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Берлусконі хворий на лейкемію, - Corriere della Sera
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній прем’єр Італії, лідер партії "Вперед, Італія!" Сільвіо Берлусконі хворий на лейкемію.
Про це повідомила газета Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.
В середу, 5 квітня 86-річного політика відправили до міланської лікарні Сан-Раффаеле з підозрою на пневмонію. Це сталося лише через тиждень після останньої госпіталізації. Тоді у нього взяли аналізи, зокрема кісткового мозку.
Як пише видання, запалення легень може бути наслідком загальної ослабленості організму, спричиненої лейкемією. Відомо, що Берлусконі перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Топ коментарі
+19 Старый зольдат
показати весь коментар06.04.2023 11:01
+11 MrStepanovM
показати весь коментар06.04.2023 11:03
+11 5 копійок
показати весь коментар06.04.2023 11:09
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А хто ж тоді буде на раZZії нести ядєрную дічь? Пригадайте, як мучились москалі без жиріка, поки нє-дімона не дістали з нафталіну.
Кобзон Берлускони машет рукой.
Ты это,Сильвио,не отвлекайся.Йоська ждет.В твою честь он с хором чмобиков исполнит песню "Я люблю тебя жизнь" .