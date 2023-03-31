Войска РФ постоянно меняют места дислокации, - ОК "Південь"
Российские захватчики ожидают контрнаступления ВСУ и постоянно переформатируются.
Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим, что они (оккупанты. - Ред.) переформатируются постоянно, они постоянно меняют места дислокации. Поскольку понимают, что до того как начнется то самое страшное контрнаступление, мы проводим ряд мер, чтобы истощить их логистику. Чтобы сократить их численность". То есть все, что подготовит их к соответствующим правильным жестам, как мы это между собой называем", - отметила она.
По словам Гуменюк, то, что оккупанты пытаются обустраивать оборонные рубежи, говорится о том, что они не чувствуют уверенности в командирах и силах.
"Хотя их количество достаточно большое, убедительное, вооружение есть. Но запасы, боеприпасы, они существенно уменьшены нашей боевой работой", - подытожила представительница ОК "Південь".
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"Тому, що росіяни намагаються переконати в тому, що вони "відходять". При тому, що ми бачимо об'єктивні дані - вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, то вони будуть використані для вогневої підтримки на правому", - пояснила Гуменюк.
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