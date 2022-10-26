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Новости Война
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НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе из-за агрессии России, – Столтенберг

нато

НАТО усиливает присутствие в регионах от Черного до Балтийского морей в контексте продолжения агрессии России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьером Румынии Николае Чукэ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Столтенберг отметил, что НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе, в частности, размещая истребители из Канады и тысячи французских, бельгийских, голландских и американских военнослужащих.

Генсек НАТО подчеркнул, что это дает четкий сигнал о том, что Альянс "готов защищать Румынию и всех других союзников".

Он также сказал, что вторжение России в Украину "превратило часть Черного моря в зону боевых действий", и призвал Россию "продлить зерновую сделку ООН при посредничестве Турции", чтобы продовольствие продолжало поступать к нуждающимся.

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Столтенберг также назвал бездоказательными заявления России о том, что Украина планирует применить "грязную бомбу" на собственной территории.

Автор: 

НАТО (9979) россия (95497) Столтенберг Йенс (1619)


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Що ви там топчитеся? Європа не гумова. В Україні місця більше . Давайте до нас!
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26.10.2022 21:39 Ответить
Авіаносець США у Середземному морі очікує наказу атакувати російські війська
https://ukranews.com/ua/news/890557-avianosets-ssha-u-seredzemnomu-mori-ochikuye-nakazu-atakuvaty-rosijski-vijska-zmi
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26.10.2022 21:44 Ответить
А что, Путин таки собрался на Румынию? Йенс вырос коммунистом, как и его папа, из Норвежской рабочей партии. И его уже не переделать. Ничего он за нас не сделает.
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26.10.2022 22:26 Ответить
Да врядли он там один. Мальта и Гибралтар военно-морские базы Англии. В молодости часто видел в Средиземном море при стоянке в разных портах авианосцы 6 флота США, в Пирее стоял постоянно ,Саратога*, в Пальма де Майорке ,Индепеденс, у французов в Тулоне что то стояло типа авианосца. Давно конечно было дело. Черноморский флот базировался в Латакии и Тартусе тогда.
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26.10.2022 22:35 Ответить
 
 