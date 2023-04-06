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Кількість ракет у РФ знизилася до максимально критичного рівня, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,ракети

Зниження кількості ракет у Росії не означає, що загрози немає.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар РНБО Олексій Даніловв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території Російської Федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру, – це трагедія", - пояснив він.

За словами Данілова, Росія не має можливості нарощувати ці ресурси у тій кількості, в якій би вона хотіла.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Арестовича нет, но дело его живет
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06.04.2023 16:48
+7
У них там наверное график дежурных пистоболов, кто сегодня говорит, что у кацапов закончились ракеты: Подоляк, Данилов, Буданов, Арестович и т.д.
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06.04.2023 16:49
+6
Щось того ''даніла'' сьогодні забагато.
Так може і знизилися у них ракети, але вони їх помаленьку клепають. На відміну від зелених які лише язиками телепають..
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06.04.2023 16:54
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Арестовича нет, но дело его живет
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06.04.2023 16:48 Відповісти
І процвітає.
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06.04.2023 17:00 Відповісти
Невже ракет в нас вже більше ніж у кацапів?
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06.04.2023 16:48 Відповісти
У них там наверное график дежурных пистоболов, кто сегодня говорит, что у кацапов закончились ракеты: Подоляк, Данилов, Буданов, Арестович и т.д.
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06.04.2023 16:49 Відповісти
дайте селедки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.04.2023 16:50 Відповісти
І яєць з яблуками.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.04.2023 17:01 Відповісти
Данілов, я вже збився, це новина березня 2022, липня 2022, вересня 2022, грудня 2022, січня 2023, березня 2023 чи це ти вже сьогодні цю "сенсацію" видав на вуха свого тупого лохторату??
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06.04.2023 16:53 Відповісти
Щось того ''даніла'' сьогодні забагато.
Так може і знизилися у них ракети, але вони їх помаленьку клепають. На відміну від зелених які лише язиками телепають..
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06.04.2023 16:54 Відповісти
Отож. Клепають, накопичують і можуть почати черговий масований обстріл в будь-який момент
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06.04.2023 16:58 Відповісти
Коли таке чути від влади, то через пару днів будуть прильоти ракет ,,каких нет"
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06.04.2023 16:55 Відповісти
Керівник РНБО мав би не безпорадним статистом підробляти, а регулярно доповідати про знищені на московії оборонні заводи.
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06.04.2023 16:56 Відповісти
Вот когда их завод по выпуску ракет расфигачат,вот тогда и не будет.
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06.04.2023 16:59 Відповісти
Ну значить завтра буде обстріл.
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06.04.2023 17:00 Відповісти
Данілофф
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06.04.2023 17:03 Відповісти
Буданов в отпуске ?
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06.04.2023 17:06 Відповісти
знизилась до максимально критичного рівня Джерело: https://censor.net/ua/n3410542

то в Данілова критичні дні.
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06.04.2023 17:11 Відповісти
Щось не побачив, чи ніхто його ще не посилав?
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06.04.2023 17:14 Відповісти
А шо буде після "критичного рівня" - фсьо рухнєт? Фсьо пропадьот?
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06.04.2023 17:15 Відповісти
Про зменшення ракет данілов явно сплагіатив у своїх оптимістичних «папєрєдніков» (всілякі арєстовічі і проча хрєнь), але забув додати, що їх залишилось на 2-3 обстріли!
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06.04.2023 18:05 Відповісти
Десь років 40 з гаком тому дивився "кабачок 13 стільців",так там був пан Вотруба-може той персонаж воскрес і зараз став секретарем РНБО?
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06.04.2023 18:06 Відповісти
Сьогодні Ліван обстріляв Ізраїль ракетами . З - 34 ракет , їхній "залізний купол" збив 25 .. Тобто - ефективність нічим не краща за українську ППО . Схоже той купол перехвалили .
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06.04.2023 18:06 Відповісти
А почему число не озвучил.?Шо в його розумінні "максимально критичний рівень"?це може бути і 10 ракет і 1000 ракет.Бла-бла-бла,ніякої конкретики.Из разряда-мы когда то,где то,может быть потом,но это не точно.
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06.04.2023 18:10 Відповісти
К полуночи должен что-нибудь выглаголить Буданов.
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06.04.2023 18:13 Відповісти
попугай дурной
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06.04.2023 18:23 Відповісти
такі дурнуваті новини потрібні для заспокоєння тієї частини суспільства, що мало думає.

але люди, альо, камон, рік війни, вмикайте мізки....
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06.04.2023 18:52 Відповісти
сівкович повідомив?
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06.04.2023 19:41 Відповісти
 
 