Польша готовится к "вторжению на территорию Беларуси", - Лукашенко

Самопровозглашенный "президент" РБ Александр Лукашенко заявил, что Польша якобы готовится вторгнуться в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси, чтобы уничтожить нашу страну. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы также имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня приобретают в Украине. Правда , больше, чем пушечное мясо", - сказал белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, польская армия "расширяется и активно перевооружается".

"Только согласно последним контрактам Польша в ближайшее время получит 366 танков "Абрамс" и 1000 южнокорейских "Черных пантер", а также 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗО "Хаймарс" и 50 ВТРК "Джа" продолжил он.

Кроме этого, добавил диктатор, принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 300 тысяч человек к 2035 году.

"То есть практически вдвое больше, чем у Польши сегодня. Реализация этих планов выводит Варшаву на ведущую позицию среди стран НАТО в Европе. И это делается американцами сознательно", - подытожил самопровозглашенный "президент".

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