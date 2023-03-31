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Турция согласовала вступление Финляндии в НАТО

нато,фінляндія

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

За вступление Финляндии в НАТО проголосовали 276 турецких депутатов.

Таким образом, все страны НАТО ратифицировали вступление Финляндии в Альянс.

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Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте 23 марта подписал законы, необходимые для членства страны НАТО. Таким образом, все национальные процедуры, необходимые для членства в Альянсе, завершились.

НАТО (9934) Турция (3369) Финляндия (952) членство в НАТО (1503)


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Топ комментарии
+13
Вітаємо Фінляндію.
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31.03.2023 00:32
+11
Повыкобенивались для виду но проголосовали. Поздравляю финнов.
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31.03.2023 00:27
+11
после выборов и Швеция поддержку получит
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31.03.2023 00:32
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ок
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31.03.2023 00:24 Ответить
Повыкобенивались для виду но проголосовали. Поздравляю финнов.
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31.03.2023 00:27 Ответить
Так по финам у них и небыло проблем. Шведам обломится.
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31.03.2023 02:26 Ответить
У турков с самого начала претензий к ним не было. Наоборот сдали финны. Они хотели только со шведами вступать но увидев что турки непреклонны то отдельно от шведов вступили
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31.03.2023 17:11 Ответить
после выборов и Швеция поддержку получит
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31.03.2023 00:32 Ответить
Да там в любом случае шведов примут. Хоть при Эрдогане хоть при другом президенте.Турки не против шведов. Они хотели показать им принципиальность за боевиков РПК и сожжение корана. Они своего добились. Финнов приняли без шведов. Теперь уже и их очередь.
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31.03.2023 17:17 Ответить
Вітаємо Фінляндію.
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31.03.2023 00:32 Ответить
Вітаємо фінів зі вступом у НАТО, а також кацапський мордор з черговим ятаганом у дупу від "особистого друга Ердогана". Пуцькін, як завжди, "знову усіх переграв" і буде тепер мати ядерні ракети НАТО середньої відстані під Пітером (150 км) і у 700 километрах від Кремля.
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31.03.2023 08:01 Ответить
а в членинграде теперь будут показывать карту, откуда готовится нападение?
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31.03.2023 00:35 Ответить
Термин Финляндизация или "Финская форма", теперь получил еще один смысл.
Теперь, финляндизация Украины, действительно, оптимальный вариант мирного существования, востока и запада.
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31.03.2023 00:37 Ответить
А куда вы турки нахер денетесь. И Швецию примете. Вы лучше присмотритесь там путлер начал на войну всяких курдских кидарасов нанимать а вы с ним ещё дела имеете….
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31.03.2023 00:39 Ответить
ну тут как бы туркам это только на руку
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31.03.2023 01:14 Ответить
То что подготовленные в военном отношении (участием в войне с Украиной курды вернуться в Турцию (Курдистан) для пополнения террористического крыла рядов «Серых Волков» туркам на руку? Тогда я -вьетнамская балерина!
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31.03.2023 14:05 Ответить
Из книги великого геостратега В.В.П.: "...
Да и ладушки.
НАТО приближается.
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31.03.2023 01:42 Ответить
Я цілий день чекав цієї новини. У рашки га півночі починаються серйозні проблеми.
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31.03.2023 06:16 Ответить
Нуі?Як пояснити це знайомому курду чи молдаванину на їх"..от якби Україна не вступала..")) Ну не напали ж мосаалі на Фінляндія.
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31.03.2023 06:28 Ответить
Скаженна Білка Скабііва: Благодаря нашему великому Путину подлетное время финских ракет к Санктпетербургу увеличилось до 48 часов. Финляндия вступив в НАТО взяла ответственность за весь альянс и теперь стрелять может только демонстративно- через другую сторону земного шар
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31.03.2023 07:06 Ответить
НАТО рашці під саму хату!
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31.03.2023 09:44 Ответить
 
 