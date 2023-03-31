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Финляндия в ближайшие дни официально вступит в НАТО, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Финляндия официально станет 31-м членом НАТО в ближайшие дни. Это стало возможным после того, как Турция приняла заявку страны на вступление в Альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому союзу. Недавно Столтенберг поздравил президента страны Саули Нииностио с этим историческим событием.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО - сильнее", - сказал генсек.

Также читайте: Турция согласовала вступление Финляндии в НАТО

Он отметил, что у Финляндии есть боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты, поэтому ее членство много даст НАТО.

По словам Столтенберга, союзники соглашаются, что скорейшее завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех.

Финляндия (952) членство в НАТО (1503) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+16
Вітаємо
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31.03.2023 13:26
+12
Ну и какое теперь "подлетное время", о котором вещал срущий в чемодан, "великий" геополитик?
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31.03.2023 13:29
+11
***** знову всіх переграв .
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31.03.2023 13:26
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Вітаємо
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31.03.2023 13:26 Ответить
Вітаємо з цим бліду кремлівську вошу.
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31.03.2023 13:26 Ответить
***** знову всіх переграв .
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31.03.2023 13:26 Ответить
На то воно і *****.
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31.03.2023 13:31 Ответить
Ну и какое теперь "подлетное время", о котором вещал срущий в чемодан, "великий" геополитик?
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31.03.2023 13:29 Ответить
150 км до Пітера і 700 км до Мацкви, навіть ойкнути не встигнуть. Тепер бліда кремлівська воша знову заб'ється під віник у свому бункері на Алтаї і, як завжди, буде "жарити" відомого оленевода.
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31.03.2023 13:38 Ответить
Воно не змінилось. Найближча країна НАТО до Москви це Латвія 600 км. Від Фінляндії 800 км. Але більше тисячі кілометрів кордону з країною НАТО вони отримали. А це більше ніж у два рази довше ніж було до цього.
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31.03.2023 13:39 Ответить
Да это все понятно любому вменяемому человеку. Просто кремлевский подонок регулярно пугал своих холопов "расширением НАТО" и "сокращением подлетного времени", упуская тот момент, что страны Балтии давно в Альянсе. У этого чмошника только по поводу Украины "пунктик", а большинство других стран всегда были ему безразличны.
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31.03.2023 13:54 Ответить
ta to odna z nadumanyh prychyn... spravjnya prychyna, sho ukrainci znaut', sho RF - ce Moskoviya, i niyakogo vidnoshennya do Rusi ne maut'. A ce v svou chergu ****** stolitni baiky, sho "naveki splotila velikaya Rus'" rizni narody. Tobto ves' "Russkiy mir" - ce prosto kazka dlya negramotnyh ludei, yaku prydumaly v 18-19 stolitti... sho v svou chergu nese zagrozu isnuvannya samoi RF - yak derjavnogo utvorennya
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31.03.2023 13:46 Ответить
ATACAMсами можна буде лупити по Пітеру з глибокого тилу, якщо треба буде усмирити особливо воінственно налаштованих підерців)…це хвилини дві… а якщо по дішману крилатими бомбами і безпілотниками.. то й пів години може бут
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31.03.2023 15:24 Ответить
tyc' perdyc', moya radist'
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31.03.2023 13:42 Ответить
Мене ще прикалує, як вони рахували там відстань до Москви і Пітера. Типу відстань -"падлотної время" до найближчого населеного пункту від кордону, то фігня. Яка нафіг різниця? Саме головне Москва. А тих можна і виключити із складу РФ. Невелика біда.
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31.03.2023 13:44 Ответить
ta oto, MBR, yak kamen'uka vertykal'no moje jahnuty z velykou kinetychnou energieu v bud' yaku tochku Zemli
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31.03.2023 13:48 Ответить
раді за фінів, вітаємо.
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31.03.2023 14:01 Ответить
молодцы!приятно видеть в НАТО друга Украины и демократическую страну!
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31.03.2023 14:15 Ответить
Собрали манатки и подтащили их поближе к россии
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31.03.2023 18:06 Ответить
Фіни зможуть розстрілювати мурманск і сєвєродвінск з рогатки
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31.03.2023 21:10 Ответить
 
 