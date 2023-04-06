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Армения (798) НАТО (8938) военные учения (3281)

Армения в апреле примет участие в военных учениях НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вірменія

Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые начнутся 22 апреля.

Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, к учениям Defender-23 на территории 10 европейских стран будет привлечено 17 тысяч единиц техники, 9 тысяч военнослужащих США и еще 17 тысяч солдат из стран-союзниц и государств-партнеров. Среди них, как сообщила Сингх, ряд стран, не входящих в НАТО: кроме Армении это Молдова, Босния и Герцеговина, а также Вооруженные силы Косово.

"Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами", — сказала Сабрина Сингх.

По ее словам, целью маневров будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, "сдерживать тех, кто угрожает миру в Европе и защитить континент от агрессии".

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Топ комментарии
+13
Ето каким образом одновременно сидеть в ОДКБ и принимать участие в учениях НАТО? Чтобы потом рашистам сливать инфу о НАТО?
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06.04.2023 19:29
+11
тому, хто намагається всидіти на двох стільцях, зазвичай, рвуть сраку на британський прапор.
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06.04.2023 19:35
+11
так мені пох, я знаю, що вже кілька добровольців з Азербайджану загинули в боях за Україну і жодного добровольця з Вірменії - з Вірменії воюють за РФ
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06.04.2023 19:40
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Ровѐри...
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06.04.2023 19:52 Ответить
Нож в псину!!))
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06.04.2023 19:28 Ответить
Х..й в сраку.
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06.04.2023 19:37 Ответить
Обережно!
НАТА розширюється !

Ця Ната стає чим далі огряднішою молодицею ! 😂
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06.04.2023 19:56 Ответить
Ето каким образом одновременно сидеть в ОДКБ и принимать участие в учениях НАТО? Чтобы потом рашистам сливать инфу о НАТО?
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06.04.2023 19:29 Ответить
Армения сделала выбор в пользу ЕС во время Бархатной революции в 2018-го года. Про НАТО тогда еще не говорили, но какой ЕС без НАТО.
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06.04.2023 19:31 Ответить
думаєш носаті генацвалі на засіданнях НАТО роблять щось інше ніж шпигуюють для раші?
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06.04.2023 19:32 Ответить
Ты думаешь Армении предоставят секретную информацию ? .)
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06.04.2023 19:48 Ответить
Генацвалі в Грузії, в Вірменії джани.
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06.04.2023 19:55 Ответить
так я й мав на увазі грузинів)
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06.04.2023 20:02 Ответить
вірмени на мітингу у Єревані

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06.04.2023 19:34 Ответить
Это те которые пытались свергнуть Пашиняна после войны в Карабахе.
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06.04.2023 19:37 Ответить
так мені пох, я знаю, що вже кілька добровольців з Азербайджану загинули в боях за Україну і жодного добровольця з Вірменії - з Вірменії воюють за РФ
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06.04.2023 19:40 Ответить
Я понимаю, сирота Армения никому не нужна. Ни кацапам, ни украинцам, ни даже Западу. То-ли дело богатый Азербайджан, с турецким дядей за спиной.
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06.04.2023 19:42 Ответить
так міг написати лише вірменин чи рузьке для яких принципи нічого не означають - ти хто з них?
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06.04.2023 19:46 Ответить
Я вас умоляю, не надо приплетать принципы, в грязной геополитике их никогда не было.
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06.04.2023 19:49 Ответить
Я не знаю народа лживее и продажнее чем армяне. Им кто больше заплатит того песню и будут петь. Надеюсь их никогда не возьмут ни в НАТО ни в ЕС ато ето будет конец етим организациям.
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06.04.2023 19:41 Ответить
Да и смысл их брать в НАТО. Если будет война они воевать за НАТО не пойдут. А защищать армяшек нахрен нужно. У них как и у циган нет родины.
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06.04.2023 19:43 Ответить
Уже **..нных мадяр взяли в ЕС и НАТО. У мадяр задача только срать и там и там и решать исключительно свои собственные вопросы.И никакой пользы от этой гр**анной недовенгрии нет
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06.04.2023 22:54 Ответить
Это они так НАТО поддерживают, вы не понимаете 😂😂😂
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06.04.2023 20:54 Ответить
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06.04.2023 19:29 Ответить
Армянофашисты или русня шо-то новое придумает?
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06.04.2023 19:31 Ответить
хз що це означає - ОДКБ чи НАТО потрібно обирати - інакше чи НАТО без принципів чи Вірменія проплатила через Францію наприклад.

Все це все виглядає максимально нікчемно та ганебно
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06.04.2023 19:31 Ответить
просто там iде маршрут для труб на Европу
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07.04.2023 03:37 Ответить
шото на "геостратега" ложать болт вже кому нє лєнь🤪
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06.04.2023 19:32 Ответить
у цьому випадку болт поклали на Україну тому, що Вірменія союзник РФ
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06.04.2023 19:36 Ответить
повідом Столтенберга, він мабуть про це не знає. Та й взагалі, підказуй тому НАТО що робити, вони ж не знають того, що знаєш ти
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06.04.2023 19:40 Ответить
відповідь та порада приниженого раба для якого начальство завжди право
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06.04.2023 19:43 Ответить
долбойоб не розуміє, що він долбойоб, тому що долбойоб
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06.04.2023 20:41 Ответить
Русофоби!
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06.04.2023 19:33 Ответить
Арменія нарешті оцінила "силу" ОДКБ. Особливо після того як колективно обісралися під марш тандему Азербайджану та Турції
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06.04.2023 19:35 Ответить
тому, хто намагається всидіти на двох стільцях, зазвичай, рвуть сраку на британський прапор.
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06.04.2023 19:35 Ответить
Если стулья без ножек, то лучше все же сидеть на двух.
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06.04.2023 21:48 Ответить
На навчаннях турецькі в вірменські військові будуть брататись?
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06.04.2023 19:48 Ответить
Правда, в Франції і Туреччині вірменів в рази більше ніж в самій Вірменії
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06.04.2023 19:50 Ответить
Ятаган в спину пуйлу турки втыкали, Томагавк американцы в бошку Пуйлу втыкали, что то там ещё ему втыкали, уж не помню, что именно, а теперь армяне Пуйлу в сраку гамма (գամա, կամա) воткнули.
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06.04.2023 19:48 Ответить
Любопытно. Может турки с армянами в конце сговорились - вы сворачивайтесь из Карабаха, а мы вас от русни из НАТО прикроем и может заплатим за 1915 год. Вобще хотелось бы знать, откуда такое.
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06.04.2023 20:49 Ответить
там маршрут труби!
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07.04.2023 03:40 Ответить
Вот это поворот. У боброедки предынфарктное состояние.
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06.04.2023 20:55 Ответить
Дайте і мені того, що ви там покурили, бо інакше в мене не зростається в мізках -- Вірменія і НАТО !...
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06.04.2023 21:02 Ответить
кури маршрут вiд родовищ вуглеводородiв до Европи
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07.04.2023 03:41 Ответить
 
 