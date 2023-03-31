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"Мой век заканчивается, никакие Конституции под себя я делать не буду", - Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не "держится за власть" и не будет "перерабатывать под себя Конституцию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие говорят, что Лукашенко Конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Даже если исходить из этого, поверьте, мой век заканчивается, никакие Конституции под себя я не буду делать", - сказал он.

По словам Лукашенко, не надо думать, что он "вцепился в кресло и держится за власть".

Читайте: Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси: "Хочу обеспечить мир народу"

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+36
Никакие Конституции под себя я делать не буду, сделаю под сына. Век Коли наступает.
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31.03.2023 12:44
+21
Уже четверть века это брехло "не держится за власть"
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31.03.2023 12:45
+14
Чогось сьогодні забагато бульбофюрера цитується на Цензорі... До чого це і для чого? Що він що хуьло однакове гівно
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31.03.2023 12:44
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Чогось сьогодні забагато бульбофюрера цитується на Цензорі... До чого це і для чого? Що він що хуьло однакове гівно
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31.03.2023 12:44 Ответить
Бо останнім часом він тролить своїх білорусів ще більше аніж ***** тролить кацапів.
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31.03.2023 12:49 Ответить
А температуру в палаті треба ж перевіряти? Тому все добре. В таких виступах може і в атаку повести так що все Ок
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01.04.2023 13:59 Ответить
Никакие Конституции под себя я делать не буду, сделаю под сына. Век Коли наступает.
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31.03.2023 12:44 Ответить
"Я и слова то такого не знаю, "конституция", как я могу переделывать под себя то, что я никогда не видел" - добавил он.
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31.03.2023 12:54 Ответить
Пригадав бородатого білоруського анекдота.
Лукашенка питають:
- Александр Григорьевич, доколе Вы будете нами править?
- От до Коли и буду править.
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31.03.2023 13:24 Ответить
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31.03.2023 13:47 Ответить
Це означає що кремлівський фюрер його з"їв і не поперхнувся.
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31.03.2023 12:44 Ответить
От Пыни точно ему прилетит за такие слова о "Конституции под себя"
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31.03.2023 12:44 Ответить
та, да...толстый намек)))
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31.03.2023 12:46 Ответить
Oba s puilom budut pod sebia delatj židkie "kanstitucyji" v Haage...
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01.04.2023 00:50 Ответить
Уже четверть века это брехло "не держится за власть"
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31.03.2023 12:45 Ответить
Лукашенко вже давно зробив під себе. Навіть не знімаючи штани.
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31.03.2023 12:45 Ответить
ЖОДНОМУ слову цього падла вірити не можна...
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31.03.2023 12:45 Ответить
бєлоруснявьій чорт.
в Гаагу!
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31.03.2023 12:46 Ответить
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31.03.2023 12:47 Ответить
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31.03.2023 13:05 Ответить
Все демагогія але судячи з спічу знає, що його кончить або карлік або "вороги по периметру" чи самі білоруси.
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31.03.2023 12:49 Ответить
Кінчена і до смерті перелякана істота, котра уже нічого не вирішує...
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31.03.2023 12:49 Ответить
Было уже 10 лет назад склеротик старый. С тех пор Беларашку превратил в концлагерь а бульбаши кто мог бегать разбежались по всему миру
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31.03.2023 12:50 Ответить
Про закінчення віку - це правда. Життєвий шлях цієї худоби закінчиться одним з двох варіатнтів: на шибениці після вироку суду або суду Лінча, або фізична ліквідація московитами.
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31.03.2023 12:52 Ответить
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31.03.2023 13:06 Ответить
- Миколо, а що то так «бацька» «сраку рве», «з штанів вискакуючи», щоб за владу втриматься?
- Так а що робить? Синок неповнолітній, владу передать не можна, бо він - не Великий князь Литовський, Колю не коронуєш і регента не призначиш…
- Так він що, з Колі «сталіньонка Васю» готує?
- Ото ж бо… От тільки не встигне… І закінчить Коля життя, як Вася - із пляшкою горілки «Московской» в руці…
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31.03.2023 12:52 Ответить
Шкода Колю. Такий красавєц, міг би стриптизером працювати, а не так от...
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31.03.2023 13:48 Ответить
Чтоб вы с Куйло в один день за ручку…..
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31.03.2023 12:52 Ответить
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31.03.2023 13:09 Ответить
Так ти вже все під себе підімняв!
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31.03.2023 12:52 Ответить
Тебе, падла колхозно-свокодрочерное, на кладбище уже лет 15 как прогулы пишут. И твоему вонючему выводку тоже.
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31.03.2023 12:53 Ответить
Кажуть, шо ідіотизм - хвороба заразна, а брехливий і цинічний тим більше. Тому нема ніякого сенсу слухати і аналізувати це жорстоке, брехливе, цинічне ЧМО.
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31.03.2023 12:53 Ответить
Так просто уйти тебе на пенсию мир не позволит, ты будешь отвечать за все свои преступления,

твоё имя будет проклято в веках твоими же современниками и потомками, таких уродов земля

больше не должна рожать.
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31.03.2023 12:54 Ответить
"Век усатой Адалин"
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31.03.2023 12:55 Ответить
"Мой век заканчивается". Да уж скорей бы.

