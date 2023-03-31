В Кремле пообещали "обсудить" предложение Лукашенко о немедленном перемирии
В Москве отреагировали на призыв самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко немедленно заключить перемирие в войне против Украины. Там пообещали, что "миротворческое" заявление диктатора будет "обсуждаться" лидерами РФ и Беларуси.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.
"Призыв Лукашенко объявить перемирие в Украине будет обсуждаться лидерами России и Беларуси на следующей неделе", – сказал он РосСМИ.
Он добавил, что не видит смысла сравнивать мирные планы, которые предложили Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин. Песков также подчеркнул, что "для России в контексте спецоперации ничего не изменится".
Напомним, сегодня, 31 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал провозгласить немедленное перемирие с запретом на передислокацию войск как России, так и Украины.
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Краще самовбийтесь два вусаті під"ри і ху"ла с собою візьміть
- Кто там?
- Милиция!
- Чего надо?
- Поговорить!
- А сколько вас там?
- Двое!
- Вот между собой говорите !
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1641833747405328385 57 мин
Распиаренную речь Лукашенко не слушал, даже частями, так как он не легитимный президент Беларуси и на подсосе у Путина и Си. Но по информации СМИ он призывает Украину пойти на переговоры с рФ, Путин терпит поражение и вновь использует Лукашенко, для попытки заморозить войну.