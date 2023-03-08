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Новини
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Угорська парламентська делегація підтримала заявку Швеції на вступ до НАТО

нато,швеція

Парламентська делегація Угорщини заявила 7 березня, що підтримує заявку Швеції на членство в НАТО після зустрічі зі спікером шведського парламенту, метою якої було згладити, як заявили у владній партії Угорщини, "політичні суперечки".

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Деякі угорські законодавці висловили сумнів щодо того, чи підтримувати заявки Швеції й Фінляндії на членство в НАТО, зважаючи на, як вони кажуть, "відверту брехню" Стокгольма і Гельсінкі щодо стану демократії в Угорщині.

Але, як повідомило агентство AP, угорська делегація засвідчила 7 березня, що парламент країни ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО.

"Ми підтримуємо членство Швеції в НАТО", – сказав шведському інформаційному агентству TT віцеспікер парламенту Угорщини Чаба Хенде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня, - ЗМІ

Минулого тижня Угорщина відклала голосування щодо ратифікації заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО – до парламентської сесії, яка розпочнеться 20 березня.

Фінляндія минулого тижня заявила, що також очікує візиту угорської делегації.

Нагадаємо: Угорщина й Туреччина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявки Швеції та Фінляндії. 1 березня владна в Угорщині партія "Фідес" заявила, що підтримає ратифікацію. Дебати з цього питання почалися в угорському парламенті 1 березня.

Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30 країн-членів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В партії Орбана "Фідес" заявили про підтримку вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

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Угорщина (2337) НАТО (6543) членство в НАТО (1743) Швеція (969)


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Спецобосрация идет по плану
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08.03.2023 01:50 Відповісти
угорським шльондрам Шведи згадають щє
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08.03.2023 02:13 Відповісти
Їбані мад'яри рулять Європою, дожилися, пустили циган за стіл ...
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08.03.2023 06:23 Відповісти
Та й не тільки вони рулять, Ви забули про Туреччину, яка вставляє палиці в колеса Швеції.
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08.03.2023 06:37 Відповісти
Як можна було залишити контроль над босфором сраним туркам. Всім спокійніше було, коли проливи контролювали британці.
А зараз ці гніди заблокують шведів та фінів.
Пора вже визнати незалежність курдистану!
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08.03.2023 07:17 Відповісти
вот что творит закулисный животворящий пендель дядюшки Сэма...
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08.03.2023 07:39 Відповісти
Ситуація з мадярами в ЄС і НАТО нагаду відому українську приказку "пустили свиню під стола, то вона і на стола лізе"...
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08.03.2023 08:18 Відповісти
ху#ло соснуло навіть від Орбана
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08.03.2023 10:36 Відповісти
 
 