє люді, які мають повне право кошмарити лузерів на тротуарах.
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31.03.2023 12:06 Ответить
О да ти кацап.🤨
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31.03.2023 13:30 Ответить
Хєрня твоє карате.
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31.03.2023 13:58 Ответить
Яка гидота,цей ваш холодець з риби.
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02.04.2023 08:57 Ответить
Коли вже права на лісапєд??? 🤡🤡🤡
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31.03.2023 11:18 Ответить
А незабаром введуть поправку в закон по якій кожен пішохід буде прирівняний до транспортного засобу. Ми від РФії далеко не втікли
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31.03.2023 12:19 Ответить
тепер гончарук по кабміну не поїздить!
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31.03.2023 11:23 Ответить
Я, коли цю новину прочитав, теж про нього згадав.
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31.03.2023 11:47 Ответить
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31.03.2023 11:23 Ответить
Нєт, ета савсєм другоє.
В цьому законі про легкі транспортні засоби з двигуном.
Для президентського лісапєда інший закон приймуть. Поки що не придумали.
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31.03.2023 11:51 Ответить
До речі. А де Боневтіковий лісапєд, подарований президенткою Єстонії?
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31.03.2023 11:54 Ответить
Нова кормушка для мусорів...
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31.03.2023 11:23 Ответить
Саме так. Так само вчинили з мопедами.
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31.03.2023 11:36 Ответить
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31.03.2023 11:25 Ответить
О! А то раніше - як у старому анекдоті про єврея і ДАІшника
- Какой русский не любит быстрой езды?
- И шо ви хатите ат беднага еврея?
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31.03.2023 11:26 Ответить
капець....накрився мій саморобний електровелосипед..їздити по трасі між містами,стає більш небезпечніше.
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31.03.2023 11:26 Ответить
Чим би під час війни ці рукожопи ще займалися? А що - мобілізації ЧОМУСЬ (?!) не підлягають...
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31.03.2023 11:28 Ответить
А котрий із маланців повинен захищати на фронті інтереси якоїсь там України а не Ісраелю
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31.03.2023 12:21 Ответить
Вовчік, харош покращувать
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31.03.2023 11:33 Ответить
Слов нет, одни маты. А почему гироскутеры, велосипеды, скейтборды и роликовые коньки не внесли?
Непаханное поле для взяток.
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31.03.2023 11:33 Ответить
Ви нормальний?

Коли ви останній раз читали ПДР? Велосипед завжди був і є транспортним засобом.
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31.03.2023 11:56 Ответить
Але не ''механічним транспортним засобом''. І це як кажуть в Одесі- ''дві великі різниці"
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31.03.2023 12:02 Ответить
Так про механічний начебто нічого не написано. Просто зараз малий електротранспорт ніде не прописаний та фактично на правах пішоходів. Тільки не зрозуміло що це визнання означатиме. Але виганяти на проїзну частину самокати з маленькими колесами, чи моноколеса - керованість яких критично залежить від навичок користувача - це злочин. А будівництво безпечної інфраструктури можна чекати вічно.
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31.03.2023 12:58 Ответить
А як дітячі візки? Забули додати, чі що?
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31.03.2023 11:39 Ответить
Де гроші приколісти можуть заробити - тільки на реєстрації ТЗ. Тому і Гнусавого підключили.
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31.03.2023 11:41 Ответить
Треба наводити з цим порядок, сам чуть не збив, було пробка він стояв стояв заді а потім рішив справа проскочити між тратуаром і моїм авто, в цей момент машини рушили а на дорозі яма яку потрібно було об'їхати і це й олень щей думав щось лізти битись за це, копнув авто, поки я не вийшов і не дав пару підсрачників.... йому просто повезло що м'ятини не було...
Те саме на тратуарах літають на шалених швидкостях збивають дітей і тікають...

Але потрібно не всі самокати а ті у яких швидкість більша 18 км/год... до маразму також не потрібно заходити...

