Финляндия в ближайшие дни официально вступит в НАТО, - Столтенберг
Финляндия официально станет 31-м членом НАТО в ближайшие дни. Это стало возможным после того, как Турция приняла заявку страны на вступление в Альянс.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он напомнил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому союзу. Недавно Столтенберг поздравил президента страны Саули Нииностио с этим историческим событием.
"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО - сильнее", - сказал генсек.
Он отметил, что у Финляндии есть боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты, поэтому ее членство много даст НАТО.
По словам Столтенберга, союзники соглашаются, что скорейшее завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех.
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