Турция согласовала вступление Финляндии в НАТО
Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
За вступление Финляндии в НАТО проголосовали 276 турецких депутатов.
Таким образом, все страны НАТО ратифицировали вступление Финляндии в Альянс.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте 23 марта подписал законы, необходимые для членства страны НАТО. Таким образом, все национальные процедуры, необходимые для членства в Альянсе, завершились.
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Теперь, финляндизация Украины, действительно, оптимальный вариант мирного существования, востока и запада.
Да и ладушки.
НАТО приближается.