Треба ввести великий штраф за обгін справа і за їзду на тротуарах, але як їх потім поліції зловити ... вони тікають провулками...
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31.03.2023 11:52 Ответить
Ага, і літунам на авто по місту треба теж примусово швидкість обмежити-50км , так як це вимагає ПДР. А ******** машинах це легко зробити!
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31.03.2023 11:56 Ответить
https://biz.censor.net/news/3409064/u_kyyevi_z_1_kvitnya_na_deyakyh_vulytsyah_dozvolyat_ruh_zi_shvydkistyu_do_80_kmgod#comments
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31.03.2023 11:59 Ответить
Треба відстрілювати.
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31.03.2023 11:56 Ответить
Тобто за вашим бажанням велосипедисти не матимуть права проїзду з правого краю проїздної частини дороги, бо ви не заглядаєте у праве дзеркало?
Наскільки з вашого тексту зрозуміло, обгону не було, авто стояли у корці, а велосипедист рухався по краю проїздної частини. А ви перш ніж починати рух чи перестроюватись для обїзду вибоїни не переконались у безпечності свого маневру та ще й побили велосипедиста, якого через свою необачність ледь не збили.
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31.03.2023 14:21 Ответить
Я вже набрав швидкості коли він рішив обігнати, до вашого відома велосипедисти також не мають право під час руху обганяти справа якщо авто в крайньо правій полосі і там 40 см до тротуару...
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31.03.2023 14:40 Ответить
Перефразирую - воем лисапедистов в комментах удовлетворён!
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31.03.2023 11:55 Ответить
І податками їх, податками!!!

Щоб кожен, хто голосував за ЗЄ, з'їв останні труси і поклав зуби на полицю.
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31.03.2023 11:55 Ответить
Чудово.
Думаю, хто-хто, а мусарня точно голодною не залишиться з такими законами.
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31.03.2023 12:00 Ответить
Минуточку!
Если это "транспортное средство", то оно может ездить по проезжей части???
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31.03.2023 12:02 Ответить
Мля, я *******....
Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе проезжей части, по возможности правее, в один ряд (ПДД п.11.14). Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.
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31.03.2023 12:08 Ответить
Правила прочитай, бо дуже "розумним" виглядаєш.
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31.03.2023 13:34 Ответить
Я не знаю, оттого и спрашиваю. Давай, просвети, прочитавший!
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31.03.2023 14:17 Ответить
Настав час черевики і чоботи признати транспортним засобом. А їх водіів обкласти черговим податком.
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31.03.2023 12:17 Ответить
Лицензию выдавать на год. Каждый год повышать цены. Придумать специальные корочки дорогие, потом регулярно говорить что мол нету бланков но...за отдельную плату... Так деградирует социализм, плодит чиновников паразитов. В нашем государстве Майдан надо собирать каждый день. Потому что чиновники ох+++@.
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31.03.2023 12:18 Ответить
або простіше: ніяк їх не тестувати і не обмежувати. Але надати нарешті права пішоходам і водіям ******* цих підарасів за порушення (яких просто валом, ще і з тяжкими наслідками), що потім має класифікуватись "як сорозмірний самозахист".
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31.03.2023 12:51 Ответить
В смысле номера надо будет получать?
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31.03.2023 12:22 Ответить
Як десь писали - замiсть довб...бiв на мопедах виiхали довб..би на елктросамокатах.
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31.03.2023 13:05 Ответить
Все правильно, нужно обязать ТО проходить каждые три месяца и повторно сдавать на права каждый год, стране нужны деньги 😂
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31.03.2023 13:31 Ответить
..дивна річ: спочатку в усіх бідах на дорозі (окрім водіїв швидкісних авто, звичайно, у них завжди досить бабла для їхніх "процедур з невИнності") були винні мопедисти на пердючих дирчиках-скутерах, потім велосипедисти, потім електровелосипедисти, тепер - камікадзе-самокатчики...
я вже боюся екстраполювати - хто виявиться самими страшними шумахерами на великому асфальті... пішоходам з кравчучками - приготуватися..
..і да, починав з авто (досі маю два на ходу, але гниючих, на стоянці), потім пересів на економічний мопед (Йуля заблокувала цей еконапрмок на догоду кацапським нафтомагнатам), потім - пересів на простий вєлік, але постарів на вєліку - пересів на електровєлік (160км за раз - це багатенько для "діда")... самокат мені, поЙнятно, нафік потрібен, але динаміка великих покращень для вумного наріда стала зрозуміла ще кілька років тому... хавай ТЕ
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31.03.2023 13:37 Ответить
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31.03.2023 13:49 Ответить
Оскільки пішоходи також є учасниками руху, зелені скоро і для них введуть реєстрацію в МРЕО,здавання екзаменів,техогляд.
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31.03.2023 14:55 Ответить
... и яркий гос-номер на лбу в виде тату (зелёный), а на задницу светодиод (10вт)
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31.03.2023 20:50 Ответить
Завтра прицеплю себе на шапку эмблему и назовусь Теслой Максимальная скорость передвижения-5-6км/ч,при необходимости,могу разогнаться до 10-11. Полностью универсален,экономичен...для женщин-лучше и придумать ничего нельзя
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31.03.2023 21:48 Ответить
Ще залишаються ролики. На них хоч такий закон не розповсюджується?
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05.10.2023 10:56 Ответить
 
 