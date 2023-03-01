Президент Венгрии Новак призвала парламент страны поддержать расширение НАТО

Парламент Венгрии ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Об этом говорится в фейсбук-сообщении президентки страны Каталин Новак, передает Цензор.НЕТ.

Она отмечает, что в Национальной ассамблее Венгрии (парламенте - Ред.) начались дискуссии о ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс (НАТО).

Новак убеждена, что ратификация заявки не "простой технический вопрос", но сложное решение с серьезными последствиями, которое "необходимо тщательно обдумать".

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"Моя позиция четкая: в нынешней ситуации присоединение Швеции и Финляндии оправдано. Я верю, что Национальная ассамблея примет мудрое решение как можно скорее!" – написала Новак.

Напомним, Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

29 июня 2022 г. на саммите в Мадриде страны НАТО официально "пригласили" Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

Для присоединения новых стран к Североатлантическому альянсу необходимо согласие всех 30 стран-членов, а также ратификация этого шага парламентами всех стран НАТО.

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Заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс не ратифицировали парламенты только двух стран – Турции и Венгрии.

25 февраля 2023 года руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктор Орбан сообщил, что голосование по этому вопросу может состояться только во второй половине марта.

Турция долго блокировала присоединение под предлогом невыполнения странами требований по борьбе с терроризмом, в частности ограничения прав курдских организаций и выдачи отдельных их представителей.

27 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна возобновит переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО, новая встреча состоится 9 марта в Брюсселе. В то же время он предупредил, что Турция не может согласиться на вступление Швеции в Альянс до тех пор, пока не выполнит свои обязательства в сфере "борьбы с терроризмом".

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