Зрадниця Уманець, яку окупанти призначили керівницею Кирилівської громади, втекла до Москви, - Штефан

Окупанти призначили Катерину Уманець фейковим керівником Кирилівської громади у квітні 2022 року. Через рік зрадниця втекла до Москви.

Про це повідомив полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з поплічниками Катя демонтувала техніку та обладнання на базах відпочинку, меблі та сантехніку, вантажну техніку та навіть зібравши весь метал на територіях вивезла до Росії. Списки місцевих "помічників - мародерів" ми маємо", - йдеться в повідомленні.

Штефан зазначає, що сепаратистка не захотіла повторювати долю зрадника Макса Зубарева. Відомо, що у Росії вона вступила в ЛДПР, яку активно підтримує у соцмережах. Там же не менш активно поливає брудом свого колишнього роботодавця Балицького.

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