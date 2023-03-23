Президент Финляндии Ниинисте подписал законы о вступлении в НАТО. ВИДЕО
Президент Финляндии Саули Ниинисте 23 марта в Хельсинки торжественно подписал законы, необходимые для членства в НАТО. Таким образом, все национальные процедуры, необходимые для членства в Альянсе, завершились.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.
Ниинисте поставил свою подпись на документах после того, как в прошлую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале процесса ратификации в парламенте членства Финляндии в НАТО, отмечает Европейская правда.
Комитет по иностранным делам Турции планирует обсудить членство Финляндии в НАТО в четверг, 23 марта.
По данным турецкой газеты Hürriyet, рассмотрение вопроса о членстве Финляндии в НАТО, возможно, вынесут на заседание парламента уже в пятницу или субботу.
Помимо Турции, ратифицировать вступление Финляндии должна Венгрия. Голосование в венгерском парламенте должно состояться 27 марта.
Финляндия не может стать полноправным членом НАТО, пока все нынешние страны-члены Альянса не утвердят ее вступление в свои парламенты.
После месяцев сопротивления Турция смягчила свою позицию по членству Финляндии в Альянсе. Швеция до сих пор ждет, когда Анкара снимет свое вето.
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Меж іншим, після того як Росія захопила Крим, до альянсу НАТО приєдналася Чорногорія.