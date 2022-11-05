Швеція відмовиться від підтримки курдів заради вступу в НАТО, - Reuters
Новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення YPG, щоб отримати схвалення Туреччини щодо вступу до складу Північноатлантичного альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ посиланням на Reuters, про це 5 листопада заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром у коментарі Шведському радіо.
Туреччина вважає Сирійське курдське ополчення YPG і його політичне відгалуження PYD пов’язаними із Робітничою партією Курдистану (PKK). Вона почала антитурецьке повстання у 1980 році і вважається терористичним угрупованням у Туреччині, а також у Сполучених Штатах та Європейському Союзі.
Водночас Швеція разом зі Сполученими Штатами та кількома іншими членами Північноатлантичного альянсу підтримала YPG у боротьбі проти Ісламської держави.
Однак Туреччина пообіцяла заблокувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо вона не припинить підтримувати ополченців.
"Існує надто тісний зв’язок між цими організаціями та РПК, для того, щоб це було добре для відносин між нами та Туреччиною", - сказав Тобіас Більстром в інтерв’ю Шведському радіо.
3 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція і Фінляндія виконали вимоги, які висунула Туреччина для їхнього вступу в НАТО. Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відповів, що Швеція і Фінляндія ще не виконали всіх зобов'язань.
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С таким соседом Украине надо быть по осторожней. Вопрос « турецкого Крыма» может всплыть в любую минуту
!Робітнича партія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Курдистану (РПК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 курд. Partiya Karkeren Kurdistan - PKK, з січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 - Демократичний народний союз, з https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 4 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 зветься Конгрес свободи й демократії Курдистану (KADEK)) - курдська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F політична організація , утворена https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 27 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1978 1978 як марксистсько-ленінська (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC маоїстським ухилом) підпільна група.
на жаль, НАТО захищає тільки реальну економіку і реальну власність, а не ціннощі, як вони стверджують.
Так пусть теперь Эрдоган по своему же совету, садится за стол переговоров с курдами и решает все их вопросы, в том числе мирного образования Курдского государства.
Почему то мы должны отдать Донецкую и Луганскую области, а Турция курдам - нет.
https://gordonua.com/news/war/shuster-rasskazal-o-planah-erdogana-usadit-za-stol-peregovorov-zelenskogo-i-putina-1632766.html
С 2014 года по октябрь 2022 года, да говорил. Но потом...
Говорить это одно, а преследовать свои экономические и политические выгоды, особенно перед выборами в Турции - это другое.
Это он САМ предложил!!!
Ты вообще читать умеешь или толко мыслишь стандартами?
А корабли он не пустил в пролив Босфор и развернул их, потому что по Конвенции Монтре, Турция так должна была сделать.
Глупо получается... раз не видишь очевидные вещи, но вещаешь, что знаешь все.
Кстати, почитай еще и это:
Или ты, как чукча, только писатель, а не читатель?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_228#Text По статті 19 цього міжнародного договору передбачається, що за умов війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, військові кораблі ворогуючих сторін не можуть проходити протоками.
И это не зависимо от желания Эрдогана. Эрдоган просто выполнил статью закона.
А вот и сама статья. Читай, умней.
Стаття 19
Під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, військові
кораблі користуватимуться правом повної свободи проходу і
судноплавства у Протоках на тих самих умовах, які зазначені у
статтях 10-18.
Проте військові судна ВОЮЮЧИХ !!!! держав не мають права проходити
через Протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування
статті 25 цієї Конвенції, а також у разі надання допомоги державі,
яка є жертвою агресії, у силу договору про взаємну допомогу, який
є обов'язковим для Туреччини, укладеного у рамках Статуту Ліги
Націй, зареєстрованого й опублікованого згідно з положеннями
статті 18 цього Статуту.
У виняткових випадках, передбачених у попередньому абзаці, не
застосовуються обмеження, зазначені у статтях 10-18 цієї
Конвенції.
Незважаючи на заборону проходу, передбачену вище у другому
абзаці, військові судна воюючих держав, як прибережних, так і
неприбережних, відділені від своїх баз, можуть повернутись на ці
бази.
Військовим суднам воюючих держав забороняється проводити
будь-якого роду захоплення, здійснювати право відвідання й огляду
і вчиняти будь-які ворожі дії у Протоках.
Швеция до усрачки боится русских, и ей по зараз надо в НАТО. И если этому будет что-то мешать, он сдадут свои "ценности" за милую душу, лишь бы ж*пы были в тепле.
Пример потрясающего цинизма.
Глупо получается... раз не видишь очевидные вещи, но вещаешь, что знаешь все.
Кстати, почитай еще и это:
Или ты, как чукча, только писатель, а не читатель?