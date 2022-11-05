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Новини
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Швеція відмовиться від підтримки курдів заради вступу в НАТО, - Reuters

швеція

Новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення YPG, щоб отримати схвалення Туреччини щодо вступу до складу Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ посиланням на Reuters, про це 5 листопада заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром у коментарі Шведському радіо.

Туреччина вважає Сирійське курдське ополчення YPG і його політичне відгалуження PYD пов’язаними із Робітничою партією Курдистану (PKK). Вона почала антитурецьке повстання у 1980 році і вважається терористичним угрупованням у Туреччині, а також у Сполучених Штатах та Європейському Союзі.

Водночас Швеція разом зі Сполученими Штатами та кількома іншими членами Північноатлантичного альянсу підтримала YPG у боротьбі проти Ісламської держави.

Також читайте: Туреччина попередила Фінляндію та Швецію про "кроки" до схвалення їхнього вступу в НАТО

Однак Туреччина пообіцяла заблокувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо вона не припинить підтримувати ополченців.

"Існує надто тісний зв’язок між цими організаціями та РПК, для того, щоб це було добре для відносин між нами та Туреччиною", - сказав Тобіас Більстром в інтерв’ю Шведському радіо.

3 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція і Фінляндія виконали вимоги, які висунула Туреччина для їхнього вступу в НАТО. Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відповів, що Швеція і Фінляндія ще не виконали всіх зобов'язань.

Читайте: НАТО посилює присутність у Східній Європі через агресію Росії, – Столтенберг

Автор: 

НАТО (6460) Туреччина (3502) Швеція (958) курди (37)


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Топ коментарі
+15
Вот так Турция выкручивает руки...

С таким соседом Украине надо быть по осторожней. Вопрос « турецкого Крыма» может всплыть в любую минуту
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05.11.2022 15:24
+13
Вступлять у НАТО, підтримають знову, в чому питання.
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05.11.2022 15:23
+7
Звучить не дуже. Позицію Туреччини бодай можна виправдати, бо вони вважають РПК загрозою національній безпеці. А як Бандера загрожує Польщі зі своєї могили?
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05.11.2022 15:10
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Ну іх тих курдів -- коли НАТО світить .
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05.11.2022 15:05 Відповісти
Шведи хоч і тупі ліберасти - але таки дойшло , не зразу правда ... Але краще пізно ніж ніколи
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05.11.2022 15:05 Відповісти
Вступлять у НАТО, підтримають знову, в чому питання.
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05.11.2022 15:23 Відповісти
Вот так Турция выкручивает руки...

С таким соседом Украине надо быть по осторожней. Вопрос « турецкого Крыма» может всплыть в любую минуту
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05.11.2022 15:24 Відповісти
Почитайте (яка там ідеологічна каша ) в тій РПК!!! Мама мія
!Робітнича партія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Курдистану (РПК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 курд. Partiya Karkeren Kurdistan - PKK, з січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 - Демократичний народний союз, з https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 4 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 зветься Конгрес свободи й демократії Курдистану (KADEK)) - курдська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F політична організація , утворена https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 27 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1978 1978 як марксистсько-ленінська (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC маоїстським ухилом) підпільна група.
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05.11.2022 18:31 Відповісти
Звучить не дуже. Позицію Туреччини бодай можна виправдати, бо вони вважають РПК загрозою національній безпеці. А як Бандера загрожує Польщі зі своєї могили?
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05.11.2022 15:10 Відповісти
Я мав на увазі, звучить не дуже для нас, якщо так станеться.
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05.11.2022 15:28 Відповісти
поляки настільки бояться кацапів і повторення вересня 1939 року, що "героїзація Бандери" це така дрібниця ...
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05.11.2022 15:35 Відповісти
Зважаючи на шаленне переозброєння Польщі, пан Степан Бандера для поляків видається ангелом у порівнянні із Люциферлм хутіним.
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05.11.2022 16:11 Відповісти
Навіщо плутати праведне з грішним ? Курди сипаратисти які вбили і вбивають тисячі турків - і яких спонсорує і переховує Швеція , а Бандера це - історія .. національний герой , якого нажаль давно немає
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05.11.2022 15:12 Відповісти
для того щоб Україну реально взяли в НАТО, в кожному українському місті або смт має стояти або американський, або німецький, або французький завод, і весь Крим має бути утиканий польськими готелями.

