Угорська парламентська делегація підтримала заявку Швеції на вступ до НАТО

Парламентська делегація Угорщини заявила 7 березня, що підтримує заявку Швеції на членство в НАТО після зустрічі зі спікером шведського парламенту, метою якої було згладити, як заявили у владній партії Угорщини, "політичні суперечки".

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Деякі угорські законодавці висловили сумнів щодо того, чи підтримувати заявки Швеції й Фінляндії на членство в НАТО, зважаючи на, як вони кажуть, "відверту брехню" Стокгольма і Гельсінкі щодо стану демократії в Угорщині.

Але, як повідомило агентство AP, угорська делегація засвідчила 7 березня, що парламент країни ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО.

"Ми підтримуємо членство Швеції в НАТО", – сказав шведському інформаційному агентству TT віцеспікер парламенту Угорщини Чаба Хенде.

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Минулого тижня Угорщина відклала голосування щодо ратифікації заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО – до парламентської сесії, яка розпочнеться 20 березня.

Фінляндія минулого тижня заявила, що також очікує візиту угорської делегації.

Нагадаємо: Угорщина й Туреччина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявки Швеції та Фінляндії. 1 березня владна в Угорщині партія "Фідес" заявила, що підтримає ратифікацію. Дебати з цього питання почалися в угорському парламенті 1 березня.

Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30 країн-членів.

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