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Силы обороны существенно потеснили россиян на Кинбурнской косе, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Раз в два дня оккупанты решаются намекнуть на свое присутствие, обстреливая Днепровско-Бугский лиман

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немного позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе. Хотя раз в два дня противник решается вытащить артиллерийскую установку, чтобы обозначить свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, намекая на контроль над морскими транспортными путями. Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется", - рассказала она.

Гуменюк добавила, что вражеские силы скапливаются поближе к материковой части, где и прячутся за местным населением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы уничтожили ремонтную базу оккупантов на Кинбурнской косе. ВИДЕО
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Слава ЗСУ.
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06.04.2023 17:21 Ответить
представляю сейчас состояние дороги Забарино-Геройское. Там в мирное время ворнки в полотне были по 20 сантиметров, а сейчас наверное по пол-метра.
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06.04.2023 17:25 Ответить
хотя врядли в обозримом будущем по той дороге поеду. Там от Геройского до самого мидиевого хозяйства всё будет засрано всякими минами и прочим опасным говном.
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06.04.2023 17:35 Ответить
Госопди, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.04.2023 18:17 Ответить
ну, таке.

ми теж можемо вигадками воювати.

є мапи, де фіксують навіть стометрові подвижки лінії фронту.

там нічого не рухалося.
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06.04.2023 18:38 Ответить
 
 