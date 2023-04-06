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Пожежа в міноборони РФ: росіяни твердять, що все через чайник
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російські екстрені служби стверджують, що пожежа в будівлі міноборони РФ у центрі Москви сталася через загоряння чайника.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Спочатку представники екстрених служб назвали причиною пожежі "аварійний режим електромережі". Потім вони змінили версію і тепер кажуть, що загорівся електрочайник, а з нього полум’я перекинулося на меблі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 5 квітня в будівлі міністерства оборони РФ на вул. Знаменка в центрі Москви спалахнула пожежа.
Їй було присвоєно другий, підвищений номер складності з п'яти наявних. З будівлі евакуювали близько 50 людей.
Пізніше полум’я загасили.
Топ коментарі
+25 Юра Зарівний
показати весь коментар06.04.2023 08:44
+19 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар06.04.2023 08:40
+11 Алекс S. Pоман
показати весь коментар06.04.2023 08:45
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Будь ласка, зачекайте...
(вот она, загадочная кацапская душа). При таком раскладе что угодно загорится.
Скільки говорилось-оригінал!
Китай помогает как может.
По ходу, кацапы продолжают сушить портянки ...
но что-то пошло не так.