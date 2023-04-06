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Винницкая область (918) ПЦУ (773)

Четыре религиозных общины присоединились к ПЦУ в Винницкой области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

пцу,вінниччина

На прошлой неделе еще четыре религиозных общины присоединились к Винницко-Барской епархии ПЦУ.

Об этом сообщил секретарь управления епархии протодиакон Владислав Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В частности, речь идет о трех общинах в Жмеринском районе и одной в Винницком. Они уже провели первое богослужение в храмах после присоединения к Православной церкви Украины. Первые божественные литургии на украинском языке состоялись в храме Архистратига Божьего Михаила села Долгополевка Винницкого района, в храме Чуда Архистратига Божьего Михаила в селе Лопатинцы Жмеринского района и в храме Святого Апостола Иоанна Богослова села Ров Жмеринского района", - говорится в сообщении.

31 марта после нескольких недель противостояния верующих и священников УПЦ (МП), которые препятствовали прихожанам совершать богослужения в церкви, молитва на украинском языке прозвучала и в Покровском храме с. Грабовцы Жмеринского района. Там отправили благодарственный молебен, панихиду за умершими крестьянами и погибшими воинами.

По словам Демченко, в прошлом году к Винницко-Барской епархии УПЦ (ПЦУ) присоединился 41 бывший приход, а с начала 2023 – уже восемь.

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Вже давно пора вигнати кацапсячих попів з України!
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06.04.2023 11:48 Ответить
Коли вже погонять козломордих з Йосафатової долини?
Кожного року натовпи неадекватних рабів москальского сатанату, провокації, бійки.
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06.04.2023 11:54 Ответить
пам'ятаю, як кілька років тому бував у ній, послухав трохи проповіді тих священників краєм вуха - але вже було ясно, що говорять якусь нездорову дичину
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06.04.2023 12:07 Ответить
Гнати потрібно гундяївську нечисть із українських святинь і негайно ,
бо це люті наші вороги 😠
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06.04.2023 11:57 Ответить
Браво !!
Знищення в Україні , впливу на вірян - церкви мацковського сатанату , не менш важливо для країни , ніж знищення ворога на фронті .
Релігійна незалежність України від кацапні , не менш важлива ніж незалежність політична , економічна , енергетична .
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06.04.2023 11:58 Ответить
А тим часом керівник "православного радіо" Євгеній Нікіфоров в етері пропагандистського каналу "Спас" запропонував спалювати живцем та різати усіх громадян України. Треба розповсюджувати його звірячу рожу та слова з його сатанистської проповіді і коли вона дійде до кожного українця, особливо в російській діаспорі та до російських партизанів, щоб кожен дізнався хто він, а вже потім де живе, та як і коли повертається з роботи то його вже зустрінуть з огоньком і нехай на собі відчує силу його слова, яким він вбиває. Після татарського треба не зупинятися на досягнутому. Рівень охорони пропагандовів пробив дно пітерського кафе, спецслужби просто не можуть забезпечити їм безпеку і треба користуватися цим, усвідомити, що знайдено слабке місце та розвивати подальший успіх. Тому потрібно відпрацювати ще хоча б одного пропагандона, що б це виглядало вже як системне явище і тоді після вибухового виступу татарскьго це стане такою яскравою в прямому сенсі новиню, що кожен пропагандон усвідомить, що це вже має системний характер та хай кожен свій день проводить в очікуванні смерті і розуміє, що він наступний.
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06.04.2023 12:05 Ответить
Треба бути обережними з цими перебізчиками. Тим попам теж треба проводити люстрацію. Православие головного мозку ще ніхто не відміняв.
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06.04.2023 13:38 Ответить
А чого радіти? От ***** теж ніби то з Українцями один народ, чтого і попи так не можуть?
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06.04.2023 13:46 Ответить
 
 