на жаль, НАТО захищає тільки реальну економіку і реальну власність, а не ціннощі, як вони стверджують.
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05.11.2022 16:02 Відповісти
*****, как же вы *******. НАТО защищает своих членов. А не экономику или имущество.
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05.11.2022 16:12 Відповісти
Робітнича партія Курдистану - це, як "Місто Сонця" Кампанелли" Яка може буть "робітнича партія", якщо у курдів немає "робітничого класу", як такого? Курди, здебільшого - люмпенізовані селяни Що в сільській місцевості, що в містах А їх активна частина - здебільшого, або "бойовики", або члени організованих злочинних угрупувань (або і те, і друге) РПК має такі самі джерела доходів, що й більшовики: грабунок (а зараз - рекет) і "іноземні вливання" (у більшовиків це була Німеччина, а у курдів - СРСР і Росія) Курди до того ж займаються і работоргівлею
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05.11.2022 15:08 Відповісти
На хлопський розум- поки грім не гряне мужик не перехреститься
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05.11.2022 15:12 Відповісти
Чет быть приличным и порядочным в этом мире сейчас не выгодно. Пусть шведы щас скажут что отказываются от поддержки, а после вступления - покажут елду султану и опять вернутся на прошлый курс. С вымогателями только так и надо. Ещеб венгров засунули куда надо, вообще красота былаб
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05.11.2022 15:12 Відповісти
То есть в вашем понятии поддержка курдов-сепаратистов нормально?
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05.11.2022 18:55 Відповісти
дело не в курдах, а как этим манипулируют. Завтра, когда Украина подаст заявку в НАТО, какая-то там венгрия или Польша заявит чтоб у нас ликвидировали все правые партии, т.к. у них главные герои Бандера и Шухевич. Что тогда делать будем?
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05.11.2022 23:45 Відповісти
Не так. РПК не левая и не правая партия. Она признана террористической организацией как в Турции, так и в США и ЕС. Проще говоря экстремисты и сепаратисты. То, что Швеция привечает их лидеров даже не удивляет, если вспомнить, что после 2 мировой войны именно там нашли приют многие нацисты.
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07.11.2022 20:22 Відповісти
Чому турків з їхньою ментальністю взяли в НАТО незрозуміло
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05.11.2022 15:22 Відповісти
тому що протоки Босфор і Дарданели, Мармурове море ...
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05.11.2022 15:31 Відповісти
Ви коли-небудь бачили, щоб турецький солдат убив невинну дитину, ні. Ця курдська група, яку ви знаєте, терористична організація РПК, убила 5500 мирних жителів, 6400 дітей і дорослих у Туреччині, це ненормально.
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05.11.2022 15:36 Відповісти
Не розумію підтримку курдів у світі- для турків це ті сам лднристи- терористи для України! Чи я чогось не розумію? Поясніть!
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05.11.2022 18:26 Відповісти
вопрос не в поддерждке курдов. Вопрос что швеция сдает то что она считала своими "евр. ценностями", как только им стало пригорать. Курды тут вообще мало интересны.
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05.11.2022 18:36 Відповісти
То есть поддержка сепаратистов - это европейская ценность?
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05.11.2022 18:56 Відповісти
в их понимании - да. Они так считали. Правильно или нет - это 2ой вопрос. Но они слили все свои убеждения, чтоб их попа была в тепле. Это отвратительно.
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05.11.2022 19:00 Відповісти
Все меняется со временем. Европа тоже до этого года грела попу на орчьем газе. И это было не менее отвратительно. Но в итоге подход изменился, хотя еще весной все было по-другому.
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07.11.2022 21:46 Відповісти
Європейські цінності це ліаацько-ліберальна хрінь, я не хочу таких цінностей
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17.03.2023 21:50 Відповісти
турция подмахивает кацапам сейчас, помогая убивать невинных детей Украины
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05.11.2022 18:31 Відповісти
курдів зольють, турки чи угорці знову щось придумають.
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05.11.2022 15:38 Відповісти
Они все время это говорят, но так до сих пор ничего не сделали. "Самое быстрое вступление в НАТО" рискует стать самым долгим.
