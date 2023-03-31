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Новости Война
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В Кремле пообещали "обсудить" предложение Лукашенко о немедленном перемирии

пєсков

В Москве отреагировали на призыв самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко немедленно заключить перемирие в войне против Украины. Там пообещали, что "миротворческое" заявление диктатора будет "обсуждаться" лидерами РФ и Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Призыв Лукашенко объявить перемирие в Украине будет обсуждаться лидерами России и Беларуси на следующей неделе", – сказал он РосСМИ.

Он добавил, что не видит смысла сравнивать мирные планы, которые предложили Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин. Песков также подчеркнул, что "для России в контексте спецоперации ничего не изменится".

Напомним, сегодня, 31 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал провозгласить немедленное перемирие с запретом на передислокацию войск как России, так и Украины.

Смотрите: "Мой век заканчивается, никакие Конституции под себя я делать не буду", - Лукашенко. ВИДЕО

  

Лукашенко (3611) Песков (1853) перемирие (1579)


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Топ комментарии
+25
хай між собою і обговорюють
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31.03.2023 15:49
+19
Туалетний йоршик, а хто накацав бульбофюреру таке говорити? Сто пудово ***** прощупує грунт для передишки

ВОРОГ БУДЕ РОЗБИТИЙ, ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ! СМЕРТЬ КАЦАПСЯЧИМ ОКУПАНТАМ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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31.03.2023 15:51
+18
а ЗСУ буде тим часом ї..шити орків
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31.03.2023 15:54
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хай між собою і обговорюють
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31.03.2023 15:49 Ответить
а ЗСУ буде тим часом ї..шити орків
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31.03.2023 15:54 Ответить
Краще ПНХ!
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31.03.2023 16:01 Ответить
🤣🤣🤣
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31.03.2023 15:50 Ответить
дійсно, пора вже буйлу та крохмальному помиритись

.
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31.03.2023 16:12 Ответить
Туалетний йоршик, а хто накацав бульбофюреру таке говорити? Сто пудово ***** прощупує грунт для передишки

ВОРОГ БУДЕ РОЗБИТИЙ, ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ! СМЕРТЬ КАЦАПСЯЧИМ ОКУПАНТАМ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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31.03.2023 15:51 Ответить
Самі запропонували, самі обговорили, от би ще й воювали один з одним.
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31.03.2023 15:54 Ответить
Піськов пікнув на Сі... та ні....
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31.03.2023 15:57 Ответить
Друг другу шишку натирают, а мы то причем? ПНХ уроды!
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31.03.2023 15:57 Ответить
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31.03.2023 15:58 Ответить
О, почувся голос з унітазу.
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31.03.2023 16:00 Ответить
Про мир, тридвараси, треба було розмовляти та думати ще до нападу. А тепер ви так всіх вже так за...бали та розлютили, що вас сцаними ганчірками будуть гнати і нищити, гнати і нищиті, хоч ви там забалакайтесь удвох.
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31.03.2023 16:00 Ответить
этих пидаров руснявых будут ******* и после войны , насмерть ******* , пусть договариваются , но это ни коим образом не остановит месть , кацапы будут дохнуть , и это не обсуждается , обсуждается только один вопрос - каким образом убить кацапа , вы твари даже не представляете , какая лють , злоба и ненависть на вас , руских ********* .
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31.03.2023 16:08 Ответить
Димона-алкаша пусть рядом посадят, посидят обсудят😂
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31.03.2023 16:01 Ответить
"перемир'я в Україні". При цьому бойові дії проходять в регіонах, які кацапня вважає своїми?! Ні, ну йо.нуті ж! Покидьки Людства...
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31.03.2023 16:01 Ответить
С кем? Со своим полужопием? Как мне нравится этот наивняк....ща Украина все бросит и побежит Минск 4 подписывать))
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31.03.2023 16:02 Ответить
Сами предложили сами согласились. Как болезнь называется когда сам с собой ведешь беседу. Шизофрения
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31.03.2023 16:04 Ответить
Рузьге очєнь хітро і осторожно рєшілі палочкой потикать...
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31.03.2023 16:11 Ответить
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31.03.2023 16:20 Ответить
Росія ніякі умови виконувати не буде.
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31.03.2023 16:12 Ответить
наступ ЗСУ ще не почався, а в Кремлі вже діарея
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31.03.2023 16:14 Ответить
От самозванца слышим.
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31.03.2023 16:16 Ответить
Чуют крысы что подходит ******,по этому своих шлюх ручных на сцену выводят то орбан то усатая членососка,ща наверное вучич на сцену в стрингах выйдет
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31.03.2023 16:17 Ответить
крутиться як глист на йоршику!
Краще самовбийтесь два вусаті під"ри і ху"ла с собою візьміть
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31.03.2023 16:42 Ответить
Запросіть ще Залужного на переговори. Десь в район Бахмуту-Авдіївки.
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31.03.2023 16:51 Ответить
Так "війна ж надовго". Чи вже ні?
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31.03.2023 16:51 Ответить
Обговориш чуть позже, с судьями Международного криминального суда в Гааге...
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31.03.2023 16:58 Ответить
Перемиря між рашкою і беларашкою?
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31.03.2023 17:12 Ответить
Стук в дверь:
- Кто там?
- Милиция!
- Чего надо?
- Поговорить!
- А сколько вас там?
- Двое!
- Вот между собой говорите !
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31.03.2023 17:41 Ответить
onanizm yakyis'
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31.03.2023 18:21 Ответить
Вот же мразотные комедианты! Оперетку туфтявую лохторату своему гонят с упоением. И убогие хавают прелую макуху.
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31.03.2023 19:00 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1641833747405328385 57 мин

Распиаренную речь Лукашенко не слушал, даже частями, так как он не легитимный президент Беларуси и на подсосе у Путина и Си. Но по информации СМИ он призывает Украину пойти на переговоры с рФ, Путин терпит поражение и вновь использует Лукашенко, для попытки заморозить войну.
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31.03.2023 20:04 Ответить
Хрен вам суки пока из Украины не уберетесь падлы.
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31.03.2023 20:10 Ответить
 
 