"Мой век заканчивается, никакие Конституции под себя я делать не буду", - Лукашенко. ВИДЕО
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не "держится за власть" и не будет "перерабатывать под себя Конституцию".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Многие говорят, что Лукашенко Конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Даже если исходить из этого, поверьте, мой век заканчивается, никакие Конституции под себя я не буду делать", - сказал он.
По словам Лукашенко, не надо думать, что он "вцепился в кресло и держится за власть".
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+36 IN UA #422687
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+21 Ziu Zou
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+14 Віктор Мирончук #551139
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Лукашенка питають:
- Александр Григорьевич, доколе Вы будете нами править?
- От до Коли и буду править.
в Гаагу!
- Так а що робить? Синок неповнолітній, владу передать не можна, бо він - не Великий князь Литовський, Колю не коронуєш і регента не призначиш…
- Так він що, з Колі «сталіньонка Васю» готує?
- Ото ж бо… От тільки не встигне… І закінчить Коля життя, як Вася - із пляшкою горілки «Московской» в руці…
твоё имя будет проклято в веках твоими же современниками и потомками, таких уродов земля
больше не должна рожать.
Єдине, чого не зрозумію, чому його в Бахмуті не видно??)
Земля тобі, падаль, бетоном!