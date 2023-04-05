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Украина и Польша нашли выход относительно проблемы с украинским зерном, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

зерно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким они нашли выход относительно проблемы экспорта украинского зерна в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсуждали вопросы наших фермеров – польских и украинских. Мы нашли выход, я считаю, что в ближайшие дни, недели мы окончательно решим все вопросы, потому что не может быть каких-либо сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями как Польша и Украина", - сказал Зеленский.

Ранее правительства Польши и Румынии объявили о намерении попросить Европейскую комиссию разработать механизмы, которые помогут избежать демпинга цен в ущерб местным фермерам. Польские фермеры угрожали сорвать мероприятия в ходе визита Зеленского в Варшаву.

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Топ комментарии
+12
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05.04.2023 21:19
+4
Бросовые цены, демпинг--- это причина. Зерно по классу схожее, это не стеклянистая, твердая, что идёт на макароны и багеты. Польское зерно не сильно идёт на экспорт и так. А тут наше пришло и дешевле. Местный рынок и схватил, и рабсила наша тоже, не в профсоюзе, зарплаты таким малые выдают, но завыли фермеры. Это рынок.
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05.04.2023 21:19
+1
Наше буде гнити
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05.04.2023 21:05
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Наше буде гнити
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05.04.2023 21:05 Ответить
Вы у Мадяра спросите как,он вас научит, как експортировать зерно.
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05.04.2023 21:05 Ответить
Бросовые цены, демпинг--- это причина. Зерно по классу схожее, это не стеклянистая, твердая, что идёт на макароны и багеты. Польское зерно не сильно идёт на экспорт и так. А тут наше пришло и дешевле. Местный рынок и схватил, и рабсила наша тоже, не в профсоюзе, зарплаты таким малые выдают, но завыли фермеры. Это рынок.
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05.04.2023 21:19 Ответить
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05.04.2023 21:19 Ответить
Чорний експорт зерна триватиме.
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05.04.2023 21:31 Ответить
Неразрешимых проблем, кроме смерти не существует. Есть только люди, которые не желают их решать. Только несколько стран ЕС имеют трёхгодичный запас продовольствия, то есть обеспечили свою безопасность. Так что украинское продовольствие в ЕС не демпинг, а средство решить проблему своей безопасности
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05.04.2023 21:41 Ответить
Да в ЕС далее Польши его и почти нет. Ведь поляки пустили зерно, пустили, цену знали, выход один у правительства, компенсировать местным производителям зерна. Схема старая. Наше зерно в основном идёт в 3 страны, особенно в Африку, но под эгидой ООН, как борьба с голодом. Там прибыль убогая. Это и идёт морем. А главная беда здесь старая. Негде хранить длительно. На уровне фермерских хозяйств особо, дорого, энергетика глушит ценами, вентиляция, сушка итд. На спирт тоже нет дохода, там водочники пену снимают. Тема давняя.
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06.04.2023 08:15 Ответить
віддати ще дешевше?
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05.04.2023 22:05 Ответить
що, залiзну колiю вирiшили лишити 😴, а зерно транспортувати весiльними дронами Резнiкова 🥚🥔?
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05.04.2023 22:26 Ответить
 
 