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Предательница Уманец, которую оккупанты назначили руководительницей Кирилловской громады, сбежала в Москву, - Штефан

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

уманець

Оккупанты назначили Екатерину Уманец фейковым руководителем Кирилловской громады в апреле 2022 года. Через год предательница бежала в Москву.

Об этом сообщил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с приспешниками Катя демонтировала технику и оборудование на базах отдыха, мебель и сантехнику, грузовую технику и даже собрав весь металл на территориях вывезла в Россию. Списки местных "помощников - мародеров" мы имеем", - говорится в сообщении.

Штефан отмечает, что сепаратистка не захотела повторять судьбу предателя Макса Зубарева. Известно, что в России она вступила в ЛДПР, активно поддерживаемую в соцсетях. Там же не менее активно поливает грязью своего бывшего работодателя Балицкого.

Также читайте: При взрыве 3 апреля в Мелитополе предатель Зубарев лишился ноги и руки, - Федоров
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Топ комментарии
+25
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06.04.2023 13:45
+17
Дурне нацарювало та втекло і думає що сховалось...
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06.04.2023 13:43
+16
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06.04.2023 13:46
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Дурне нацарювало та втекло і думає що сховалось...
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06.04.2023 13:43 Ответить
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06.04.2023 13:45 Ответить
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06.04.2023 13:46 Ответить
А хіба з самого початку їхньої появи в політиці було не зрозуміло, що це одне з відгалуджень партії регіонів? - Одне, (з найбільш знаковими регіоналами -шуфрич, бойко, рабінович) - це опзж, інше там якийсь наш край, відродження і т.д, а також і ця слуга народу, це швидше від молодих регіонів. В політиці так не буває, щоб не було не було і от уже є на передових позиціях і ніхто їх не знав. Звичайно, такі захищати Україну не підуть, у таких, під час 2 світової, був свій девіз - "умру за родину, но на фронт не поеду".
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06.04.2023 15:47 Ответить
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06.04.2023 13:47 Ответить
І Ужгородську область.
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06.04.2023 13:51 Ответить
За статуеткою?
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06.04.2023 13:48 Ответить
Тепер Бубочці не їсти ні шашликів, ні креветок в своїй резиденції на Бірючому. Все просрав.
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06.04.2023 13:49 Ответить
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06.04.2023 13:53 Ответить
Отрицательная селекция налицо.
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06.04.2023 13:53 Ответить
Щось в обличчі у неї є татаро-монгольське. Добра людина має звітувати народу про виконану роботу. А ця як той злодій зразу побігла ховатись на московські болота.
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06.04.2023 13:56 Ответить
Эта Катя простая воровка. Ей фартануло - удалось подмазатся к оккупационным властям и получить возможность обчистить подчинённую неедвижимость. И сколько ещё таких "катей" там осталось?
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06.04.2023 14:13 Ответить
В московіі її обчистять під нуль
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06.04.2023 15:31 Ответить
Бабла настоговала давно, курортные места, причем много бабла. Захотелось Москвы, ну вот, скорее всего с рыгоналов ещё. Это твари матёрые. Пусть валит. Раньше надо было копать а потом закопать. Да там во власти все почти такие были ещё при Брежневе, по наследству передают кабинеты. Весь юг такой.
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06.04.2023 14:54 Ответить
о последствиях не думает. живёт одним днём.
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30.08.2023 18:37 Ответить
 
 