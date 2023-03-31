"Мой век заканчивается, никакие Конституции под себя я делать не буду", - Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не "держится за власть" и не будет "перерабатывать под себя Конституцию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие говорят, что Лукашенко Конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Даже если исходить из этого, поверьте, мой век заканчивается, никакие Конституции под себя я не буду делать", - сказал он.

По словам Лукашенко, не надо думать, что он "вцепился в кресло и держится за власть".

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