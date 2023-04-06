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Берлусконі хворий на лейкемію, - Corriere della Sera

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

берлусконі

Колишній прем’єр Італії, лідер партії "Вперед, Італія!" Сільвіо Берлусконі хворий на лейкемію.

Про це повідомила газета Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.

В середу, 5 квітня 86-річного політика відправили до міланської лікарні Сан-Раффаеле з підозрою на пневмонію. Це сталося лише через тиждень після останньої госпіталізації. Тоді у нього взяли аналізи, зокрема кісткового мозку.

Як пише видання, запалення легень може бути наслідком загальної ослабленості організму, спричиненої лейкемією. Відомо, що Берлусконі перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Читайте: Берлусконі почав виправдовуватися після заяв, що Україна "нападала на Донбас": Каже про підтримку українського народу

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Кобзон заждался.
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06.04.2023 11:01
+11
ми за путлєра більше "хвилюємось"
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06.04.2023 11:03
+11
Нехай і айфончика забирає з собою.
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06.04.2023 11:09
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Кобзон заждался.
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06.04.2023 11:01 Відповісти
Надіюсь це смертельно і невиліковно.
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06.04.2023 11:02 Відповісти
В такому віці - без варіантів.
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07.04.2023 03:13 Відповісти
Ой, у 86 років...тоже мені новина.
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06.04.2023 11:02 Відповісти
ми за путлєра більше "хвилюємось"
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06.04.2023 11:03 Відповісти
Він вже нормально накуролесив. Пора і упокоїтися
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06.04.2023 11:03 Відповісти
Путин заразил,следующий Шредер.
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06.04.2023 11:03 Відповісти
У 86 років можна хворіти на будь що.
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06.04.2023 11:03 Відповісти
Хіба в Італії розголошувати історію хвороби дозволено законодавством?
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06.04.2023 11:07 Відповісти
Нехай і айфончика забирає з собою.
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06.04.2023 11:09 Відповісти

А хто ж тоді буде на раZZії нести ядєрную дічь? Пригадайте, як мучились москалі без жиріка, поки нє-дімона не дістали з нафталіну.
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07.04.2023 03:11 Відповісти
Таке враження що берлусконі, лє пен, шредер, меркель і тд - крестражі путіна! ось один вже буде знищений, який на себе взяв рак путіна
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06.04.2023 11:14 Відповісти
Старий пердун наче бункер недавно шукав?
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06.04.2023 11:18 Відповісти
що...Сільвійо.?.дотрахався з простітутками
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06.04.2023 11:19 Відповісти
Навіщо ви так? Я теж все життя тільки з простииутками й трахаюсь.
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06.04.2023 11:54 Відповісти
Чао бамбино, сори.
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06.04.2023 11:21 Відповісти
А не треба було з ****** обніматись
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06.04.2023 11:21 Відповісти
На детском рисунке-домик с трубой,
Кобзон Берлускони машет рукой.

Ты это,Сильвио,не отвлекайся.Йоська ждет.В твою честь он с хором чмобиков исполнит песню "Я люблю тебя жизнь" .
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06.04.2023 11:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_2xHB1FmWpk
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06.04.2023 11:27 Відповісти
Ну в тому, що воно хворе, сумнівів не було
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06.04.2023 11:32 Відповісти
вали до путлера- він вилікує.. целітель народний
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06.04.2023 11:39 Відповісти
мабуть обама наступний......
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06.04.2023 11:40 Відповісти
Дружбан ***** повинен помучитись перед смертю якщо є Бог.
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06.04.2023 11:41 Відповісти
Направду, він терпітиме дійсно страшні борошна. Якщо вже ці борошна не отримав.
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07.04.2023 03:07 Відповісти
В условиях войны, этот гандон не поддержал Украину. Так что его проблемы нас тоже не **@т
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06.04.2023 11:42 Відповісти
Нагорода знайшла героя. А на аналізи брали кістковий мозок, бо у голові вже нічого не залишилось, тільки кремлівське лайно?
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06.04.2023 12:02 Відповісти
Очевидно, міжвушний ганглій, виявлений в черепній порожнині поцієнта, медики побоялись штрикати зондом. Бо це могло б спричинити передчасну несамовиту радість в середовищі лихих парфумів у пеклі.
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07.04.2023 03:04 Відповісти
...а ***** на поминки полетит?? Вы поняли, о чем я ...
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06.04.2023 12:04 Відповісти
Було б добре.
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06.04.2023 12:18 Відповісти
і цей туди ж
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06.04.2023 12:11 Відповісти
Скоро Берлускони двинет кони! 🐴
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06.04.2023 12:44 Відповісти
Нехай горить в пеклі. І свого коханця ***** з собою забере.
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06.04.2023 13:29 Відповісти
Mediterranean diet doesn't work for motherfuckers.
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06.04.2023 15:48 Відповісти
Скоро жиріку в котлі зі смолою буде не так самотньо...
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07.04.2023 03:00 Відповісти
 
 