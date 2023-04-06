Вірменія у квітні візьме участь у військових навчаннях НАТО

Збройні сили Вірменії візьмуть участь у військових навчаннях країн НАТО, які розпочнуться 22 квітня.

Про це повідомила офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у навчаннях Defender-23 на території 10 європейських країн, буде залучено 17 тисяч одиниць техніки, 9 тисяч військовослужбовців США та ще 17 тисяч солдатів з країн-союзниць та держав-партнерів. Серед них, як повідомила Сінгх, низка країн, які не входять до НАТО: крім Вірменії, це Молдова, Боснія і Герцеговина, а також Збройні сили Косово.

"Це щорічні навчання, які триватимуть майже два місяці й будуть сфокусовані на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні армійських запасів і кооперації з європейськими союзниками та партнерами", — сказала Сабріна Сінгх.

За її словами, метою маневрів буде демонстрація здатності армії США швидко розміщувати готові до бою сили та техніку, "стримувати тих, хто загрожує миру в Європі та захистити континент від агресії".

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