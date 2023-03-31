Уже установлено почти 19 тысяч имен ликвидированных оккупантов, - СМИ
Журналисты российской службы BBC совместно с изданием "Медиазона" из открытых источников смогли установить имена 18 631 российского военного, погибших в войне России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу BBC.
Отмечается, что за последние две недели удалось установить имена еще 1256 российских военных, погибших в Украине. Издание отмечает, что это значительно выше средних показателей 2022 года. В первый год полномасштабного вторжения потери, которые удавалось установить журналистам по российским источникам, сохранялись на уровне 200-300 человек в неделю. Сейчас они вдвое больше.
"Чаще погибают заключенные, отправившиеся на фронт. Всего установлены имена 2377 человек, отбывавших наказание в российских колониях и погибших во время боевых действий на территории Украины", - отмечают журналисты.
И добавляют, что за вторую половину марта список вырос на 285 человек.
"Именно заключенные, завербованные из колоний в ППК "Вагнера", выполняют роль продолжающихся тарана в продолжающихся боях за Бахмут", - добавляют в BBC.
Из открытых источников журналистам стало известно о смерти уже 1672 мобилизованных россиян. Да, их часто отправляют в штурмы без подготовки. Также журналисты отмечают, что реальный уровень потерь армии РФ выше, поскольку не обо всех смертях сообщают публично.
"С учетом раненых, пропавших без вести и военных, а также погибших, воюя в составе сил самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", безвозвратные потери пророссийских сил за 13 месяцев войны могут превышать 212 тысяч человек", - отметили в BBC.
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Я б волів би за краще знати імена всіх наших Героїв поклавших життя за мене, за моїх онуків, за Україну, аби віддати належну шану кожному.
Так, так... Знаю, неначасі...
Багато полеглих героїв не мають ніяких нагород, та навіть нагороджених орденом "За мужність" посмерно не знайдете у вікіпедії.
В указах про нагородження тільки ПІБ та військове звання.
Не вказується навіть військова частина, вік, обставини.
А про дохлих кацапів цілі статті з фотками, з регаліями, біографією у соцмережах.
От нахіба мені це прославляння?
Щоб пам'ятати?
Ви коли щурів або тараканів труїте також фоточку кожного постите.
Вказали кількість та й досить.