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Новини За кордоном НАТО
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Вірменія (658) НАТО (5129) військові навчання (2587)

Вірменія у квітні візьме участь у військових навчаннях НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вірменія

Збройні сили Вірменії візьмуть участь у військових навчаннях країн НАТО, які розпочнуться 22 квітня.

Про це повідомила офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ. 

За її словами, у навчаннях Defender-23 на території 10 європейських країн, буде залучено 17 тисяч одиниць техніки, 9 тисяч військовослужбовців США та ще 17 тисяч солдатів з країн-союзниць та держав-партнерів. Серед них, як повідомила Сінгх, низка країн, які не входять до НАТО: крім Вірменії, це Молдова, Боснія і Герцеговина, а також Збройні сили Косово.

"Це щорічні навчання, які триватимуть майже два місяці й будуть сфокусовані на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні армійських запасів і кооперації з європейськими союзниками та партнерами", — сказала Сабріна Сінгх.

За її словами, метою маневрів буде демонстрація здатності армії США швидко розміщувати готові до бою сили та техніку, "стримувати тих, хто загрожує миру в Європі та захистити континент від агресії".

Також читайте: Для вступу в НАТО Україна має зберегти суверенітет і незалежність, - Столтенберг
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Топ коментарі
+13
Ето каким образом одновременно сидеть в ОДКБ и принимать участие в учениях НАТО? Чтобы потом рашистам сливать инфу о НАТО?
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06.04.2023 19:29
+11
тому, хто намагається всидіти на двох стільцях, зазвичай, рвуть сраку на британський прапор.
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06.04.2023 19:35
+11
так мені пох, я знаю, що вже кілька добровольців з Азербайджану загинули в боях за Україну і жодного добровольця з Вірменії - з Вірменії воюють за РФ
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06.04.2023 19:40
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06.04.2023 19:52 Відповісти
Нож в псину!!))
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06.04.2023 19:28 Відповісти
Х..й в сраку.
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06.04.2023 19:37 Відповісти
Обережно!
НАТА розширюється !

Ця Ната стає чим далі огряднішою молодицею ! 😂
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06.04.2023 19:56 Відповісти
Ето каким образом одновременно сидеть в ОДКБ и принимать участие в учениях НАТО? Чтобы потом рашистам сливать инфу о НАТО?
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06.04.2023 19:29 Відповісти
Армения сделала выбор в пользу ЕС во время Бархатной революции в 2018-го года. Про НАТО тогда еще не говорили, но какой ЕС без НАТО.
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06.04.2023 19:31 Відповісти
думаєш носаті генацвалі на засіданнях НАТО роблять щось інше ніж шпигуюють для раші?
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06.04.2023 19:32 Відповісти
Ты думаешь Армении предоставят секретную информацию ? .)
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06.04.2023 19:48 Відповісти
Генацвалі в Грузії, в Вірменії джани.
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06.04.2023 19:55 Відповісти
так я й мав на увазі грузинів)
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06.04.2023 20:02 Відповісти
вірмени на мітингу у Єревані

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06.04.2023 19:34 Відповісти
Это те которые пытались свергнуть Пашиняна после войны в Карабахе.
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06.04.2023 19:37 Відповісти
так мені пох, я знаю, що вже кілька добровольців з Азербайджану загинули в боях за Україну і жодного добровольця з Вірменії - з Вірменії воюють за РФ
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06.04.2023 19:40 Відповісти
Я понимаю, сирота Армения никому не нужна. Ни кацапам, ни украинцам, ни даже Западу. То-ли дело богатый Азербайджан, с турецким дядей за спиной.
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06.04.2023 19:42 Відповісти
так міг написати лише вірменин чи рузьке для яких принципи нічого не означають - ти хто з них?
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06.04.2023 19:46 Відповісти
Я вас умоляю, не надо приплетать принципы, в грязной геополитике их никогда не было.
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06.04.2023 19:49 Відповісти
Я не знаю народа лживее и продажнее чем армяне. Им кто больше заплатит того песню и будут петь. Надеюсь их никогда не возьмут ни в НАТО ни в ЕС ато ето будет конец етим организациям.
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06.04.2023 19:41 Відповісти
Да и смысл их брать в НАТО. Если будет война они воевать за НАТО не пойдут. А защищать армяшек нахрен нужно. У них как и у циган нет родины.
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06.04.2023 19:43 Відповісти
Уже **..нных мадяр взяли в ЕС и НАТО. У мадяр задача только срать и там и там и решать исключительно свои собственные вопросы.И никакой пользы от этой гр**анной недовенгрии нет
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06.04.2023 22:54 Відповісти
Это они так НАТО поддерживают, вы не понимаете 😂😂😂
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06.04.2023 20:54 Відповісти
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06.04.2023 19:29 Відповісти
Армянофашисты или русня шо-то новое придумает?
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06.04.2023 19:31 Відповісти
хз що це означає - ОДКБ чи НАТО потрібно обирати - інакше чи НАТО без принципів чи Вірменія проплатила через Францію наприклад.

Все це все виглядає максимально нікчемно та ганебно
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06.04.2023 19:31 Відповісти
просто там iде маршрут для труб на Европу
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07.04.2023 03:37 Відповісти
шото на "геостратега" ложать болт вже кому нє лєнь🤪
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06.04.2023 19:32 Відповісти
у цьому випадку болт поклали на Україну тому, що Вірменія союзник РФ
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06.04.2023 19:36 Відповісти
повідом Столтенберга, він мабуть про це не знає. Та й взагалі, підказуй тому НАТО що робити, вони ж не знають того, що знаєш ти
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06.04.2023 19:40 Відповісти
відповідь та порада приниженого раба для якого начальство завжди право
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06.04.2023 19:43 Відповісти
долбойоб не розуміє, що він долбойоб, тому що долбойоб
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06.04.2023 20:41 Відповісти
Русофоби!
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06.04.2023 19:33 Відповісти
Арменія нарешті оцінила "силу" ОДКБ. Особливо після того як колективно обісралися під марш тандему Азербайджану та Турції
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06.04.2023 19:35 Відповісти
тому, хто намагається всидіти на двох стільцях, зазвичай, рвуть сраку на британський прапор.
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06.04.2023 19:35 Відповісти
Если стулья без ножек, то лучше все же сидеть на двух.
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06.04.2023 21:48 Відповісти
На навчаннях турецькі в вірменські військові будуть брататись?
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06.04.2023 19:48 Відповісти
Правда, в Франції і Туреччині вірменів в рази більше ніж в самій Вірменії
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06.04.2023 19:50 Відповісти
Ятаган в спину пуйлу турки втыкали, Томагавк американцы в бошку Пуйлу втыкали, что то там ещё ему втыкали, уж не помню, что именно, а теперь армяне Пуйлу в сраку гамма (գամա, կամա) воткнули.
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06.04.2023 19:48 Відповісти
Любопытно. Может турки с армянами в конце сговорились - вы сворачивайтесь из Карабаха, а мы вас от русни из НАТО прикроем и может заплатим за 1915 год. Вобще хотелось бы знать, откуда такое.
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06.04.2023 20:49 Відповісти
там маршрут труби!
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07.04.2023 03:40 Відповісти
Вот это поворот. У боброедки предынфарктное состояние.
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06.04.2023 20:55 Відповісти
Дайте і мені того, що ви там покурили, бо інакше в мене не зростається в мізках -- Вірменія і НАТО !...
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06.04.2023 21:02 Відповісти
кури маршрут вiд родовищ вуглеводородiв до Европи
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07.04.2023 03:41 Відповісти
 
 