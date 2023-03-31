В Кремле пообещали "обсудить" предложение Лукашенко о немедленном перемирии

В Москве отреагировали на призыв самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко немедленно заключить перемирие в войне против Украины. Там пообещали, что "миротворческое" заявление диктатора будет "обсуждаться" лидерами РФ и Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Призыв Лукашенко объявить перемирие в Украине будет обсуждаться лидерами России и Беларуси на следующей неделе", – сказал он РосСМИ.

Он добавил, что не видит смысла сравнивать мирные планы, которые предложили Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин. Песков также подчеркнул, что "для России в контексте спецоперации ничего не изменится".

Напомним, сегодня, 31 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал провозгласить немедленное перемирие с запретом на передислокацию войск как России, так и Украины.

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