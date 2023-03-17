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Новости НАТО
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Турция идет к ратификации вступления Финляндии в НАТО, - Bloomberg

нато,туреччина,швеція,фінляндія

Турция приближается к ратификации вступления Финляндии в НАТО. Это сделает Альянс на шаг ближе к принятию 31-го члена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречается с лидером Финляндии Саули Нийнисте в Анкаре. Эрдоган говорил ранее, что планирует выполнить обещание, данное Финляндии по поводу его заявки на вступление в НАТО. В 16.45 по местному времени они проведут совместную пресс-конференцию.

Потенциальная ратификация заявки Турцией может привести к тому, что Венгрия останется последним препятствием на пути Финляндии в НАТО, если премьер-министр Орбан продолжит оттягивать голосование в парламенте. Венгрия планирует провести голосование по заявкам Финляндии и Швеции в конце марта или начале апреля после многочисленных задержек.

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В то же время это подвергает сомнению вступление Швеции в Альянс. Напомним, Турция блокирует вступление Швеции в НАТО из-за поддержки Швецией курдов. Курды - это народ без собственного государства, стремящегося к независимости. В частности, около 14-20 млн курдов проживает в Турции.

Членство Финляндии позволит Североатлантическому союзу начать охрану территории вокруг Балтийского моря для защиты своих балтийских членов, которые часто рассматриваются как потенциальные объекты российской агрессии. Включение Финляндии в Альянс увеличит протяженность границы НАТО с Россией. Это также позволило бы НАТО улучшить наблюдение за западным флангом РФ с помощью хорошо подготовленных военных Финляндии, которые уже используют вооружение, совместимое с НАТО.

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НАТО (10174) Турция (3508) Финляндия (991) членство в НАТО (1548) Эрдоган Реджеп Тайип (927)


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Ну шо ж, побажаємо НАТО , щоб кількість яєць завжди була більше ніж членів!
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17.03.2023 12:35 Ответить
Эрдоган как подсел на риторику с курдами, так как и дурак продолжает в ней меситься.

Мог бы предложить курдам полный мирный договор, отдать им ту землю, которую они хотят получить, а также самых ярых военных преступников на казнь, а взамен от них получить военную помощью в операции с захватом Сирии и свержением Асада. Договориться о мире, напасть на Асада, уничтожить весь режим, захватить всю страну (и никто против не будет, этого химического террориста давно пора уничтожить), получить сухопутный коридор в арабские страны и в Израиль в том числе, качать нефть и газ по трубам. Сами турки получат новую территорию вместо той, что ушла бы курдам. Все в плюсе, все в выгоде, это война за экономику, она имеет значение. А сейчас Турция ведет войну за геноцид против курдов, а те конечно стоят насмерть. Бессмысленная война без всякой экономической выгоды. Победить невозможно, уступить просто так нельзя.
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17.03.2023 12:43 Ответить
 
 