Украина и Польша нашли выход относительно проблемы с украинским зерном, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким они нашли выход относительно проблемы экспорта украинского зерна в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсуждали вопросы наших фермеров – польских и украинских. Мы нашли выход, я считаю, что в ближайшие дни, недели мы окончательно решим все вопросы, потому что не может быть каких-либо сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями как Польша и Украина", - сказал Зеленский.

Ранее правительства Польши и Румынии объявили о намерении попросить Европейскую комиссию разработать механизмы, которые помогут избежать демпинга цен в ущерб местным фермерам. Польские фермеры угрожали сорвать мероприятия в ходе визита Зеленского в Варшаву.

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