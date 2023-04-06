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Пожар в минобороны РФ: россияне утверждают, что все из-за чайника
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российские экстренные службы утверждают, что пожар в здании минобороны РФ в центре Москвы произошел из-за возгорания чайника.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Первоначально представители экстренных служб назвали причиной пожара "аварийный режим электросети". Потом они сменили версию и теперь говорят, что загорелся электрочайник, а из него пламя перекинулось на мебель.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 5 апреля в здании министерства обороны РФ по ул. Знаменка в центре Москвы загорелся пожар.
Ей был присвоен второй, повышенный номер сложности из пяти имеющихся. Из здания эвакуировали около 50 человек.
Позже пламя погасили.
Топ комментарии
+25 Юра Зарівний
показать весь комментарий06.04.2023 08:44
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+11 Алекс S. Pоман
показать весь комментарий06.04.2023 08:45
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(вот она, загадочная кацапская душа). При таком раскладе что угодно загорится.
Скільки говорилось-оригінал!
Китай помогает как может.
По ходу, кацапы продолжают сушить портянки ...
но что-то пошло не так.