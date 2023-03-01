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Президент Венгрии Новак призвала парламент страны поддержать расширение НАТО

новак,каталін

Парламент Венгрии ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Об этом говорится в фейсбук-сообщении президентки страны Каталин Новак, передает Цензор.НЕТ.

Она отмечает, что в Национальной ассамблее Венгрии (парламенте - Ред.) начались дискуссии о ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс (НАТО).

Новак убеждена, что ратификация заявки не "простой технический вопрос", но сложное решение с серьезными последствиями, которое "необходимо тщательно обдумать".

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"Моя позиция четкая: в нынешней ситуации присоединение Швеции и Финляндии оправдано. Я верю, что Национальная ассамблея примет мудрое решение как можно скорее!" – написала Новак.

Напомним, Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

29 июня 2022 г. на саммите в Мадриде страны НАТО официально "пригласили" Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

Для присоединения новых стран к Североатлантическому альянсу необходимо согласие всех 30 стран-членов, а также ратификация этого шага парламентами всех стран НАТО.

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Заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс не ратифицировали парламенты только двух стран – Турции и Венгрии.

25 февраля 2023 года руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктор Орбан сообщил, что голосование по этому вопросу может состояться только во второй половине марта.

Турция долго блокировала присоединение под предлогом невыполнения странами требований по борьбе с терроризмом, в частности ограничения прав курдских организаций и выдачи отдельных их представителей.

27 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна возобновит переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО, новая встреча состоится 9 марта в Брюсселе. В то же время он предупредил, что Турция не может согласиться на вступление Швеции в Альянс до тех пор, пока не выполнит свои обязательства в сфере "борьбы с терроризмом".

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Венгрия (2000) членство в НАТО (1526) Новак Каталина (13)


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Топ комментарии
+10
похоже, что в Венгрии вроде есть люди с яйцами, в отличие от подстилки Орбана, Лукашенки2
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01.03.2023 15:39
+9
Раскол в рядах *******? Прекрасно.

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01.03.2023 15:39
+3
****** конфліктують з недойобіками
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01.03.2023 15:44
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01.03.2023 15:31 Ответить
похоже, что в Венгрии вроде есть люди с яйцами, в отличие от подстилки Орбана, Лукашенки2
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01.03.2023 15:39 Ответить
Новак з партії Орбана. І все, що вона говорить, погоджено з ним. І, як правило, вона в основноу каже притомні речі, в т.ч. і про Україну. Вони просто розігрують сценку про поганого і доброго поліцейського.
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01.03.2023 17:39 Ответить
Раскол в рядах *******? Прекрасно.

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01.03.2023 15:39 Ответить
****** конфліктують з недойобіками
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01.03.2023 15:44 Ответить
А надо бы их все пере****ть!
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01.03.2023 16:35 Ответить
Змагання: кому більше паприкашу дістанеться.
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01.03.2023 15:43 Ответить
Ніякі це не харошиє ******, просто ********* в НАТО і в ЄС це повний нуль, і якщо вони почнуть ви##буваться ще й з вступом Швеції та Фінляндії - то їх швидко економічески та у військовому плані відправлять на "ісконную родіну" - в болота.
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01.03.2023 15:50 Ответить
Хоть один вопрос в позитивную сторону решили .
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01.03.2023 15:51 Ответить
Ще не вирішили. Це всього-навсього її звернення до парламенту.
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01.03.2023 17:41 Ответить
А може це такі викрутаси: вона закликала, а парламент не проголосує, і вона біла й пахуча і не при ділах.
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01.03.2023 15:52 Ответить
Там президент декоративный

Главный премьер и парламент

Потому ее мнение может и такое
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01.03.2023 15:58 Ответить
Дуже приємно, що є в Угорщині адекватні люди, а не тільки ті два ********* - Орбан і Сійято.
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01.03.2023 16:03 Ответить
Новак із партії Орбана, і саме він підтримував її при обранні на посаду президента. Там просто хитріша гра, ніж це виглядає збоку.
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01.03.2023 17:42 Ответить
Вана на відміну від оРБАНА нормальна, але мадярщина це реально парламентсько-президентська республіка на відміну від України. Тому премер там президента в Х.. не ставить. Так в принципі має бути і у нас, але шмиргаль це маріонетка і парламент ручний у нас. А Йорбан свого слова ще не сказав.
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01.03.2023 16:06 Ответить
Мадяри кінцевий беніфіціар в ЕС і НАТО, вони саме вирішують кому бути членом а кому ні !!!
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01.03.2023 16:34 Ответить
А цю презідентку вже запрошували до Бучі? Цікаво- ´ Презідент Угорщини може розпустити угорський парламент і вигнати премьера Орбана ?
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01.03.2023 17:14 Ответить
Вона з його партії і вони дружать. Тому вона нікого не буде виганяти.
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01.03.2023 17:43 Ответить
Кожний думае про свое майбутне.
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01.03.2023 18:41 Ответить
 
 