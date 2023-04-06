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Берлускони болен лейкемией, - Corriere della Sera

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

берлусконі

Бывший премьер Италии, лидер партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони болен лейкемией.

Об этом сообщила газета Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что 86-летнего политика в среду отправили в миланскую больницу Сан-Раффаэле с подозрением на пневмонию. Это произошло всего неделю спустя после последней госпитализации. Тогда у него были взяты анализы, в том числе костного мозга.

Как пишет издание, воспаление легких может быть последствием общей ослабленности организма, вызванной лейкемией. Известно, что Берлускони находится в отделении интенсивной терапии.

Читайте: Берлускони начал оправдываться после заявлений, что Украина "нападала на Донбасс": Говорит о поддержке украинского народа
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Топ комментарии
+19
Кобзон заждался.
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06.04.2023 11:01
+11
ми за путлєра більше "хвилюємось"
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06.04.2023 11:03
+11
Нехай і айфончика забирає з собою.
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06.04.2023 11:09
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Кобзон заждался.
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06.04.2023 11:01 Ответить
Надіюсь це смертельно і невиліковно.
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06.04.2023 11:02 Ответить
В такому віці - без варіантів.
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07.04.2023 03:13 Ответить
Ой, у 86 років...тоже мені новина.
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06.04.2023 11:02 Ответить
ми за путлєра більше "хвилюємось"
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06.04.2023 11:03 Ответить
Він вже нормально накуролесив. Пора і упокоїтися
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06.04.2023 11:03 Ответить
Путин заразил,следующий Шредер.
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06.04.2023 11:03 Ответить
У 86 років можна хворіти на будь що.
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06.04.2023 11:03 Ответить
Хіба в Італії розголошувати історію хвороби дозволено законодавством?
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06.04.2023 11:07 Ответить
Нехай і айфончика забирає з собою.
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06.04.2023 11:09 Ответить

А хто ж тоді буде на раZZії нести ядєрную дічь? Пригадайте, як мучились москалі без жиріка, поки нє-дімона не дістали з нафталіну.
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07.04.2023 03:11 Ответить
Таке враження що берлусконі, лє пен, шредер, меркель і тд - крестражі путіна! ось один вже буде знищений, який на себе взяв рак путіна
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06.04.2023 11:14 Ответить
Старий пердун наче бункер недавно шукав?
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06.04.2023 11:18 Ответить
що...Сільвійо.?.дотрахався з простітутками
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06.04.2023 11:19 Ответить
Навіщо ви так? Я теж все життя тільки з простииутками й трахаюсь.
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06.04.2023 11:54 Ответить
Чао бамбино, сори.
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06.04.2023 11:21 Ответить
А не треба було з ****** обніматись
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06.04.2023 11:21 Ответить
На детском рисунке-домик с трубой,
Кобзон Берлускони машет рукой.

Ты это,Сильвио,не отвлекайся.Йоська ждет.В твою честь он с хором чмобиков исполнит песню "Я люблю тебя жизнь" .
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06.04.2023 11:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_2xHB1FmWpk
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06.04.2023 11:27 Ответить
Ну в тому, що воно хворе, сумнівів не було
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06.04.2023 11:32 Ответить
вали до путлера- він вилікує.. целітель народний
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06.04.2023 11:39 Ответить
мабуть обама наступний......
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06.04.2023 11:40 Ответить
Дружбан ***** повинен помучитись перед смертю якщо є Бог.
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06.04.2023 11:41 Ответить
Направду, він терпітиме дійсно страшні борошна. Якщо вже ці борошна не отримав.
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07.04.2023 03:07 Ответить
В условиях войны, этот гандон не поддержал Украину. Так что его проблемы нас тоже не **@т
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06.04.2023 11:42 Ответить
Нагорода знайшла героя. А на аналізи брали кістковий мозок, бо у голові вже нічого не залишилось, тільки кремлівське лайно?
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06.04.2023 12:02 Ответить
Очевидно, міжвушний ганглій, виявлений в черепній порожнині поцієнта, медики побоялись штрикати зондом. Бо це могло б спричинити передчасну несамовиту радість в середовищі лихих парфумів у пеклі.
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07.04.2023 03:04 Ответить
...а ***** на поминки полетит?? Вы поняли, о чем я ...
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06.04.2023 12:04 Ответить
Було б добре.
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06.04.2023 12:18 Ответить
і цей туди ж
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06.04.2023 12:11 Ответить
Скоро Берлускони двинет кони! 🐴
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06.04.2023 12:44 Ответить
Нехай горить в пеклі. І свого коханця ***** з собою забере.
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06.04.2023 13:29 Ответить
Mediterranean diet doesn't work for motherfuckers.
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06.04.2023 15:48 Ответить
Скоро жиріку в котлі зі смолою буде не так самотньо...
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07.04.2023 03:00 Ответить
 
 