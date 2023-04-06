Армения в апреле примет участие в военных учениях НАТО

Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые начнутся 22 апреля.

Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, к учениям Defender-23 на территории 10 европейских стран будет привлечено 17 тысяч единиц техники, 9 тысяч военнослужащих США и еще 17 тысяч солдат из стран-союзниц и государств-партнеров. Среди них, как сообщила Сингх, ряд стран, не входящих в НАТО: кроме Армении это Молдова, Босния и Герцеговина, а также Вооруженные силы Косово.

"Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами", — сказала Сабрина Сингх.

По ее словам, целью маневров будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, "сдерживать тех, кто угрожает миру в Европе и защитить континент от агрессии".

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