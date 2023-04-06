Силы обороны существенно потеснили россиян на Кинбурнской косе, - ОК "Південь"
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Раз в два дня оккупанты решаются намекнуть на свое присутствие, обстреливая Днепровско-Бугский лиман
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немного позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе. Хотя раз в два дня противник решается вытащить артиллерийскую установку, чтобы обозначить свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, намекая на контроль над морскими транспортными путями. Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется", - рассказала она.
Гуменюк добавила, что вражеские силы скапливаются поближе к материковой части, где и прячутся за местным населением.
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ми теж можемо вигадками воювати.
є мапи, де фіксують навіть стометрові подвижки лінії фронту.
там нічого не рухалося.