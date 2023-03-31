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Новости Война
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Польша готовится к "вторжению на территорию Беларуси", - Лукашенко

лукашенко

Самопровозглашенный "президент" РБ Александр Лукашенко заявил, что Польша якобы готовится вторгнуться в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси, чтобы уничтожить нашу страну. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы также имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня приобретают в Украине. Правда , больше, чем пушечное мясо", - сказал белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, польская армия "расширяется и активно перевооружается".

"Только согласно последним контрактам Польша в ближайшее время получит 366 танков "Абрамс" и 1000 южнокорейских "Черных пантер", а также 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗО "Хаймарс" и 50 ВТРК "Джа" продолжил он.

Кроме этого, добавил диктатор, принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 300 тысяч человек к 2035 году.

"То есть практически вдвое больше, чем у Польши сегодня. Реализация этих планов выводит Варшаву на ведущую позицию среди стран НАТО в Европе. И это делается американцами сознательно", - подытожил самопровозглашенный "президент".

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Беларусь (7886) Лукашенко (3611) Польша (8393)


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Топ комментарии
+25
Польша нападёт на белорусь с четырёх сторон.
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31.03.2023 14:14
+19
Та нє. Це вейшнорія готує удар у відповідь!
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31.03.2023 14:13
+18
Та ***** ты им всрался, идиот бульбашный, они от русни в Кенигсберге отгорождаются, ох и идиот, ужас
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31.03.2023 14:14
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Та нє. Це вейшнорія готує удар у відповідь!
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31.03.2023 14:13 Ответить
Не правда...
-А я вам сейчас покажу, откуда...
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31.03.2023 14:46 Ответить
Карту! Карту, сєстра!

