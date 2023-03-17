Туреччина йде до ратифікації вступу Фінляндії до НАТО, - Bloomberg

Туреччина наближається до ратифікації вступу Фінляндії до НАТО. Це зробить Альянс на крок ближчим до прийняття 31-го члена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрічається з лідером Фінляндії Саулі Нійністе в Анкарі. Ердоган казав раніше, що планує виконати обіцянку, дану Фінляндії щодо її заявки на вступ до НАТО. О 16:45 за місцевим часом вони проведуть спільну прес-конференцію.

Потенційна ратифікація заявки Туреччиною може призвести до того, що Угорщина залишиться останньою перепоною на шляху Фінляндії до НАТО, якщо прем'єр-міністр Орбан продовжить відтягувати голосування у парламенті. Угорщина планує провести голосування щодо заявок Фінляндії і Швеції наприкінці березня або на початку квітня після численних затримок.

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Водночас це ставить під сумнів вступ Швеції до Альянсу. Нагадаємо, Туреччина блокує вступ Швеції до НАТО через підтримку Швецією курдів. Курди - це народ без власної держави, який прагне незалежності. Зокрема близько 14-20 млн курдів проживає в Туреччині.

Членство Фінляндії дозволить Альянсу почати охорону території навколо Балтійського моря для захисту своїх балтійських членів, які часто розглядаються як потенційні об'єкти російської агресії. Включення Фінляндії до Альянсу збільшить довжину кордону НАТО з Росією. Це також дозволило б НАТО покращити спостереження за західним флангом РФ за допомогою добре підготовлених військових Фінляндії, які вже використовують озброєння, сумісне з НАТО.

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