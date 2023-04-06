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Из Беларуси улетают три российских МиГ-31К, - "Беларускі Гаюн"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

міг31

Самолеты МиГ-31К пробыли на территории Беларуси 113 дней. Также из РБ вылетели два истребителя, которые дислоцировались на аэродроме в Барановичах.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"По нашим данным, самолеты МиГ-31К ВКС РФ сейчас улетают из Беларуси", - говорится в сообщении.

Речь идет о трех самолетах.

На сайте Motolko.Help отмечается, что улетают борта с регистрационными номерами RF-92215, RF-92445 и RF-95194.

"В Беларуси они находились с 13 декабря 2022 г., на тот момент это была уже вторая смена в Беларуси для такого типа самолетов. Ранее три МиГа прилетали 16 октября и пробыли в Беларуси 46 дней. Таким образом, на этот раз МиГ-31К ВКС РФ пробыли в Беларуси 113 дней.

Кроме того, в РФ из Беларуси сегодня улетели и два истребителя, которые дислоцировались на аэродроме в Барановичах", - говорится в сообщении.

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Драп нах Остен!
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06.04.2023 13:14 Ответить
Набридло імітувати атаки кинджалами...
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06.04.2023 13:19 Ответить
Кацапи щось знають, наприклад що з'явилось ППО яке може завалити літаки над територією Білорусі. А бульбоФюреру теке не подобається.
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06.04.2023 13:29 Ответить
Відлетіли на кордон з Фінляндією.
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06.04.2023 14:23 Ответить
точно гаюн или галЮн все таки
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06.04.2023 15:47 Ответить
весна. летят перелетные птицы
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06.04.2023 16:40 Ответить
 
 