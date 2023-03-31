Самокаты и моноколеса признали в Украине транспортными средствами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому самокаты и моноколеса признают в Украине транспортными средствами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон разделяет легкие электрические транспортные средства на две категории:

- легкое персональное электрическое транспортное средство: имеет от одного колеса, электродвигатель мощностью до 1000 Вт и развивает максимальную скорость до 25 км/ч. Под эту категорию подпадают все прокатные самокаты.

- низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: имеет от двух колес и может ехать со скоростью 10-50 км/ч.

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"Существование определения уже однозначно представляет эти устройства как транспортные средства и в случае каких-либо приключений пользователь такого устройства уже 100% водитель ТС, а не пешеход. Это значительно упрощает трактовку и снимает ряд казусов и вопросов, которые уже успели возникнуть и широко обсуждались" , – пишет в фейсбуке представитель Ассоциации велосипедистов Киева Богдан Лепявко.