Турция идет к ратификации вступления Финляндии в НАТО, - Bloomberg

Турция приближается к ратификации вступления Финляндии в НАТО. Это сделает Альянс на шаг ближе к принятию 31-го члена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречается с лидером Финляндии Саули Нийнисте в Анкаре. Эрдоган говорил ранее, что планирует выполнить обещание, данное Финляндии по поводу его заявки на вступление в НАТО. В 16.45 по местному времени они проведут совместную пресс-конференцию.

Потенциальная ратификация заявки Турцией может привести к тому, что Венгрия останется последним препятствием на пути Финляндии в НАТО, если премьер-министр Орбан продолжит оттягивать голосование в парламенте. Венгрия планирует провести голосование по заявкам Финляндии и Швеции в конце марта или начале апреля после многочисленных задержек.

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В то же время это подвергает сомнению вступление Швеции в Альянс. Напомним, Турция блокирует вступление Швеции в НАТО из-за поддержки Швецией курдов. Курды - это народ без собственного государства, стремящегося к независимости. В частности, около 14-20 млн курдов проживает в Турции.

Членство Финляндии позволит Североатлантическому союзу начать охрану территории вокруг Балтийского моря для защиты своих балтийских членов, которые часто рассматриваются как потенциальные объекты российской агрессии. Включение Финляндии в Альянс увеличит протяженность границы НАТО с Россией. Это также позволило бы НАТО улучшить наблюдение за западным флангом РФ с помощью хорошо подготовленных военных Финляндии, которые уже используют вооружение, совместимое с НАТО.

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