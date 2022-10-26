НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе из-за агрессии России, – Столтенберг
НАТО усиливает присутствие в регионах от Черного до Балтийского морей в контексте продолжения агрессии России.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьером Румынии Николае Чукэ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Столтенберг отметил, что НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе, в частности, размещая истребители из Канады и тысячи французских, бельгийских, голландских и американских военнослужащих.
Генсек НАТО подчеркнул, что это дает четкий сигнал о том, что Альянс "готов защищать Румынию и всех других союзников".
Он также сказал, что вторжение России в Украину "превратило часть Черного моря в зону боевых действий", и призвал Россию "продлить зерновую сделку ООН при посредничестве Турции", чтобы продовольствие продолжало поступать к нуждающимся.
Столтенберг также назвал бездоказательными заявления России о том, что Украина планирует применить "грязную бомбу" на собственной территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://ukranews.com/ua/news/890557-avianosets-ssha-u-seredzemnomu-mori-ochikuye-nakazu-atakuvaty-rosijski-vijska-zmi