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Позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес вступу в НАТО, переговори продовжаться у грудні, - Ердоган

нато,швеція

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що позиція Швеції щодо боротьби з особами, яких вона вважає курдськими терористами, уповільнює процес її вступу до НАТО і пообіцяв, що переговори про членство Швеції в альянсі продовжаться у грудні.

Про це повідомляє фінський портал телерадіомовлення Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як сказав Ердоган у вівторок на пресконференції за підсумками переговорів в Анкарі зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном, "Швеція відповідає критеріям членства в НАТО, але у боротьбі з тероризмом Швеції все одно доведеться помножити зусилля". 

За словами Ердогана, "Швеція хоче вступити до НАТО заради власної безпеки. Ми, з іншого боку, хочемо, щоб Швеція бачила наші проблеми безпеки".

Він сказав, що хоче бачити прогрес із боку Швеції напередодні зустрічі у грудні.

Ердоган привітав нову політику шведського уряду щодо курдів, який заявив на вихідних, що він дистанціюється від курдської збройної організації YPG та її політичного крила PYD.

Також читайте: Швеція відмовиться від підтримки курдів заради вступу в НАТО, - Reuters

Як сказав на пресконференції в Анкарі Крістерссон, "Швеція розуміє занепокоєння Туреччини". "Я запропонував способи, за допомогою яких Швеція може допомогти у боротьбі з загрозою, що походить від терористичних організацій", сказав він, але не став коментувати, чи Швеція видасть осіб, яких Туреччина вважає терористами.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, як тільки всі держави альянсу ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від двох країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Читайте: Туреччина попередила Фінляндію та Швецію про "кроки" до схвалення їхнього вступу в НАТО

Автор: 

НАТО (6466) членство в НАТО (1725) Швеція (958) Ердоган Реджеп Таїп (930)


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Топ коментарі
+5
туреччина - такий же диктаторський авторитарний режим, як і касапія. Злочинів хіба що менше. Але і до такого ердоган докотиться.
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08.11.2022 21:31
+5
якби в турків імперія не свербіла, то все було б добре. кожен народ має право жити у своїй країні.
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08.11.2022 21:38
+3
Процес вступу почався а Ердоган не вічний.
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08.11.2022 21:30
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Процес вступу почався а Ердоган не вічний.
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08.11.2022 21:30 Відповісти
Не заважило б вчинити Кардігану курдську дугу...
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08.11.2022 21:31 Відповісти
туреччина - такий же диктаторський авторитарний режим, як і касапія. Злочинів хіба що менше. Але і до такого ердоган докотиться.
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08.11.2022 21:31 Відповісти
Чесно кажучи - курди для Турції, це як нарив на сраці. Що донбас для України.
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08.11.2022 21:35 Відповісти
якби в турків імперія не свербіла, то все було б добре. кожен народ має право жити у своїй країні.
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08.11.2022 21:38 Відповісти
Свербить у турків - Ви праві.
Крим для них - теж фетиш. Мріють повернути.
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08.11.2022 21:46 Відповісти
Тобто турки мають віддати свою суверенну і законну територію курдам?
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17.03.2023 21:36 Відповісти
Курди є нація, що має свою мову, культуру та теріторію тому їх не можна порівнювати з Донбасом. Скорше більш коректно порівнювати Турцію з Росією.
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08.11.2022 22:16 Відповісти
ердоган хоче погеноцидити курдів. Дивує мовчанка інших цивілізованних країн НАТО щодо позиції латентного гітлера ердогана.
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08.11.2022 21:36 Відповісти
Ой как все запущено)))) Курдская РП признана террористической организацией и в США и в ряде стран ЕС. При чем тут геноцид? Турция требует выдачи 54 человек, которые скрываются в Швеции.
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08.11.2022 22:11 Відповісти
корупціонери/мафіозі?
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08.11.2022 23:46 Відповісти
Экстремисты-сепаратисты.
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08.11.2022 23:58 Відповісти
Хто це визначив?
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09.11.2022 00:10 Відповісти
Сотрудники следственных органов. Или Вы считаете, что из десятков тысяч (если не больше) курдов в Швеции турки путем тыка выбрали 54?
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09.11.2022 00:16 Відповісти
почему курдам нельзя иметь свое государство? каждый народ имеет право жить в своем доме.
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09.11.2022 01:25 Відповісти
Интересное кино.... А почему за счет земель Турции? Есть же курдская автономия в Ираке. Вот пусть и добиваются через ООН статуса государства. Кто против?
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09.11.2022 18:14 Відповісти
Что значит "за счет Турции"? А почему земли на которых живут курды принадлежат Турции? Только лишь потому, что те ранее захватили их? Тогда Курдская РП это справедливое народно освободительное движение. В идеале, эти вопросы нужно решать путем переговоров и сойтись на автономии. Но для этого туркам нужно избавится от имперской болезни.
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09.11.2022 20:56 Відповісти
Могу только посоветовать исправить пробелы и подучить историю. А территориальные претензии как по автономии, так и по созданию государства адресовать Ираку и Сирии.
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10.11.2022 12:19 Відповісти
пропетляет ли швеция?
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08.11.2022 21:45 Відповісти
Швеція вправі вислати 300 тисяч ослойобів з країни. І скрутити пердогану велику дулю.
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08.11.2022 21:47 Відповісти
Та країна, зброєю якої майже половина НАТО користується- може й не звертати уваги на потуги новоявленого султана.
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08.11.2022 21:49 Відповісти
выслать курдов?? так они этого и хотят
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08.11.2022 21:55 Відповісти
А чому Швеція приймає терористів злочинців з рпк у себе комуністи терористи вільно гуляють швецією
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17.03.2023 21:38 Відповісти
Швеція також може заявити, що позиція Туреччини уповільнює вступ Швеції до НАТО. Позиція Туречинни безвідповідальна, бо такими діями вона не укріплює НАТО
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08.11.2022 21:52 Відповісти
Ой, ота вже європейська чесність.

Ви ж маєте справу з азіатом, а там не кинеш лоха, не поїдеш.

Пообіцяйте йому все, що хоче, а як вступите - скажете, що опозиція погрожує турбуленцією в країні і - відмовитесь. Все чин чином - через проблеми внутрішньої безпеки.

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08.11.2022 22:39 Відповісти
Erdogan hujlo 2
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08.11.2022 22:42 Відповісти
 
 