Уже установлено почти 19 тысяч имен ликвидированных оккупантов, - СМИ

Журналисты российской службы BBC совместно с изданием "Медиазона" из открытых источников смогли установить имена 18 631 российского военного, погибших в войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу BBC.

Отмечается, что за последние две недели удалось установить имена еще 1256 российских военных, погибших в Украине. Издание отмечает, что это значительно выше средних показателей 2022 года. В первый год полномасштабного вторжения потери, которые удавалось установить журналистам по российским источникам, сохранялись на уровне 200-300 человек в неделю. Сейчас они вдвое больше.

"Чаще погибают заключенные, отправившиеся на фронт. Всего установлены имена 2377 человек, отбывавших наказание в российских колониях и погибших во время боевых действий на территории Украины", - отмечают журналисты.

И добавляют, что за вторую половину марта список вырос на 285 человек.

"Именно заключенные, завербованные из колоний в ППК "Вагнера", выполняют роль продолжающихся тарана в продолжающихся боях за Бахмут", - добавляют в BBC.

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Из открытых источников журналистам стало известно о смерти уже 1672 мобилизованных россиян. Да, их часто отправляют в штурмы без подготовки. Также журналисты отмечают, что реальный уровень потерь армии РФ выше, поскольку не обо всех смертях сообщают публично.

"С учетом раненых, пропавших без вести и военных, а также погибших, воюя в составе сил самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", безвозвратные потери пророссийских сил за 13 месяцев войны могут превышать 212 тысяч человек", - отметили в BBC.