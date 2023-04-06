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Зрадниця Уманець, яку окупанти призначили керівницею Кирилівської громади, втекла до Москви, - Штефан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уманець

Окупанти призначили Катерину Уманець фейковим керівником Кирилівської громади у квітні 2022 року. Через рік зрадниця втекла до Москви.

Про це повідомив полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з поплічниками Катя демонтувала техніку та обладнання на базах відпочинку, меблі та сантехніку, вантажну техніку та навіть зібравши весь метал на територіях вивезла до Росії. Списки місцевих "помічників - мародерів" ми маємо", - йдеться в повідомленні. 

Штефан зазначає, що сепаратистка не захотіла повторювати долю зрадника Макса Зубарева. Відомо, що у Росії вона вступила в ЛДПР, яку активно підтримує у соцмережах. Там же не менш активно поливає брудом свого колишнього роботодавця Балицького.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
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06.04.2023 13:45
+17
Дурне нацарювало та втекло і думає що сховалось...
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06.04.2023 13:43
+16
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06.04.2023 13:46
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Дурне нацарювало та втекло і думає що сховалось...
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06.04.2023 13:43 Відповісти
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06.04.2023 13:45 Відповісти
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06.04.2023 13:46 Відповісти
А хіба з самого початку їхньої появи в політиці було не зрозуміло, що це одне з відгалуджень партії регіонів? - Одне, (з найбільш знаковими регіоналами -шуфрич, бойко, рабінович) - це опзж, інше там якийсь наш край, відродження і т.д, а також і ця слуга народу, це швидше від молодих регіонів. В політиці так не буває, щоб не було не було і от уже є на передових позиціях і ніхто їх не знав. Звичайно, такі захищати Україну не підуть, у таких, під час 2 світової, був свій девіз - "умру за родину, но на фронт не поеду".
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06.04.2023 15:47 Відповісти
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06.04.2023 13:47 Відповісти
І Ужгородську область.
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06.04.2023 13:51 Відповісти
За статуеткою?
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06.04.2023 13:48 Відповісти
Тепер Бубочці не їсти ні шашликів, ні креветок в своїй резиденції на Бірючому. Все просрав.
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06.04.2023 13:49 Відповісти
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06.04.2023 13:53 Відповісти
Отрицательная селекция налицо.
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06.04.2023 13:53 Відповісти
Щось в обличчі у неї є татаро-монгольське. Добра людина має звітувати народу про виконану роботу. А ця як той злодій зразу побігла ховатись на московські болота.
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06.04.2023 13:56 Відповісти
Эта Катя простая воровка. Ей фартануло - удалось подмазатся к оккупационным властям и получить возможность обчистить подчинённую неедвижимость. И сколько ещё таких "катей" там осталось?
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06.04.2023 14:13 Відповісти
В московіі її обчистять під нуль
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06.04.2023 15:31 Відповісти
Бабла настоговала давно, курортные места, причем много бабла. Захотелось Москвы, ну вот, скорее всего с рыгоналов ещё. Это твари матёрые. Пусть валит. Раньше надо было копать а потом закопать. Да там во власти все почти такие были ещё при Брежневе, по наследству передают кабинеты. Весь юг такой.
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06.04.2023 14:54 Відповісти
о последствиях не думает. живёт одним днём.
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30.08.2023 18:37 Відповісти
 
 