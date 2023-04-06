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война (46696) Данилов (1057) ракеты (2715) Россия (91236)

Количество ракет в РФ снизилось до максимально критического уровня, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,ракети

Снижение количества ракет в России не означает, что нет угрозы.

Об этом в интервью Укринформу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Она действительно снизилась до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура, – это трагедия", – объяснил он.

По словам Данилова, у России нет возможности наращивать эти ресурсы в том количестве, в котором бы она хотела.

Читайте также: РФ израсходовала стратегический запас дальнобойных ракет для ударов по украинской инфраструктуре, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+10
Арестовича нет, но дело его живет
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06.04.2023 16:48
+7
У них там наверное график дежурных пистоболов, кто сегодня говорит, что у кацапов закончились ракеты: Подоляк, Данилов, Буданов, Арестович и т.д.
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06.04.2023 16:49
+6
Щось того ''даніла'' сьогодні забагато.
Так може і знизилися у них ракети, але вони їх помаленьку клепають. На відміну від зелених які лише язиками телепають..
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06.04.2023 16:54
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Арестовича нет, но дело его живет
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06.04.2023 16:48 Ответить
І процвітає.
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06.04.2023 17:00 Ответить
Невже ракет в нас вже більше ніж у кацапів?
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06.04.2023 16:48 Ответить
У них там наверное график дежурных пистоболов, кто сегодня говорит, что у кацапов закончились ракеты: Подоляк, Данилов, Буданов, Арестович и т.д.
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06.04.2023 16:49 Ответить
дайте селедки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.04.2023 16:50 Ответить
І яєць з яблуками.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.04.2023 17:01 Ответить
Данілов, я вже збився, це новина березня 2022, липня 2022, вересня 2022, грудня 2022, січня 2023, березня 2023 чи це ти вже сьогодні цю "сенсацію" видав на вуха свого тупого лохторату??
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06.04.2023 16:53 Ответить
Щось того ''даніла'' сьогодні забагато.
Так може і знизилися у них ракети, але вони їх помаленьку клепають. На відміну від зелених які лише язиками телепають..
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06.04.2023 16:54 Ответить
Отож. Клепають, накопичують і можуть почати черговий масований обстріл в будь-який момент
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06.04.2023 16:58 Ответить
Коли таке чути від влади, то через пару днів будуть прильоти ракет ,,каких нет"
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06.04.2023 16:55 Ответить
Керівник РНБО мав би не безпорадним статистом підробляти, а регулярно доповідати про знищені на московії оборонні заводи.
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06.04.2023 16:56 Ответить
Вот когда их завод по выпуску ракет расфигачат,вот тогда и не будет.
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06.04.2023 16:59 Ответить
Ну значить завтра буде обстріл.
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06.04.2023 17:00 Ответить
Данілофф
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06.04.2023 17:03 Ответить
Буданов в отпуске ?
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06.04.2023 17:06 Ответить
знизилась до максимально критичного рівня Джерело: https://censor.net/ua/n3410542

то в Данілова критичні дні.
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06.04.2023 17:11 Ответить
Щось не побачив, чи ніхто його ще не посилав?
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06.04.2023 17:14 Ответить
А шо буде після "критичного рівня" - фсьо рухнєт? Фсьо пропадьот?
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06.04.2023 17:15 Ответить
Про зменшення ракет данілов явно сплагіатив у своїх оптимістичних «папєрєдніков» (всілякі арєстовічі і проча хрєнь), але забув додати, що їх залишилось на 2-3 обстріли!
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06.04.2023 18:05 Ответить
Десь років 40 з гаком тому дивився "кабачок 13 стільців",так там був пан Вотруба-може той персонаж воскрес і зараз став секретарем РНБО?
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06.04.2023 18:06 Ответить
Сьогодні Ліван обстріляв Ізраїль ракетами . З - 34 ракет , їхній "залізний купол" збив 25 .. Тобто - ефективність нічим не краща за українську ППО . Схоже той купол перехвалили .
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06.04.2023 18:06 Ответить
А почему число не озвучил.?Шо в його розумінні "максимально критичний рівень"?це може бути і 10 ракет і 1000 ракет.Бла-бла-бла,ніякої конкретики.Из разряда-мы когда то,где то,может быть потом,но это не точно.
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06.04.2023 18:10 Ответить
К полуночи должен что-нибудь выглаголить Буданов.
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06.04.2023 18:13 Ответить
попугай дурной
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06.04.2023 18:23 Ответить
такі дурнуваті новини потрібні для заспокоєння тієї частини суспільства, що мало думає.

але люди, альо, камон, рік війни, вмикайте мізки....
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06.04.2023 18:52 Ответить
сівкович повідомив?
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06.04.2023 19:41 Ответить
 
 