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05.11.2022 15:43 Відповісти
Наверняка третья сторона договорилась со шведами о поддержке курдов хотя бы на время процесса вступления
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05.11.2022 15:45 Відповісти
Кстати отличный пример Украине. В этих странах никто не верещит "об ускоренном вступлении" а вместо этого упорно ищут пути лля обычного вступления без пиара и визжания слуг Ермака.
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05.11.2022 15:49 Відповісти
Недоступных всегда хотят больше. Помните как бегали за вертихвостом Яныком?
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05.11.2022 15:58 Відповісти
Пример курдов показывает, насколько некоторые казалось бы простые вопросы на самом деле вовсе не просты Принцип нерушимости границ, принятый после второй мировой войны, вроде бы простой и безусловный. Однако в результате его применения десятки миллионы курдов лишены своего государства и разбросаны по разным, и надежды создать собственное у них практически нет, не нарушив принцип нерушимости границ. А позволить им перекраивать карту тоже чревато. В общем, что остается в данных обстоятельствах курду, который хочет личного успеха и благополучия? Ассимилироваться и встраиваться в подавляющую твой народ систему. И лучше счастливо улыбаться при этом
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05.11.2022 16:10 Відповісти
Из-за всего что происходит турки ухватили Бога за бороду. Курды гуляют лесом.
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05.11.2022 16:22 Відповісти
Существует ли нормальное объективное досье по курдской проблеме?
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05.11.2022 16:35 Відповісти
Объективность анахронизм 19-го века. Сейчас все работают строго по методичкам.
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05.11.2022 17:12 Відповісти
Но и методички нет, как курдам обрести свою государственность. Или лучше идти лесом.
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05.11.2022 17:17 Відповісти
Они были нужны против Асада, но теперь это уже неактуально.
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05.11.2022 17:24 Відповісти
Посмотрите инфу по тэгу "Королевство Курдистан"
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07.11.2022 21:49 Відповісти
Століттями на Близькому сході слово "курд" асоціювалося з словами "башбузук" (головоріз) та "делі" (обезбашенний") В будь-якій країні на тій території вони наймалися у нерегулярні військові частини або й просто розбійничали Але настали часи, коли вони у цій якості тим державам стали непотрібні І курди опинилися на роздоріжжі : мови різні (деякі племена один одне не розуміють), нема єдиного етногенезу, нема одного центру культурного, немає об"єднуючих націю лідерів І курди остаточно люмпенізувалися і пішли поповнювать ряди злочинного світу Основа економічного розвитку курдів - контрабанда, работоргівля, наркота і рекет Захист своїх інтересів - терор Комусь хочеться мать такого сусіда?
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06.11.2022 01:41 Відповісти
Терпят же турки их у себя на юго-востоке. Жили бы себе спокойно автономией, если бы не занимались терроризмом.
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07.11.2022 21:54 Відповісти
А вони, крім бандитствувать, іншого нічого не вміють! Віками їх турки використовували у якості "нерегулярної кавалерії" для придушення повстань у провінціях чи нальотів на обози противника під час війни А в мирний час вони людей крали та грабували До вас (у південні райони Шемахи) теж ходили
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07.11.2022 22:56 Відповісти
Це багато народів стосується, наприклад ті ж уйгури,чи тібет
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05.11.2022 16:21 Відповісти
Как-то недавно Эрдоган предлагал Украине конфликт с кацапстаном решать за столом переговоров. Типа, это лучший вариант. Т.е. лднр получают независимость и территорию.
Так пусть теперь Эрдоган по своему же совету, садится за стол переговоров с курдами и решает все их вопросы, в том числе мирного образования Курдского государства.
Почему то мы должны отдать Донецкую и Луганскую области, а Турция курдам - нет.
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05.11.2022 18:09 Відповісти
Где Вы такое вычитали? Какая независимость.? С первого дня, с 2014 года он говорил о нерушимости границ Украины.
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07.11.2022 21:56 Відповісти
Вот первая ссылка, которая мне попалась. Читайте:


