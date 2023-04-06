Количество ракет в РФ снизилось до максимально критического уровня, - Данилов

Снижение количества ракет в России не означает, что нет угрозы.

Об этом в интервью Укринформу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Она действительно снизилась до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура, – это трагедия", – объяснил он.

По словам Данилова, у России нет возможности наращивать эти ресурсы в том количестве, в котором бы она хотела.

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