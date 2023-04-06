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Сили оборони суттєво потіснили росіян на Кінбурнській косі, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Раз на дві доби окупанти наважуються натякнути на свою присутність, обстрілюючи Дніпровсько-Бузький лиман.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі. Хоча раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами. Однак стійкого перебування ворога там не фіксується", - розповіла вона.

Гуменюк додала, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де і ховаються за місцевим населенням.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Слава ЗСУ.
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06.04.2023 17:21 Відповісти
представляю сейчас состояние дороги Забарино-Геройское. Там в мирное время ворнки в полотне были по 20 сантиметров, а сейчас наверное по пол-метра.
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06.04.2023 17:25 Відповісти
хотя врядли в обозримом будущем по той дороге поеду. Там от Геройского до самого мидиевого хозяйства всё будет засрано всякими минами и прочим опасным говном.
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06.04.2023 17:35 Відповісти
Госопди, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.04.2023 18:17 Відповісти
ну, таке.

ми теж можемо вигадками воювати.

є мапи, де фіксують навіть стометрові подвижки лінії фронту.

там нічого не рухалося.
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06.04.2023 18:38 Відповісти
 
 