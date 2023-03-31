Турция согласовала вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

За вступление Финляндии в НАТО проголосовали 276 турецких депутатов.

Таким образом, все страны НАТО ратифицировали вступление Финляндии в Альянс.

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Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте 23 марта подписал законы, необходимые для членства страны НАТО. Таким образом, все национальные процедуры, необходимые для членства в Альянсе, завершились.