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31.03.2023 15:15 Ответить
Не вторгнення, а ввід, не в Білорусь, а в Лукашенка...
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31.03.2023 14:13 Ответить
Ахха. Конецуд скоро Сашок
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31.03.2023 14:13 Ответить
у усатого маразматика начала подтекать мозги??
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31.03.2023 14:14 Ответить
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31.03.2023 14:44 Ответить
Так треба хоча б якісь ідеї своїм баранам підкидувати
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31.03.2023 14:59 Ответить
Nacalo podtekatj to mesto,gde dolzni bitj mozgi! Ups - a tam govno!
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31.03.2023 15:15 Ответить
не, там самы лепшы беларускі пламбір
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01.04.2023 01:16 Ответить
Слова іноді матеріалізуються!
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31.03.2023 14:14 Ответить
Та ***** ты им всрался, идиот бульбашный, они от русни в Кенигсберге отгорождаются, ох и идиот, ужас
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31.03.2023 14:14 Ответить
Ссаня , ты в порядке?
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31.03.2023 14:14 Ответить
Netss! Razvlekajusj! Sru na kartu!
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31.03.2023 15:32 Ответить
Польша нападёт на белорусь с четырёх сторон.
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31.03.2023 14:14 Ответить
Даже карту покажет. Он с собой взял.
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31.03.2023 14:40 Ответить
ахахахахаааааа!!!!!! сегодня не 1 апреля ? на календарь нужно посмотреть , что то с утра наплыв новостей про идиотов.
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31.03.2023 14:16 Ответить
Завтра.
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31.03.2023 14:17 Ответить
Цього гандона штопаного потрібно до психлікарні заперти.
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31.03.2023 14:16 Ответить
це не лікується, тільки ізоляція.
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31.03.2023 14:20 Ответить
Ой, ну шо сразу заперти, изоляция? Можно же ещё и в цирке показывать, по ярмаркам в клетке возить. Карту в клетке повесить и возить...
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31.03.2023 14:51 Ответить
Ne! Nelzja! Nacnot pridurok govnom kidatsja na normalnih ljudei. On ze debil!
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31.03.2023 15:19 Ответить
Танунакуй там такой? Жрет много, кровать надо большую, смирительную шить здоровенную, шприцы диаметром с карандаш и санитаров штат увеличить бугая усмирять! Пусть на воле окончательно съедет с катушек.
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31.03.2023 19:06 Ответить
А шо ж ти думав - така гібрідка. Шоб ви там сцялися кожного дня і тримали своє війско біля кордонів з Польщею. Шоб і подумках не було про Україну. Кошмарьте їх друзі-поляки.
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31.03.2023 14:17 Ответить
малохольний дурко - лукашистий таракан, пластінку вже міняти не взмозі... немочне й без розуму.
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31.03.2023 14:17 Ответить
Маразм крепчал и танки наши быстры.
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31.03.2023 14:18 Ответить
та кому ти впав, лиса худоба совкова
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31.03.2023 14:19 Ответить
бульбофюрер забув, що Польща вже наападала 01 вересня 1839 року. Історія повторюється але в нашому випадку вже двічі - 24.02.22. Україна напала на мордор.
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31.03.2023 14:19 Ответить
Тьху, ідіот.
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31.03.2023 14:19 Ответить
"Живучи по сусідству з вампіром - тримай під подушкою осиковий кілок!" Живучи по сусідству з божевільним Лукашенком який збирається розміщувать на своїй території ядерну зброю "для пративастаяния нападению НАТО" - модернізуй збройні сили!
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31.03.2023 14:19 Ответить
Пересмоктав у х*йла?
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31.03.2023 14:20 Ответить
Ну звісно. Бульбостан просто життєво необхідний натівським посіпакам. А мінськ це ж столиця світу, де розташовані основні важелі впливу на світову економіку.
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31.03.2023 14:21 Ответить
Як на мене, старий ***** хоче скосити "на дурочку", бо чує близький прихід 3,14здеця.
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31.03.2023 14:21 Ответить
Клієнт "дозрів" повністю. Пора викликати спецбригаду з гамівною сорочкою - бо всіх перекусає..!!!!
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31.03.2023 14:22 Ответить
Дай Бог чтобы хоть раз не списдел в своей жизни…..вместе с полком КК..
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31.03.2023 14:28 Ответить
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31.03.2023 14:46 Ответить
Спістєл. Бити будуть вони по Польщі.
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31.03.2023 14:48 Ответить
Аби ж це було правдою. Так осточортіла маячня цього шизофреніка.
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31.03.2023 14:28 Ответить
Якби у таракана були реальні дані про підготовку вторгнення з Польщі, він би це інтерв'ю давав сидячи на унітазі. Бо всрався б так, що не міг би з нього злізти.
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31.03.2023 14:29 Ответить
Та видно, що Польща нападать збирається на рашку. Забори строє 2,5 в висоту, та 1 метр в ширину. А Білорусії вже нема. То губернія рашки
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31.03.2023 14:30 Ответить
Карту ***** пАкАжи!
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31.03.2023 14:30 Ответить
Не покажет он же сам её и съел, чтоб ни чего ни кому не показывать)))
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31.03.2023 14:43 Ответить
Она секретная!
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31.03.2023 18:06 Ответить
треба цьому чорту підказати, що є ще забута тема "Зоряні Війни", програма СОІ та гонка косміческіх вооружєній
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31.03.2023 14:30 Ответить
"Так. Ви все вірно зрозуміли".

От тільки хай смикнеться Пюрер не в ту сторону. 😁
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31.03.2023 14:32 Ответить
Не тільки готується, а і реально вторгнеться - як тільки бульбофюрер задумає атакувати Україну з півночі

і, так, це свідомо
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31.03.2023 14:34 Ответить
Шиза поная!пукина бульбу и Т.П. только в психДурдом на опыты!
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31.03.2023 14:35 Ответить
І саме тому відгороджується від бульбашів інженерними перешкодам? 🤔 Лука, ти теж ідіот, якщо віриш, що бульбаші цьому повірять. Хоча якби це було так, то більшість бульбашів від цього лише б раділи.
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31.03.2023 14:36 Ответить
Ураааа! Давно пора.
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31.03.2023 14:36 Ответить
Лукаш ты *******, ты забыл показать откуда))))
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31.03.2023 14:38 Ответить
...ot kuda,ot kuda!!! Ot tuda! Seicas tebe kartu kaaaaak pokazet! Cetiere napravlenija! Matj tvoja kortofelnuja!
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31.03.2023 15:27 Ответить
Навошта табе жыць, гніда?
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31.03.2023 14:43 Ответить
Колхозган совкодрочерный, та границу своего свинарника с Польшей открой, так минимум 70% населения "***********" сама в Польшу вторгнется, с чемоданами. На ПМЖ.
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31.03.2023 14:44 Ответить
колгоспному кугуту підсунули мапу з картопляними полями,а він бульбу за танки прийняв! Маршал хокейних військ!
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31.03.2023 14:45 Ответить
Значить ***** таки вдарить по Польщі ядрьоною зброєю. Лука саме до цього нас зараз готує.

