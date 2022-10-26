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Новини Війна
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НАТО посилює присутність у Східній Європі через агресію Росії, – Столтенберг

нато

НАТО посилює присутність у регіонах від Чорного до Балтійського морів у контексті продовження агресії Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з прем'єром Румунії Ніколає Чуке, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Столтенберг наголосив, що НАТО посилює присутність у Східній Європі, зокрема, розміщуючи винищувачі з Канади та тисячі французьких, бельгійських, голландських та американських військовослужбовців.

Генсек НАТО наголосив, що це дає чіткий сигнал про те, що Альянс "готовий захищати Румунію та всіх інших союзників".

Він також сказав, що вторгнення Росії в Україну "перетворило частину Чорного моря на зону бойових дій", і закликав Росію "продовжити зернову угоду ООН за посередництва Туреччини", щоб продовольство продовжувало надходити до тих, хто її потребує.

Також читайте: Жодна країна не повинна допомагати РФ у її агресивній війні проти України, - Столтенберг

Столтенберг також назвав бездоказовими заяви Росії про те, що Україна планує застосувати "брудну бомбу" на власній території.

Автор: 

НАТО (6440) росія (65122) Столтенберг Єнс (1595)


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Що ви там топчитеся? Європа не гумова. В Україні місця більше . Давайте до нас!
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26.10.2022 21:39 Відповісти
Авіаносець США у Середземному морі очікує наказу атакувати російські війська
https://ukranews.com/ua/news/890557-avianosets-ssha-u-seredzemnomu-mori-ochikuye-nakazu-atakuvaty-rosijski-vijska-zmi
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26.10.2022 21:44 Відповісти
А что, Путин таки собрался на Румынию? Йенс вырос коммунистом, как и его папа, из Норвежской рабочей партии. И его уже не переделать. Ничего он за нас не сделает.
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26.10.2022 22:26 Відповісти
Да врядли он там один. Мальта и Гибралтар военно-морские базы Англии. В молодости часто видел в Средиземном море при стоянке в разных портах авианосцы 6 флота США, в Пирее стоял постоянно ,Саратога*, в Пальма де Майорке ,Индепеденс, у французов в Тулоне что то стояло типа авианосца. Давно конечно было дело. Черноморский флот базировался в Латакии и Тартусе тогда.
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26.10.2022 22:35 Відповісти
 
 