Сили оборони суттєво потіснили росіян на Кінбурнській косі, - ОК "Південь"

Раз на дві доби окупанти наважуються натякнути на свою присутність, обстрілюючи Дніпровсько-Бузький лиман.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі. Хоча раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами. Однак стійкого перебування ворога там не фіксується", - розповіла вона.

Гуменюк додала, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де і ховаються за місцевим населенням.

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