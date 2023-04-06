3 559 28
Кількість ракет у РФ знизилася до максимально критичного рівня, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зниження кількості ракет у Росії не означає, що загрози немає.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар РНБО Олексій Даніловв, передає Цензор.НЕТ.
"Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території Російської Федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру, – це трагедія", - пояснив він.
За словами Данілова, Росія не має можливості нарощувати ці ресурси у тій кількості, в якій би вона хотіла.
Топ коментарі
+10 Ярослав Рябченко
показати весь коментар06.04.2023 16:48
+7 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар06.04.2023 16:49
+6 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.04.2023 16:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Так може і знизилися у них ракети, але вони їх помаленьку клепають. На відміну від зелених які лише язиками телепають..
то в Данілова критичні дні.
але люди, альо, камон, рік війни, вмикайте мізки....