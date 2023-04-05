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Україна і Польща знайшли вихід щодо проблеми з українським зерном, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

зерно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким вони знайшли вихід з проблеми експорту українського зерна до Польщі.

Про це поаідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали питання наших фермерів - польських і українських. Ми знайшли вихід, я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв'яжемо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами та реальними друзями, як Польща та Україна", - сказав Зеленський

Раніше уряди Польщі та Румунії оголосили про намір попросити Європейську комісію розробити механізми, які допоможуть уникнути демпінгу цін на зерено через шкоду місцевим фермерам. Польські фермери погрожували зірвати заходи під час візиту Зеленського до Варшави.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
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05.04.2023 21:19
+4
Бросовые цены, демпинг--- это причина. Зерно по классу схожее, это не стеклянистая, твердая, что идёт на макароны и багеты. Польское зерно не сильно идёт на экспорт и так. А тут наше пришло и дешевле. Местный рынок и схватил, и рабсила наша тоже, не в профсоюзе, зарплаты таким малые выдают, но завыли фермеры. Это рынок.
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05.04.2023 21:19
+1
Наше буде гнити
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05.04.2023 21:05
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Наше буде гнити
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05.04.2023 21:05 Відповісти
Вы у Мадяра спросите как,он вас научит, как експортировать зерно.
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05.04.2023 21:05 Відповісти
Бросовые цены, демпинг--- это причина. Зерно по классу схожее, это не стеклянистая, твердая, что идёт на макароны и багеты. Польское зерно не сильно идёт на экспорт и так. А тут наше пришло и дешевле. Местный рынок и схватил, и рабсила наша тоже, не в профсоюзе, зарплаты таким малые выдают, но завыли фермеры. Это рынок.
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05.04.2023 21:19 Відповісти
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05.04.2023 21:19 Відповісти
Чорний експорт зерна триватиме.
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05.04.2023 21:31 Відповісти
Неразрешимых проблем, кроме смерти не существует. Есть только люди, которые не желают их решать. Только несколько стран ЕС имеют трёхгодичный запас продовольствия, то есть обеспечили свою безопасность. Так что украинское продовольствие в ЕС не демпинг, а средство решить проблему своей безопасности
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05.04.2023 21:41 Відповісти
Да в ЕС далее Польши его и почти нет. Ведь поляки пустили зерно, пустили, цену знали, выход один у правительства, компенсировать местным производителям зерна. Схема старая. Наше зерно в основном идёт в 3 страны, особенно в Африку, но под эгидой ООН, как борьба с голодом. Там прибыль убогая. Это и идёт морем. А главная беда здесь старая. Негде хранить длительно. На уровне фермерских хозяйств особо, дорого, энергетика глушит ценами, вентиляция, сушка итд. На спирт тоже нет дохода, там водочники пену снимают. Тема давняя.
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06.04.2023 08:15 Відповісти
віддати ще дешевше?
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05.04.2023 22:05 Відповісти
що, залiзну колiю вирiшили лишити 😴, а зерно транспортувати весiльними дронами Резнiкова 🥚🥔?
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05.04.2023 22:26 Відповісти
 
 