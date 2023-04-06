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Берлускони болен лейкемией, - Corriere della Sera
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший премьер Италии, лидер партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони болен лейкемией.
Об этом сообщила газета Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что 86-летнего политика в среду отправили в миланскую больницу Сан-Раффаэле с подозрением на пневмонию. Это произошло всего неделю спустя после последней госпитализации. Тогда у него были взяты анализы, в том числе костного мозга.
Как пишет издание, воспаление легких может быть последствием общей ослабленности организма, вызванной лейкемией. Известно, что Берлускони находится в отделении интенсивной терапии.
Топ комментарии
+19 Старый зольдат
показать весь комментарий06.04.2023 11:01
+11 MrStepanovM
показать весь комментарий06.04.2023 11:03
+11 5 копійок
показать весь комментарий06.04.2023 11:09
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А хто ж тоді буде на раZZії нести ядєрную дічь? Пригадайте, як мучились москалі без жиріка, поки нє-дімона не дістали з нафталіну.
Кобзон Берлускони машет рукой.
Ты это,Сильвио,не отвлекайся.Йоська ждет.В твою честь он с хором чмобиков исполнит песню "Я люблю тебя жизнь" .