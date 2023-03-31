Польша готовится к "вторжению на территорию Беларуси", - Лукашенко
Самопровозглашенный "президент" РБ Александр Лукашенко заявил, что Польша якобы готовится вторгнуться в Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси, чтобы уничтожить нашу страну. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы также имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня приобретают в Украине. Правда , больше, чем пушечное мясо", - сказал белорусский диктатор.
По словам Лукашенко, польская армия "расширяется и активно перевооружается".
"Только согласно последним контрактам Польша в ближайшее время получит 366 танков "Абрамс" и 1000 южнокорейских "Черных пантер", а также 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗО "Хаймарс" и 50 ВТРК "Джа" продолжил он.
Кроме этого, добавил диктатор, принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 300 тысяч человек к 2035 году.
"То есть практически вдвое больше, чем у Польши сегодня. Реализация этих планов выводит Варшаву на ведущую позицию среди стран НАТО в Европе. И это делается американцами сознательно", - подытожил самопровозглашенный "президент".
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От тільки хай смикнеться Пюрер не в ту сторону. 😁
і, так, це свідомо
Тікайте, всі хто не втік, бо незабаром ми будемо відрізані від Європи ядерним ровом замість ******** та Польщі.
Не донесеш гімно!"
Клінічний довбо...б.
Если Лука спровоцирует то и вторгнется и выдерет Луку как лошка