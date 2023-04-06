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Украина не исключает возможности переговоров с Россией по Крыму после успешного контрнаступления ВСУ, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

Украина не исключает возможности переговоров с Россией по Крыму после того, как украинские военные проведут успешное контрнаступление.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига в комментарии Financial Times.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу, чтобы обсудить этот вопрос", - сказал чиновник.

Как при этом уточнил Сибига, это не означает, что Украина исключает возможность освобождения Крыма от российских окупантов военным путем.

В FT отметили, что комментарий представителя ОП стал "наиболее открытым заявлением о заинтересованности Украины в переговорах" с РФ с апреля 2022 года, когда диалог с агрессором был прекращен.

Кроме этого, слова чиновника могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и переживают из-за угрозы эскалации войны, в частности применения Москвой ядерного оружия".

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Топ комментарии
+72
они совсем дебилы? кацапы никогда сами Крым не отдадут!!! опять в глаза смотреть будут?
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06.04.2023 08:00
+38
Еще один из ОПы вылез и громко перданул...
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06.04.2023 08:01
+36
Військовим шляхом Крим ніхто (!!!) звільняти не буде, бо це буде зайвим! Після виходу ЗСУ на адмінкордон з Кримом і руйнування "кримського мосту" Крим перетворюється на острів, з якого усі росіяни почнуть, як щури, втікати на плотах та надувних човнах швидше, ніж втікали білогвардійці у 1920 році!
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06.04.2023 08:50
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Страница 2 из 2
Ваш комент один из адекватных в этой теме.
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06.04.2023 20:23 Ответить
>пересаджаємо зрадників та крадіїв

Хороший жарт. Вони самі себе садитимуть, чи що? А виберуть потім знову тих самих, "бо невтекли". Коло замкнулося
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07.04.2023 08:40 Ответить
ИМХО позорная мировая уже пописана.... ПОтому что последних несколько дней идут про эт (под разными соусами) вбросы...активно поддерживаемые ботофермами... В топиках про эту херню боты через один пост славословят "мудрость и провидчевость"
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06.04.2023 18:00 Ответить
Так вони з Криму ще раз нападуть. Будуть набіги звідти як за часів Орди. Отже, про інвестиції, якесь серйозне відновлення і повернення молоді Україна, нажаль, може забути при такому сценарії (
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06.04.2023 18:44 Ответить
Может сначала бы нужно полностью освободить оккупированные в 2022 году территории, а потом мечтать о возврате Крыма и говорить о каких-то переговорах? Пока не будет значительного перелома в ходе войны(а будет ли он? дай Бог, чтобы был), маскаль ни на какие уступки не пойдёт, это всем понятно. Кто-то думает что маскаль просто так покинет захваченные территории? Вряд ли. Ми повернемо це, ми повернемо то - это покамесь только слова. Составлять планы из расчёта успеха некоего события, к осуществлению которого ещё не приступали и успешность которого неочевидна как-то не то.
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06.04.2023 18:50 Ответить
Им всё равно, как через их окно овертона к вам в сознание войдёт слово "перговоры" , как что-то возможное ... Так эта лапша работает
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06.04.2023 19:26 Ответить
Этот момент наступил после отхода от Киева.
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06.04.2023 22:59 Ответить
Буде як Залужний скаже!
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07.04.2023 00:50 Ответить
кремль прощупывает общественное мнение украинцев. Агентура ФСБ в ...опе зашевелилась, смещают акценты.
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06.04.2023 19:51 Ответить
пусть свинорылые не переживают, где-то в диапазоне урала обязательно будем вести переговоры. так плешивому и доложите.
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06.04.2023 22:34 Ответить
Які можуть бути переговори з терористами?
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07.04.2023 00:48 Ответить
Американці вели перемовини з вьєтнамцями, про вивід своїх військ, і з Талібаном про вивід свої військ, і їх не бентежило, що вони самі визнавали терористами їх, бо коли гинуть твої солдати кожен день, то вже не до філософії, треба зупиняти смерті. І якщо американці скажуть і в даному випадку - досить, віддавайте Крим РФ, або воюйте без нашої зброї та грошей - то що робити?
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07.04.2023 22:03 Ответить
Не скажуть, вони пообіцяли допомагати нам до кінця розгрому рашки! Якщо ми її не доб"ємо,через деякий час вона знову нападе!
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08.04.2023 23:16 Ответить
Ермака пора сажать на нары
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27.07.2023 23:46 Ответить
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