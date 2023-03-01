Президентка Угорщини Новак закликала парламент країни підтримати розширення НАТО

Парламент Угорщини має ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Про це йдеться у фейсбук-дописі президентки країни Каталін Новак, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначає, що у Національній асамблеї Угорщини (парламенті. - Ред.) почалися дискусії щодо ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Новак переконана, що ратифікація заявки не є "простим технічним питанням", але складним рішенням з серйозними наслідками, яке "необхідно ретельно обдумати".

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"Моя позиція чітка: у нинішній ситуації приєднання Швеції та Фінляндії є виправданим. Я вірю, що Національна асамблея ухвалить мудре рішення якомога швидше!" - написала Новак.

Нагадаємо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

29 червня 2022 року на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно "запросили" Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу.

Для приєднання нових країн до Північноатлантичного альянсу необхідна згода всіх 30 країн-членів, а також ратифікація цього кроку парламентами всіх країн НАТО.

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Заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного Альянсу не ратифікували парламенти лише двох країн - Туреччини та Угорщини.

25 лютого 2023 року керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана повідомив, що голосування з цього питання може відбутися лише в другій половині березня.

Туреччина тривалий час блокувала приєднання під приводом невиконання країнами вимог щодо боротьби з тероризмом, зокрема обмеження прав курдських організацій і видачі окремих їхніх представників.

27 лютого міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна відновить переговори зі Швецією та Фінляндією про вступ до НАТО, нова зустріч відбудеться 9 березня у Брюсселі. Водночас він попередив, що Туреччина не може погодитися на вступ Швеції до Альянсу доти, доки та не виконає своїх зобов'язань у сфері "боротьби з тероризмом".

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