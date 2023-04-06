Из Беларуси улетают три российских МиГ-31К, - "Беларускі Гаюн"

Самолеты МиГ-31К пробыли на территории Беларуси 113 дней. Также из РБ вылетели два истребителя, которые дислоцировались на аэродроме в Барановичах.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"По нашим данным, самолеты МиГ-31К ВКС РФ сейчас улетают из Беларуси", - говорится в сообщении.

Речь идет о трех самолетах.

На сайте Motolko.Help отмечается, что улетают борта с регистрационными номерами RF-92215, RF-92445 и RF-95194.

"В Беларуси они находились с 13 декабря 2022 г., на тот момент это была уже вторая смена в Беларуси для такого типа самолетов. Ранее три МиГа прилетали 16 октября и пробыли в Беларуси 46 дней. Таким образом, на этот раз МиГ-31К ВКС РФ пробыли в Беларуси 113 дней.

Кроме того, в РФ из Беларуси сегодня улетели и два истребителя, которые дислоцировались на аэродроме в Барановичах", - говорится в сообщении.

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