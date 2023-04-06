Украина не исключает возможности переговоров с Россией по Крыму после успешного контрнаступления ВСУ, - ОП
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Украина не исключает возможности переговоров с Россией по Крыму после того, как украинские военные проведут успешное контрнаступление.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига в комментарии Financial Times.
"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу, чтобы обсудить этот вопрос", - сказал чиновник.
Как при этом уточнил Сибига, это не означает, что Украина исключает возможность освобождения Крыма от российских окупантов военным путем.
В FT отметили, что комментарий представителя ОП стал "наиболее открытым заявлением о заинтересованности Украины в переговорах" с РФ с апреля 2022 года, когда диалог с агрессором был прекращен.
Кроме этого, слова чиновника могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и переживают из-за угрозы эскалации войны, в частности применения Москвой ядерного оружия".
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Хороший жарт. Вони самі себе садитимуть, чи що? А виберуть потім знову тих самих, "бо невтекли". Коло замкнулося