Тікайте, всі хто не втік, бо незабаром ми будемо відрізані від Європи ядерним ровом замість ******** та Польщі.
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31.03.2023 14:46 Ответить
ну тогда бульбостан сметут за 10 часов если не раньше,и ****** яо по рашке 90 процентов,бриты так точно с подлодочек,так это не плохой вариант.
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31.03.2023 15:17 Ответить
Тому ***** і переносить ЯЗ у білорусь для удару по Польщі. Білорусь у відповідь знищать і між нами та Європою буде мертва зона.
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31.03.2023 16:29 Ответить
Он уже не самостоятельный, что Путен напишет, то он и скажет.
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31.03.2023 14:50 Ответить
феерический ************* ****...............................................
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31.03.2023 14:51 Ответить
Бульбофюрер который еще год назад заверял ***** что он захватит Украину за 3 дня теперь показывает карту откуда Польша нападет на **********
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31.03.2023 14:52 Ответить
У чувака нападение головного мозга. Жалкое зрелище.
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31.03.2023 14:54 Ответить
Бульбофюрер обісрався з переляку.
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31.03.2023 14:55 Ответить
"А я вам пакажу сєйчас, аткуда гатовітца наступлєніє"
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31.03.2023 14:55 Ответить
бульботоксикоз )))
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31.03.2023 15:00 Ответить
не нападати на білорусь це чекати коли там з'являтся ядерні ракети, якщо нападати це велика вірогідність того що Китай приєднаєтся до цієї війни. Можливо так і задумано після візиту Сі до москви.
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31.03.2023 15:01 Ответить
При этом колхозняк высыпал бульбу из мешка с надписью "Сов. секретно. Карты" и стал показывать откуда готовится нападение.
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31.03.2023 15:06 Ответить
Гандон усатый, а ты не быковал бы и было бы у тебя в бульбастане всё нормально. Так нет, ты начал лизать и сосать у плешивого магабуку…
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31.03.2023 15:12 Ответить
Сашенька, не мечтай сдаться Польше. Ты никому не нужен, кроме дежурного врача в доме скорби.
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31.03.2023 15:20 Ответить
"Такої, ****, піздяки отримаеш
Не донесеш гімно!"
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31.03.2023 15:22 Ответить
Чому ж Білорусь не оголошує мобілізацію напередодні польського "вторгнення"?
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31.03.2023 15:35 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова:- дебіл,***...
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31.03.2023 15:37 Ответить
начал про Польшу, закончил американцами, ну и длб. Причинно-следственные связи в один шаг? нее, сильно сложно для дебила
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31.03.2023 16:01 Ответить
Знов з "чєтирьох направлєній" і карту привіз.
Клінічний довбо...б.
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31.03.2023 16:14 Ответить
Хвора людина! Мабуть вавка в голові.
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31.03.2023 17:13 Ответить
це невиліковно
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31.03.2023 17:38 Ответить
Мавпа з мапою.
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31.03.2023 17:29 Ответить
О дурне знову на нього напад готують.😂😂😂 Карту покажи 😅😅😅😅
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31.03.2023 17:42 Ответить
маразматик ******.
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31.03.2023 17:44 Ответить
Он дурку включил для х-ла, типа не могу оголить западное направление, поляки только и ждут, чтобы вломиться в сказочную бульборузь.
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31.03.2023 18:13 Ответить
ясен перец готовится ) а он что себе там думал? )
Если Лука спровоцирует то и вторгнется и выдерет Луку как лошка
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31.03.2023 18:34 Ответить
прощай свинорылая со своим каналом...
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31.03.2023 19:36 Ответить
кури свинорылая сама свои грибы...
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31.03.2023 19:54 Ответить
 
 