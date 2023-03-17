Туреччина йде до ратифікації вступу Фінляндії до НАТО, - Bloomberg
Туреччина наближається до ратифікації вступу Фінляндії до НАТО. Це зробить Альянс на крок ближчим до прийняття 31-го члена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрічається з лідером Фінляндії Саулі Нійністе в Анкарі. Ердоган казав раніше, що планує виконати обіцянку, дану Фінляндії щодо її заявки на вступ до НАТО. О 16:45 за місцевим часом вони проведуть спільну прес-конференцію.
Потенційна ратифікація заявки Туреччиною може призвести до того, що Угорщина залишиться останньою перепоною на шляху Фінляндії до НАТО, якщо прем'єр-міністр Орбан продовжить відтягувати голосування у парламенті. Угорщина планує провести голосування щодо заявок Фінляндії і Швеції наприкінці березня або на початку квітня після численних затримок.
Водночас це ставить під сумнів вступ Швеції до Альянсу. Нагадаємо, Туреччина блокує вступ Швеції до НАТО через підтримку Швецією курдів. Курди - це народ без власної держави, який прагне незалежності. Зокрема близько 14-20 млн курдів проживає в Туреччині.
Членство Фінляндії дозволить Альянсу почати охорону території навколо Балтійського моря для захисту своїх балтійських членів, які часто розглядаються як потенційні об'єкти російської агресії. Включення Фінляндії до Альянсу збільшить довжину кордону НАТО з Росією. Це також дозволило б НАТО покращити спостереження за західним флангом РФ за допомогою добре підготовлених військових Фінляндії, які вже використовують озброєння, сумісне з НАТО.
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Мог бы предложить курдам полный мирный договор, отдать им ту землю, которую они хотят получить, а также самых ярых военных преступников на казнь, а взамен от них получить военную помощью в операции с захватом Сирии и свержением Асада. Договориться о мире, напасть на Асада, уничтожить весь режим, захватить всю страну (и никто против не будет, этого химического террориста давно пора уничтожить), получить сухопутный коридор в арабские страны и в Израиль в том числе, качать нефть и газ по трубам. Сами турки получат новую территорию вместо той, что ушла бы курдам. Все в плюсе, все в выгоде, это война за экономику, она имеет значение. А сейчас Турция ведет войну за геноцид против курдов, а те конечно стоят насмерть. Бессмысленная война без всякой экономической выгоды. Победить невозможно, уступить просто так нельзя.