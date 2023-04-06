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Вінницька область (749) ПЦУ (778)

Чотири релігійні громади приєдналися до ПЦУ у Вінницькій області 

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

пцу,вінниччина

Минулого тижня ще чотири релігійні громади приєдналися до Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

Про це повідомив секретар управління єпархії протодиякон Владислав Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зокрема, йдеться про три громади у Жмеринському районі та одну у Вінницькому. Вони вже провели перші богослужіння у храмах після приєднання до Православної церкви України. Перші божественні літургії українською мовою відбулися у храмі Архістратига Божого Михаїла села Довгополівка Вінницького району, у храмі Чуда Архістратига Божого Михаїла у селі Лопатинці Жмеринського району та в храмі Святого Апостола Іоанна Богослова села Рів Жмеринського району",- йдеться в повідомленні. 

31 березня після кількох тижнів протистояння вірян та священників УПЦ (МП), які перешкоджали парафіянам звершувати богослужіння у церкві, молитва українською пролунала й у Покровському храмі с. Грабівці Жмеринського району. Там відправили подячний молебень, панахиду за померлими селянами й загиблими воїнами.

За словами Демченка, торік до Вінницько-Барської єпархії УПЦ (ПЦУ) приєдналась 41 колишня парафія, а від початку 2023 – вже вісім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Вже давно пора вигнати кацапсячих попів з України!
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06.04.2023 11:48 Відповісти
Коли вже погонять козломордих з Йосафатової долини?
Кожного року натовпи неадекватних рабів москальского сатанату, провокації, бійки.
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06.04.2023 11:54 Відповісти
пам'ятаю, як кілька років тому бував у ній, послухав трохи проповіді тих священників краєм вуха - але вже було ясно, що говорять якусь нездорову дичину
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06.04.2023 12:07 Відповісти
Гнати потрібно гундяївську нечисть із українських святинь і негайно ,
бо це люті наші вороги 😠
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06.04.2023 11:57 Відповісти
Браво !!
Знищення в Україні , впливу на вірян - церкви мацковського сатанату , не менш важливо для країни , ніж знищення ворога на фронті .
Релігійна незалежність України від кацапні , не менш важлива ніж незалежність політична , економічна , енергетична .
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06.04.2023 11:58 Відповісти
А тим часом керівник "православного радіо" Євгеній Нікіфоров в етері пропагандистського каналу "Спас" запропонував спалювати живцем та різати усіх громадян України. Треба розповсюджувати його звірячу рожу та слова з його сатанистської проповіді і коли вона дійде до кожного українця, особливо в російській діаспорі та до російських партизанів, щоб кожен дізнався хто він, а вже потім де живе, та як і коли повертається з роботи то його вже зустрінуть з огоньком і нехай на собі відчує силу його слова, яким він вбиває. Після татарського треба не зупинятися на досягнутому. Рівень охорони пропагандовів пробив дно пітерського кафе, спецслужби просто не можуть забезпечити їм безпеку і треба користуватися цим, усвідомити, що знайдено слабке місце та розвивати подальший успіх. Тому потрібно відпрацювати ще хоча б одного пропагандона, що б це виглядало вже як системне явище і тоді після вибухового виступу татарскьго це стане такою яскравою в прямому сенсі новиню, що кожен пропагандон усвідомить, що це вже має системний характер та хай кожен свій день проводить в очікуванні смерті і розуміє, що він наступний.
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06.04.2023 12:05 Відповісти
Треба бути обережними з цими перебізчиками. Тим попам теж треба проводити люстрацію. Православие головного мозку ще ніхто не відміняв.
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06.04.2023 13:38 Відповісти
А чого радіти? От ***** теж ніби то з Українцями один народ, чтого і попи так не можуть?
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06.04.2023 13:46 Відповісти
 
 