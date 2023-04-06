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З Білорусі відлітають три російські МіГ-31К, - "Беларускі Гаюн"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

міг31

Літаки МіГ-31К пробули на території Білорусі 113 днів. Також з РБ вилетіли два винищувачі, які дислокувалися на аеродромі в Барановичах.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, літаки МіГ-31К ВКС РФ зараз відлітають з Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про три літаки.

На сайті Motolko.Help зазначається, що відлітають борти з реєстраційними номерами RF-92215, RF-92445 та RF-95194.

"У Білорусі вони перебували з 13 грудня 2022 р., на той момент це була вже друга зміна в Білорусі для такого типу літаків. Раніше три МіГа прилітали 16 жовтня і пробули у Білорусі 46 днів. Таким чином, цього разу МіГ-31К ВКС РФ пробули у Білорусі 113 днів.

Крім того, в РФ з Білорусі сьогодні відлетіли і два винищувачі, які дислокувалися на аеродромі в Барановичах", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Драп нах Остен!
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06.04.2023 13:14 Відповісти
Набридло імітувати атаки кинджалами...
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06.04.2023 13:19 Відповісти
Кацапи щось знають, наприклад що з'явилось ППО яке може завалити літаки над територією Білорусі. А бульбоФюреру теке не подобається.
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06.04.2023 13:29 Відповісти
Відлетіли на кордон з Фінляндією.
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06.04.2023 14:23 Відповісти
точно гаюн или галЮн все таки
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06.04.2023 15:47 Відповісти
весна. летят перелетные птицы
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06.04.2023 16:40 Відповісти
 
 