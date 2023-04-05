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Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на окупованій Херсонщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,острови

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо репресивних заходів, які здійснюють росіяни на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил російської федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту. Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через переміщення важкої техніки окупанти обмежили в’їзд та виїзд для мешканців Великої Кардашівки на Херсонщині, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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цікаво, як довго в заголовку протримається слово "Генщтаб" ?
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05.04.2023 21:22 Відповісти
недовго
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05.04.2023 22:13 Відповісти
"Генщтаб" - дистанційна освіта в дії...
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06.04.2023 07:57 Відповісти
 
 