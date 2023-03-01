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Новини
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Президентка Угорщини Новак закликала парламент країни підтримати розширення НАТО

новак,каталін

Парламент Угорщини має ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Про це йдеться у фейсбук-дописі президентки країни Каталін Новак, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначає, що у Національній асамблеї Угорщини (парламенті. - Ред.) почалися дискусії щодо ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Новак переконана, що ратифікація заявки не є "простим технічним питанням", але складним рішенням з серйозними наслідками, яке "необхідно ретельно обдумати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня, - ЗМІ

"Моя позиція чітка: у нинішній ситуації приєднання Швеції та Фінляндії є виправданим. Я вірю, що Національна асамблея ухвалить мудре рішення якомога швидше!" - написала Новак.

Нагадаємо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

29 червня 2022 року на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно "запросили" Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу.

Для приєднання нових країн до Північноатлантичного альянсу необхідна згода всіх 30 країн-членів, а також ратифікація цього кроку парламентами всіх країн НАТО. 

Також читайте: У той день, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, стало очевидним, що Фінляндія буде членом НАТО, - прем’єрка Марін

Заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного Альянсу не ратифікували парламенти лише двох країн - Туреччини та Угорщини.

25 лютого 2023 року керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана повідомив, що голосування з цього питання може відбутися лише в другій половині березня.

Туреччина тривалий час блокувала приєднання під приводом невиконання країнами вимог щодо боротьби з тероризмом, зокрема обмеження прав курдських організацій і видачі окремих їхніх представників.

27 лютого міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна відновить переговори зі Швецією та Фінляндією про вступ до НАТО, нова зустріч відбудеться 9 березня у Брюсселі. Водночас він попередив, що Туреччина не може погодитися на вступ Швеції до Альянсу доти, доки та не виконає своїх зобов'язань у сфері "боротьби з тероризмом".

Читайте також: Парламент Фінляндії проголосує щодо вступу до НАТО, не чекаючи рішення Туреччини та Угорщини

Автор: 

Угорщина (2332) членство в НАТО (1735) Новак Каталіна (16)


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Топ коментарі
+10
похоже, что в Венгрии вроде есть люди с яйцами, в отличие от подстилки Орбана, Лукашенки2
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01.03.2023 15:39
+9
Раскол в рядах *******? Прекрасно.

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01.03.2023 15:39
+3
****** конфліктують з недойобіками
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01.03.2023 15:44
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01.03.2023 15:31 Відповісти
похоже, что в Венгрии вроде есть люди с яйцами, в отличие от подстилки Орбана, Лукашенки2
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01.03.2023 15:39 Відповісти
Новак з партії Орбана. І все, що вона говорить, погоджено з ним. І, як правило, вона в основноу каже притомні речі, в т.ч. і про Україну. Вони просто розігрують сценку про поганого і доброго поліцейського.
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01.03.2023 17:39 Відповісти
Раскол в рядах *******? Прекрасно.

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01.03.2023 15:39 Відповісти
****** конфліктують з недойобіками
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01.03.2023 15:44 Відповісти
А надо бы их все пере****ть!
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01.03.2023 16:35 Відповісти
Змагання: кому більше паприкашу дістанеться.
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01.03.2023 15:43 Відповісти
Ніякі це не харошиє ******, просто ********* в НАТО і в ЄС це повний нуль, і якщо вони почнуть ви##буваться ще й з вступом Швеції та Фінляндії - то їх швидко економічески та у військовому плані відправлять на "ісконную родіну" - в болота.
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01.03.2023 15:50 Відповісти
Хоть один вопрос в позитивную сторону решили .
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01.03.2023 15:51 Відповісти
Ще не вирішили. Це всього-навсього її звернення до парламенту.
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01.03.2023 17:41 Відповісти
А може це такі викрутаси: вона закликала, а парламент не проголосує, і вона біла й пахуча і не при ділах.
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01.03.2023 15:52 Відповісти
Там президент декоративный

Главный премьер и парламент

Потому ее мнение может и такое
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01.03.2023 15:58 Відповісти
Дуже приємно, що є в Угорщині адекватні люди, а не тільки ті два ********* - Орбан і Сійято.
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01.03.2023 16:03 Відповісти
Новак із партії Орбана, і саме він підтримував її при обранні на посаду президента. Там просто хитріша гра, ніж це виглядає збоку.
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01.03.2023 17:42 Відповісти
Вана на відміну від оРБАНА нормальна, але мадярщина це реально парламентсько-президентська республіка на відміну від України. Тому премер там президента в Х.. не ставить. Так в принципі має бути і у нас, але шмиргаль це маріонетка і парламент ручний у нас. А Йорбан свого слова ще не сказав.
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01.03.2023 16:06 Відповісти
Мадяри кінцевий беніфіціар в ЕС і НАТО, вони саме вирішують кому бути членом а кому ні !!!
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01.03.2023 16:34 Відповісти
А цю презідентку вже запрошували до Бучі? Цікаво- ´ Презідент Угорщини може розпустити угорський парламент і вигнати премьера Орбана ?
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01.03.2023 17:14 Відповісти
Вона з його партії і вони дружать. Тому вона нікого не буде виганяти.
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01.03.2023 17:43 Відповісти
Кожний думае про свое майбутне.
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01.03.2023 18:41 Відповісти
 
 