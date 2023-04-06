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Новости За рубежом
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Пожар в минобороны РФ: россияне утверждают, что все из-за чайника

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пожежа

Российские экстренные службы утверждают, что пожар в здании минобороны РФ в центре Москвы произошел из-за возгорания чайника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Первоначально представители экстренных служб назвали причиной пожара "аварийный режим электросети". Потом они сменили версию и теперь говорят, что загорелся электрочайник, а из него пламя перекинулось на мебель.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 5 апреля в здании министерства обороны РФ по ул. Знаменка в центре Москвы загорелся пожар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Москве горело одно из зданий российского Минобороны. ВИДЕО

Ей был присвоен второй, повышенный номер сложности из пяти имеющихся. Из здания эвакуировали около 50 человек.

Позже пламя погасили.
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Топ комментарии
+25
Український чайник ,якого марадьори викрали під час втечі з України зробив свою справу .
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06.04.2023 08:44
+19
Чайник допрошен и расстрелян...
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06.04.2023 08:40
+11
За проявленное мужество и героизм представить к повышению очередного звания: старший чайник!
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06.04.2023 08:45
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Чайник допрошен и расстрелян...
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06.04.2023 08:40 Ответить
а-га, через незареєстрований кип'ятильник
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06.04.2023 08:44 Ответить
Не користуйтесь китайозними чайниками. Особливо в Міннападу *********.
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06.04.2023 08:44 Ответить
Український чайник ,якого марадьори викрали під час втечі з України зробив свою справу .
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06.04.2023 08:44 Ответить
Так 100% і було. Вкрали без підставки, поставили на газову плиту.
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06.04.2023 08:53 Ответить
Та нє, то галицькі бойові бузьки. 19 березня повернулися з африканського секретного вишколу, трохи відпочили і на Московію.
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06.04.2023 09:07 Ответить
За проявленное мужество и героизм представить к повышению очередного звания: старший чайник!
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06.04.2023 08:45 Ответить
Байден, ну прекрати, а!
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06.04.2023 08:47 Ответить
Дайьош больше чайнікав в міннападєнія рабсєі...
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06.04.2023 08:47 Ответить
Имя чайника уже назвали?
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06.04.2023 08:48 Ответить
.. боярку варили в чайнике,аленьи приспешники....
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06.04.2023 08:48 Ответить
Говорят, что у некоторых чайник является синонимом головы. Также ходят утверждения, что таким же синонимом головы у некоторых является гопа. Вывод: поскольку чайник == гопа, пожар случился из-за чьей-то гопы, которая не очень уместно использовалась в качестве чайника
(вот она, загадочная кацапская душа). При таком раскладе что угодно загорится.
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06.04.2023 08:48 Ответить
Мабуть версію придумував "чайник" що не пив ніколи чаю на робочому місці На відміну від британців у Росії "файв"о-клок" не застосовується і перед закінченням робочого дня чай ніхто не п"є Так навіщо ж увечері чайник ставить та включать?
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06.04.2023 09:06 Ответить
Сотрудников МЧС на нары за дискредитацию армии! путин же сказал, все что происходит, это диверсии и происки западных спецслужб!
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06.04.2023 08:49 Ответить
я прочитав....чарівник
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06.04.2023 08:51 Ответить
Чайник курив?!
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06.04.2023 08:53 Ответить
а якби це була кавоварка, то згоріла б уся мацква
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06.04.2023 08:53 Ответить
Виробник Китай?
Скільки говорилось-оригінал!
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06.04.2023 08:53 Ответить
Это Специальный Диверсионный Чайник.

Китай помогает как может.
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06.04.2023 09:04 Ответить
Та учора ж шапка була! Нєдоработочка..))
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06.04.2023 08:54 Ответить
Чайник фамилия чиновника
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06.04.2023 09:33 Ответить
Панцирь хибно спрацював по чайнику.
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06.04.2023 08:56 Ответить
*********´ kazapam i6e 4ajnukiv, bud´ laska, i pobil´6e
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06.04.2023 09:00 Ответить
Кацапи приготовуют чай вилучно на даху.
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06.04.2023 09:06 Ответить
Чайник то позивний свистобола Коношенкова?
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06.04.2023 09:07 Ответить
нєнє, там ще камиш був
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06.04.2023 09:10 Ответить
Хм... А я думав сварщікі...
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06.04.2023 09:17 Ответить
Позывной "Чайник", представлен к награде
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06.04.2023 09:18 Ответить
Когда я служил на России, сгорел штаб полка - дежурный связист сушил портянки на обогревателе.
По ходу, кацапы продолжают сушить портянки ...
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06.04.2023 09:27 Ответить
Набрали монголотувинцев в минобороны,чайные церемонии у них там,пусть наберут русских что бы безопастно пили водку в казенных зданиях.
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06.04.2023 09:33 Ответить
Пердаки воспламенились после известия о массовом увольнении генералов. Такой движ начался при попытке подняться по карьерной веревочке.
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06.04.2023 09:40 Ответить
Електрочайник мабудь на газплиту поставили, как ані ета любят.
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06.04.2023 09:46 Ответить
Да да, через багато чайників, що в них замість макітри
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06.04.2023 09:50 Ответить
Чайник курив.
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06.04.2023 09:51 Ответить
І чайник сказал утюгу : я больше идти не могут ... )))
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06.04.2023 10:18 Ответить
Rusnja, njechaitje gdje popalo, chaijtje toljko tam, gdje jeshcho njepopalo!
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06.04.2023 10:25 Ответить
Китаячий чайник самоліквідувався...
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06.04.2023 10:32 Ответить
хотели Мивину запарить? перенимали передовой опыт...
но что-то пошло не так.
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06.04.2023 12:09 Ответить
Від їхніх пуканів на кацапії навіть чайники загоряються.
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06.04.2023 12:56 Ответить
який нах чайник , курять скотиняки де не треба
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06.04.2023 18:45 Ответить
 
 