https://gordonua.com/news/war/shuster-rasskazal-o-planah-erdogana-usadit-za-stol-peregovorov-zelenskogo-i-putina-1632766.html

С 2014 года по октябрь 2022 года, да говорил. Но потом...
Говорить это одно, а преследовать свои экономические и политические выгоды, особенно перед выборами в Турции - это другое.
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08.11.2022 01:23 Відповісти
Нужно меньше слушать, что говорят политики такого ранга. Лучше смотрите кто и что делает. А пока он делает все правильно. Из последнего - вчера ночью послал курсом известного корабля кацапские суда и они оплеванные поползли взад - в Тихий океан. Собственно говоря для Украины Чф больше не представляет угрозы. И в идеале было бы неплохо, если бы Боневтик раскрутил Эрдогана на патрулирование вблизи Одессы на постояной основе, пока кацапам роги окончательно ВСУ не обламает.
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08.11.2022 19:44 Відповісти
Какие политики?
Это он САМ предложил!!!
Ты вообще читать умеешь или толко мыслишь стандартами?
А корабли он не пустил в пролив Босфор и развернул их, потому что по Конвенции Монтре, Турция так должна была сделать.
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08.11.2022 22:09 Відповісти
Я просто знаю чуть больше того, что озвучивается. Касаемо Конвенции. Читайте оригиналы, а не комментарии диванных экспертов. Только Турция разрешает или запрещает проход военных судов. Это ее суверенное право. При этом суда стран Черноморского бассейна она может завернуть только в случае если посчитает это небезопасным для себя. И тем не менее вчера Эрдоган это сделал. Откройте хотя бы вики, прежде чем обсуждать положения Монтре.
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08.11.2022 23:55 Відповісти
"Знаешь"чуть больше, а несешь чушь еще больше. Хочешь предстать себя великим знатоком!
Глупо получается... раз не видишь очевидные вещи, но вещаешь, что знаешь все.
Кстати, почитай еще и это:

Или ты, как чукча, только писатель, а не читатель?
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12.11.2022 16:58 Відповісти
И по поводу конвенции Монтре. У тебя, как всегда, слышал звон, но не знаешь откуда он.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_228#Text По статті 19 цього міжнародного договору передбачається, що за умов війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, військові кораблі ворогуючих сторін не можуть проходити протоками.

И это не зависимо от желания Эрдогана. Эрдоган просто выполнил статью закона.

А вот и сама статья. Читай, умней.

Стаття 19

Під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, військові
кораблі користуватимуться правом повної свободи проходу і
судноплавства у Протоках на тих самих умовах, які зазначені у
статтях 10-18.

Проте військові судна ВОЮЮЧИХ !!!! держав не мають права проходити
через Протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування
статті 25 цієї Конвенції, а також у разі надання допомоги державі,
яка є жертвою агресії, у силу договору про взаємну допомогу, який
є обов'язковим для Туреччини, укладеного у рамках Статуту Ліги
Націй, зареєстрованого й опублікованого згідно з положеннями
статті 18 цього Статуту.

У виняткових випадках, передбачених у попередньому абзаці, не
застосовуються обмеження, зазначені у статтях 10-18 цієї
Конвенції.

Незважаючи на заборону проходу, передбачену вище у другому
абзаці, військові судна воюючих держав, як прибережних, так і
неприбережних, відділені від своїх баз, можуть повернутись на ці
бази.

Військовим суднам воюючих держав забороняється проводити
будь-якого роду захоплення, здійснювати право відвідання й огляду
і вчиняти будь-які ворожі дії у Протоках.
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12.11.2022 17:14 Відповісти
Ты бы хоть читал, что постишь)) Внимательно прочитай последние ДВА абзаца, может поумнеешь.
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13.11.2022 17:33 Відповісти
вечра кто-то писал, что хочет посмотреть как сработают "евр. ценности" этой зимой для поддержки Украины. А я говорю, что их просто не существует,и этот пример- лишнее тому доказательство.
Швеция до усрачки боится русских, и ей по зараз надо в НАТО. И если этому будет что-то мешать, он сдадут свои "ценности" за милую душу, лишь бы ж*пы были в тепле.
Пример потрясающего цинизма.
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05.11.2022 18:34 Відповісти
"Знаешь"чуть больше, а несешь чуши еще больше. Хочешь предстать себя великим знатоком!
Глупо получается... раз не видишь очевидные вещи, но вещаешь, что знаешь все.
Кстати, почитай еще и это:

Или ты, как чукча, только писатель, а не читатель?
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12.11.2022 16:56 Відповісти
В оригинале статьи на TRT все это выглядит иначе. Но не суть важно. Ощущение, что Эрдоган хотел заманить пуйло на Бали. Знать бы еще зачем.......
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13.11.2022 17:38 Відповісти
 
 