Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на оккупированной Херсонщине, - Генщтаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о репрессивных мерах, которые осуществляют россияне на оккупированной Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Каховском районе, начиная с 23 марта текущего года, продолжаются рейдовые меры вооруженных сил Российской Федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента. Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину".

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