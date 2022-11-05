Швеція відмовиться від підтримки курдів заради вступу в НАТО, - Reuters

Новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення YPG, щоб отримати схвалення Туреччини щодо вступу до складу Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ посиланням на Reuters, про це 5 листопада заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром у коментарі Шведському радіо.

Туреччина вважає Сирійське курдське ополчення YPG і його політичне відгалуження PYD пов’язаними із Робітничою партією Курдистану (PKK). Вона почала антитурецьке повстання у 1980 році і вважається терористичним угрупованням у Туреччині, а також у Сполучених Штатах та Європейському Союзі.

Водночас Швеція разом зі Сполученими Штатами та кількома іншими членами Північноатлантичного альянсу підтримала YPG у боротьбі проти Ісламської держави.

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Однак Туреччина пообіцяла заблокувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо вона не припинить підтримувати ополченців.

"Існує надто тісний зв’язок між цими організаціями та РПК, для того, щоб це було добре для відносин між нами та Туреччиною", - сказав Тобіас Більстром в інтерв’ю Шведському радіо.

3 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція і Фінляндія виконали вимоги, які висунула Туреччина для їхнього вступу в НАТО. Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відповів, що Швеція і Фінляндія ще не виконали всіх зобов'язань.

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