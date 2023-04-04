УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15406 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном НАТО
3 241 23
НАТО (5129) Україна (5204) членство в НАТО (1407) Столтенберг Єнс (1343)

Для вступу в НАТО Україна має зберегти суверенітет і незалежність, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

столтенберг

Щоб Україна отримала членство в НАТО, вона має зберегти та закріпити свій суверенітет. Києву із цим допомагають партнери.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції за результатами засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша позиція щодо членства не змінилася: Україна стане членом Альянсу... Водночас ми всі усвідомлюємо, що для того, щоби досягти хоча би мінімального прогресу в цьому питанні, першим кроком має бути забезпечення того, щоби Україна зберіглася як суверенна незалежна нація. Тому партнери та союзники по НАТО надають безпрецедентний рівень підтримки, та продовжать робити це", - заявив Столтенберг.

Він додав, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцянку щодо членства. 

Також читайте: Запрошення України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО, - МЗС Угорщини
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
До 14го года и то и другое было в порядке. Хотя бы юридически.
показати весь коментар
04.04.2023 20:54
+5
ти болтенберг зніми окуляри і подивись на мадярів.. а потім відкривай хавало...
показати весь коментар
04.04.2023 20:59
+5
щось раніше я думав що країни вступають у війскові блоки щоб зберегти той самий суверенітет, аж ні, усе навпаки, у такому разі мати ЯЗ куди краще ніж усякі там НАТО
показати весь коментар
04.04.2023 21:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До 14го года и то и другое было в порядке. Хотя бы юридически.
показати весь коментар
04.04.2023 20:54 Відповісти
да, но было и массовое нежелание украинцев (не думаю, что все опросы тогдашние были сфальсифицированы) и тогдашней власти не вступать в НАТО.
показати весь коментар
04.04.2023 21:10 Відповісти
Не вступать в НАТО или ЕС - желание малороссов. А желание Украинцев - быть частью Западного мира.
показати весь коментар
04.04.2023 23:39 Відповісти
все вірно. тільки у нас на 2012-й рік малоросів і любителів яника було дуже немало, інакше не вибрали би його в 2010-му. та і ********* допомогла тоді ще янику виграти вибори.
показати весь коментар
05.04.2023 00:05 Відповісти
Нагадуите кожен день -- шоб ми не забували хто в домі хазяін .
показати весь коментар
04.04.2023 20:57 Відповісти
ти болтенберг зніми окуляри і подивись на мадярів.. а потім відкривай хавало...
показати весь коментар
04.04.2023 20:59 Відповісти
Столтенберг дуже сильно нам допомагає - не ображайте його
коли прийде час нас приймати - мадяри заспокоються, якщо ні -то їх заспокоять, якщо ні - то їм вкажуть на двері
показати весь коментар
04.04.2023 21:12 Відповісти
Вашою ротякую, тай мед жерти
показати весь коментар
04.04.2023 21:44 Відповісти
будь ласка, підбирайте більш чемні вирази
показати весь коментар
04.04.2023 21:46 Відповісти
Ви ж розумієте що цей документ буде написаний не сокирою
показати весь коментар
04.04.2023 21:13 Відповісти
Для того, щоб Україна не вступила в НАТО, натівські підкуйловники домовилися із куйлом про початок війни в Україні , окупації української території куйлом,що і буде основною перешкодою для вступу України в натівську брехливу шарагу .
показати весь коментар
04.04.2023 21:02 Відповісти
це повна нісинітниця - не захочуть - не візьмуть просто тому що не хочуть і нікому не зобов'язані пояснювати свої рішення, а тим більше придумувати такі недолугі "многоходовочки"
показати весь коментар
04.04.2023 21:08 Відповісти
не неси нісенітницю -" Щоб Україна отримала членство в НАТО, вона має зберегти та закріпити свій суверенітет, сказав дядько Столб і Берг і сказав те,що йому написала шарага НАТО,як відшити в черговий раз Україну і її народ вказавши основну причину саме ту, котра була допущена НАТО не прийняттям України (надання ПДЧ) ще за часів Ющенка ,Як бачиш пояснють свої рішення з лицемірним і лукавим натівським іпалом-даючи Україні, за словесним поносом зрозуміти -"Ви нам в НАТО без потреби і цього ж самого хоче рашистське куйло.з котрим ми про це і домовились"
показати весь коментар
04.04.2023 21:23 Відповісти
так і є - хочуть приймають - хочуть не приймають - що Вас дивує ?
показати весь коментар
04.04.2023 21:26 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2023 21:04 Відповісти
Bank of Baroda - второй по размеру активов индийский госбанк - с апреля блокирует платежи за нефть из России, если ее цена превышает установленный странами G7 «потолок», сообщает Reuters
показати весь коментар
04.04.2023 21:07 Відповісти
Сейчас об этом говорить не будут, но победа в войне - это лишь один из главных шагов на пути в НАТО. Другой такой же важный шаг - порядок во власти. Пока будет распил денег на закупках, как у Резникова с яблоками и яйцами - воровское кодло никому в НАТО не нужно. А ведь ещё есть Ермак-Татаров. И это только верхушка!
показати весь коментар
04.04.2023 21:36 Відповісти
І протухша гуманітарка на складах
показати весь коментар
04.04.2023 21:47 Відповісти
Это выходит до 2019 вот, вот еще чуть-чуть, если не сегодня вступим в НАТО, то завтра точно. А после 2019, вот черт не успели.
показати весь коментар
04.04.2023 21:49 Відповісти
щось раніше я думав що країни вступають у війскові блоки щоб зберегти той самий суверенітет, аж ні, усе навпаки, у такому разі мати ЯЗ куди краще ніж усякі там НАТО
показати весь коментар
04.04.2023 21:45 Відповісти
"Для вступу в НАТО Україна має зберегти суверенітет і незалежність"
А мы думали, что вступ в НАТО потребен Україне, чтобы зберегти суверенітет і незалежність
показати весь коментар
04.04.2023 22:28 Відповісти
Опять туфту чешет.
показати весь коментар
05.04.2023 11:11 Відповісти
 
 