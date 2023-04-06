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Пожежа в міноборони РФ: росіяни твердять, що все через чайник

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пожежа

Російські екстрені служби стверджують, що пожежа в будівлі міноборони РФ у центрі Москви сталася через загоряння чайника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Спочатку представники екстрених служб назвали причиною пожежі "аварійний режим електромережі". Потім вони змінили версію і тепер кажуть, що загорівся електрочайник, а з нього полум’я перекинулося на меблі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 5 квітня в будівлі міністерства оборони РФ на вул. Знаменка в центрі Москви спалахнула пожежа.

Дивіться: У Москві горіла одна з будівель російського міноборони. ВIДЕО

Їй було присвоєно другий, підвищений номер складності з п'яти наявних. З будівлі евакуювали близько 50 людей.

Пізніше полум’я загасили.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Український чайник ,якого марадьори викрали під час втечі з України зробив свою справу .
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06.04.2023 08:44
+19
Чайник допрошен и расстрелян...
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06.04.2023 08:40
+11
За проявленное мужество и героизм представить к повышению очередного звания: старший чайник!
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06.04.2023 08:45
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Чайник допрошен и расстрелян...
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06.04.2023 08:40 Відповісти
а-га, через незареєстрований кип'ятильник
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06.04.2023 08:44 Відповісти
Не користуйтесь китайозними чайниками. Особливо в Міннападу *********.
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06.04.2023 08:44 Відповісти
Український чайник ,якого марадьори викрали під час втечі з України зробив свою справу .
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06.04.2023 08:44 Відповісти
Так 100% і було. Вкрали без підставки, поставили на газову плиту.
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06.04.2023 08:53 Відповісти
Та нє, то галицькі бойові бузьки. 19 березня повернулися з африканського секретного вишколу, трохи відпочили і на Московію.
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06.04.2023 09:07 Відповісти
За проявленное мужество и героизм представить к повышению очередного звания: старший чайник!
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06.04.2023 08:45 Відповісти
Байден, ну прекрати, а!
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06.04.2023 08:47 Відповісти
Дайьош больше чайнікав в міннападєнія рабсєі...
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06.04.2023 08:47 Відповісти
Имя чайника уже назвали?
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06.04.2023 08:48 Відповісти
.. боярку варили в чайнике,аленьи приспешники....
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06.04.2023 08:48 Відповісти
Говорят, что у некоторых чайник является синонимом головы. Также ходят утверждения, что таким же синонимом головы у некоторых является гопа. Вывод: поскольку чайник == гопа, пожар случился из-за чьей-то гопы, которая не очень уместно использовалась в качестве чайника
(вот она, загадочная кацапская душа). При таком раскладе что угодно загорится.
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06.04.2023 08:48 Відповісти
Мабуть версію придумував "чайник" що не пив ніколи чаю на робочому місці На відміну від британців у Росії "файв"о-клок" не застосовується і перед закінченням робочого дня чай ніхто не п"є Так навіщо ж увечері чайник ставить та включать?
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06.04.2023 09:06 Відповісти
Сотрудников МЧС на нары за дискредитацию армии! путин же сказал, все что происходит, это диверсии и происки западных спецслужб!
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06.04.2023 08:49 Відповісти
я прочитав....чарівник
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06.04.2023 08:51 Відповісти
Чайник курив?!
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06.04.2023 08:53 Відповісти
а якби це була кавоварка, то згоріла б уся мацква
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06.04.2023 08:53 Відповісти
Виробник Китай?
Скільки говорилось-оригінал!
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06.04.2023 08:53 Відповісти
Это Специальный Диверсионный Чайник.

Китай помогает как может.
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06.04.2023 09:04 Відповісти
Та учора ж шапка була! Нєдоработочка..))
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06.04.2023 08:54 Відповісти
Чайник фамилия чиновника
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06.04.2023 09:33 Відповісти
Панцирь хибно спрацював по чайнику.
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06.04.2023 08:56 Відповісти
*********´ kazapam i6e 4ajnukiv, bud´ laska, i pobil´6e
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06.04.2023 09:00 Відповісти
Кацапи приготовуют чай вилучно на даху.
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06.04.2023 09:06 Відповісти
Чайник то позивний свистобола Коношенкова?
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06.04.2023 09:07 Відповісти
нєнє, там ще камиш був
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06.04.2023 09:10 Відповісти
Хм... А я думав сварщікі...
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06.04.2023 09:17 Відповісти
Позывной "Чайник", представлен к награде
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06.04.2023 09:18 Відповісти
Когда я служил на России, сгорел штаб полка - дежурный связист сушил портянки на обогревателе.
По ходу, кацапы продолжают сушить портянки ...
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06.04.2023 09:27 Відповісти
Набрали монголотувинцев в минобороны,чайные церемонии у них там,пусть наберут русских что бы безопастно пили водку в казенных зданиях.
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06.04.2023 09:33 Відповісти
Пердаки воспламенились после известия о массовом увольнении генералов. Такой движ начался при попытке подняться по карьерной веревочке.
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06.04.2023 09:40 Відповісти
Електрочайник мабудь на газплиту поставили, как ані ета любят.
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06.04.2023 09:46 Відповісти
Да да, через багато чайників, що в них замість макітри
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06.04.2023 09:50 Відповісти
Чайник курив.
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06.04.2023 09:51 Відповісти
І чайник сказал утюгу : я больше идти не могут ... )))
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06.04.2023 10:18 Відповісти
Rusnja, njechaitje gdje popalo, chaijtje toljko tam, gdje jeshcho njepopalo!
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06.04.2023 10:25 Відповісти
Китаячий чайник самоліквідувався...
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06.04.2023 10:32 Відповісти
хотели Мивину запарить? перенимали передовой опыт...
но что-то пошло не так.
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06.04.2023 12:09 Відповісти
Від їхніх пуканів на кацапії навіть чайники загоряються.
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06.04.2023 12:56 Відповісти
який нах чайник , курять скотиняки де не треба
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06.04.2023 18:45 Відповісти
 
 