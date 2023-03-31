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Новости Война
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Войска РФ постоянно меняют места дислокации, - ОК "Південь"

окупанти

Российские захватчики ожидают контрнаступления ВСУ и постоянно переформатируются.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Південь"  Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что они (оккупанты. - Ред.) переформатируются постоянно, они постоянно меняют места дислокации. Поскольку понимают, что до того как начнется то самое страшное контрнаступление, мы проводим ряд мер, чтобы истощить их логистику. Чтобы сократить их численность". То есть все, что подготовит их к соответствующим правильным жестам, как мы это между собой называем", - отметила она.

По словам Гуменюк, то, что оккупанты пытаются обустраивать оборонные рубежи, говорится о том, что они не чувствуют уверенности в командирах и силах.

"Хотя их количество достаточно большое, убедительное, вооружение есть. Но запасы, боеприпасы, они существенно уменьшены нашей боевой работой", - подытожила представительница ОК "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учитывая ночную атаку дронами, россияне сместили акцент на север, - ОК "Південь"

армия РФ (19011) Гуменюк (577)


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Топ комментарии
+5
постійне переміщення військ - то правильна тактика?
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31.03.2023 14:56
+3
Тобто беперервною тріскотнею про контрнаступ допомогли ворогові обрати більш правильну тактику? Чи що хотіла сказати цим повідомленням речниця?
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31.03.2023 14:51
+3
Значить здохнуть втомленими
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31.03.2023 14:58
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Тобто беперервною тріскотнею про контрнаступ допомогли ворогові обрати більш правильну тактику? Чи що хотіла сказати цим повідомленням речниця?
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31.03.2023 14:51 Ответить
постійне переміщення військ - то правильна тактика?
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31.03.2023 14:56 Ответить
Мені більше подобалось як би рашисти не міняли дислокацію, а сиділи б на одному місці і чекали на приліт ракет від хаймерсів!
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31.03.2023 15:01 Ответить
невідворотність контрнаступу нічим не приховати - а постійне застосування ворогом "більш правильної тактики" його тільки виснажує і зменшує боєготовність
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31.03.2023 14:57 Ответить
І, на жаль, рятує нею свою живу силу і техніку!
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31.03.2023 15:02 Ответить
І в чому та тактика "правильна"? Що вони "тасують" війська які не встигають вивчить свої позиції як їх перекидають в інше місце? Так це ж не тільки витрати матеріальних ресурсів (зокрема пального) Це і додаткове "засвічування" тимчасових пунктів дислокації Адже їх - обмежена кількість А чим більше "движняка" та "біганини" - тим більше інформації про перебування противника та "засвічування" їх місць базування
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31.03.2023 15:00 Ответить
Хотілося б у це вірити!
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31.03.2023 15:04 Ответить
Це я з власної практики знаю! А ще якщо оці "перетасовки" , у очах солдат, не виглядять продуманими, а діють по принципу: "Стой там! Иди сюда! Прыгать на месте нужно с осознанием разумности совершаемых действий!", та ще й при тому, що вони, перед цим, вже мали нагоду впевниться, що їх командування - не "Македонські" з "Наполеонами", а звичайні "Жукови" - то це взагалі "капець"! Всі їх розпорядження будуть виконуваться "тяп-ляп" - що нам "на руку"
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31.03.2023 15:13 Ответить
Це якшо є чим слідкувати за тими переміщеннями. У нас нема спутніков, нема американских бпла тіпу Жнець. Інфа тіки та шо дадуть з Пентагону. Ну і розвідка-партизани. Та рашистів багато - за всіма партизани не услідкують - тай їхня контрозвідка теж працює. Дуже нашим розвідникам складно з таким потенціалом засобів.
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31.03.2023 15:41 Ответить
Кац пропонує здаться?
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31.03.2023 15:50 Ответить
Де? Може простіше прибрати от таких речниць з марафону? Ну, і я б писав кац, з маленької букви. Не пались, патріот.
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31.03.2023 15:55 Ответить
А як я можу писать це слово з маленької букви якщо воно перше в реченні?
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31.03.2023 16:00 Ответить
кац. І ні якої стурбовонності. Бажання.
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31.03.2023 16:04 Ответить
"Ніхрєна" не зрозумів! Ти про що мову ведеш?
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31.03.2023 16:07 Ответить
Про "тріскотню", то ви від себе додали, в статті такого нема.
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31.03.2023 16:25 Ответить
про постійне переміщення постійно і наполегливо просять хаймаси ?
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31.03.2023 14:53 Ответить
Значить здохнуть втомленими
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31.03.2023 14:58 Ответить
То добре. Нехай кочують . Моторесурс від цього лише виграє
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31.03.2023 15:02 Ответить
так вони можуть до свого наступу готуються і тому маневрують. А в наш контрнаступ і не вірять, бо сил уже немае.
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31.03.2023 15:04 Ответить
Не лише сил,а й сечі терпіти ці борошна.
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31.03.2023 15:18 Ответить
представляю как зрадойобы будут рыдать когда мелитополь освободим)
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31.03.2023 15:27 Ответить
Наталка-пастка...
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31.03.2023 15:25 Ответить
Ось що вона морозила, коли кацапня виводила з Херсона на лівий берег останню техніку:

"Тому, що росіяни намагаються переконати в тому, що вони "відходять". При тому, що ми бачимо об'єктивні дані - вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, то вони будуть використані для вогневої підтримки на правому", - пояснила Гуменюк.
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31.03.2023 15:29 Ответить
За словами Гуменюк, те, що окупанти намагаються облаштовувати оборонні рубежі говориться про те, що вони не відчувають впевненості в командирах та силах. Джерело:

"Л" - логика. Гуменюк на премию Дарвина.
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31.03.2023 15:35 Ответить
Вони вдень їдуть туди, а вночі назад. І рекогносцировка місцевості, і сам чорт не розбере, де вони дислокуються.
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31.03.2023 16:22 Ответить
У них не вистачає сил щоб потужно прикрити всі ділянки фронту,тому і бігають туди-сюди бо не знають куди ЗСУ вдарять в контрнаступі.Постійне нагадування оркам про наступ ЗСУ робить свою справу.
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31.03.2023 16:45 Ответить
Тут хто кого переграє. А раптом у них тактика така, ой боюся, боюся, боюся, а самі своїми маневрами, десь формують кулак?
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31.03.2023 16:58 Ответить
Якщо би формували потужний "кулак"то не атакували по всім фронтам як зараз,а пішли до оборони..Може на своій териториі,чи на бульбашськоі щось формирують,але від потужньоі розвідки наших союзників це не сховаєшь,да и наші підрозділи ОСНАЗ не дрімають
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31.03.2023 17:13 Ответить
Из Германии виднее.
Тем более, с регистрацией в марте 2023...
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31.03.2023 17:19 Ответить
з 2009 року я тут буваю іноді. Здалеку видніше і очі не замилені.
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31.03.2023 17:27 Ответить
 
 