НАТО посилює присутність у Східній Європі через агресію Росії, – Столтенберг

НАТО посилює присутність у регіонах від Чорного до Балтійського морів у контексті продовження агресії Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з прем'єром Румунії Ніколає Чуке, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Столтенберг наголосив, що НАТО посилює присутність у Східній Європі, зокрема, розміщуючи винищувачі з Канади та тисячі французьких, бельгійських, голландських та американських військовослужбовців.

Генсек НАТО наголосив, що це дає чіткий сигнал про те, що Альянс "готовий захищати Румунію та всіх інших союзників".

Він також сказав, що вторгнення Росії в Україну "перетворило частину Чорного моря на зону бойових дій", і закликав Росію "продовжити зернову угоду ООН за посередництва Туреччини", щоб продовольство продовжувало надходити до тих, хто її потребує.

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Столтенберг також назвав бездоказовими заяви Росії про те, що Україна планує застосувати "брудну бомбу" на власній території.