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31.03.2023 12:58 Ответить
Гордон так хвалив таргана перед початком війни, розказував як білорусам повезло з ним.
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31.03.2023 12:59 Ответить
Го@дон на те й го@дон, щоб грошенята заробляти! Цьому представітелю адной із дрєвнєйших проФФєсій глибоко по...й, як заробляти!
Єдине, чого не зрозумію, чому його в Бахмуті не видно??)
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31.03.2023 13:18 Ответить
Стволовых клеток у кореша-х@йла попроси, с ботоксом! А то будешь делать "под себя" ой как долго!)
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31.03.2023 13:00 Ответить
сралін теж регулярно робив такі заяви, але лише для того, щоб виявити свого ймовірного наступника та знищити його. Те, що хитрий тарган вдається до такого кроку говорить лише про те, що він щось відчуває, засцав у штани і вирішив зробити убезпечити себе, виявивши ймовірних ворогів, які його підсиджують. Він чудово розуміє, що з поста він піде лише уперед ногами як і усі диктатори і що використавши його ху#ло одразу ж його і позбудеться , щоб взяти Білорусь під повний контроль та приєднати до росії і тому боїться більш за все саме путінських кротів, бо лише в інтересах ху#ла його позбутися, а Заходу його задрианий колгосп і даром не потрібен.
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31.03.2023 13:01 Ответить
Абсолютно очевидно, що цей калхозний прісєдатель - віртухай просто з переляку, за те що натворив обісралось та шукає, де йому сховатись. Найкращий варіант для нього: хай збудує собі мавзолей розміром 2.5х1.5 м. А потім хай його забетонують з усіх сторін. Ну, можливо, залишать маленький отвір для повітря, щоб здихав довго і повільно, згадуючи на останок всіх, кого вбив, покалічив, згвалтував...
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31.03.2023 13:01 Ответить
Так он же вампир. Крови нахлебается и дальше жить будет.
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31.03.2023 13:02 Ответить
Гм. значит под Коленьку будет переделывать! Наглости хватает думать о таком!
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31.03.2023 13:04 Ответить
І до чого цей триндьож старого триндуна, пусті слова не варті уваги.
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31.03.2023 13:05 Ответить
"Мені нічого не потрібно, мій час закінчується, скоро поїду у Гаагу за європейський кошт. Ось мрію усе залишити моєму позашлюбному ******** Колєнькє."
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31.03.2023 13:08 Ответить
Ніколи такого не було і от знову...
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31.03.2023 13:09 Ответить
Своєю смертю ти не підешь харкотня.Тебе і всю твою шулупонь потрібно повісити і знищити.І це зробе сам народ.
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31.03.2023 13:16 Ответить
Скільки на тобі крові, і покалічених доль людей. Горіти тобі вічно в пеклі убивця.
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31.03.2023 13:18 Ответить
І пальці зовсім не сині триматися за крісло.
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31.03.2023 13:18 Ответить
"Стреляли, травили, душили" - это он довольно точно про свою борьбу за власть разоткровенничался. Многих его оппонентов до сих пор не нашли.
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31.03.2023 13:32 Ответить
Царь - бульба уже делает под себя 💩
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31.03.2023 13:43 Ответить
Значить скоро путлєр назначить нового гауляйтера білоруської губернії
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31.03.2023 13:48 Ответить
"Мой век заканчивается"
Земля тобі, падаль, бетоном!
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31.03.2023 13:49 Ответить
Бреше падло. Але ... все одно сидітиме у буцигарні.
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31.03.2023 13:53 Ответить
да все вірно, скоро його там не буде, ФСБ прибере. А на рахунок Колі то впевнений його давно немає в країні. Питання стоїть що держави Білорусь вже не існує, президента нехай і самообраного - також, ***** призначить куратора-губернатора білоруської губернії
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31.03.2023 13:58 Ответить
прихвостень кацапский,тебя скоро ***** придушит и сделает беларусь областью рашки а править этой областью поставит своего человека из рашки!хотя она и так фактически аннексирована рашкой.
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31.03.2023 14:21 Ответить
сказав чувак,який Конституцією своєї країни просто витер сраку))))
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31.03.2023 14:35 Ответить
Уже тошнит от этой суки.
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31.03.2023 14:40 Ответить
Сунув руку в карман ************ подумал - «Это конец!». Нет громадяне- вы где нибудь ещё видели такого лицемерного усатого киздуна?
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31.03.2023 15:23 Ответить
В его заявлении отчетливо звучит непроизнесенное продолжение: "... а мог бы"
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31.03.2023 17:59 Ответить
 
 