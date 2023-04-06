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РПЦ назначила священника, который будет заботиться о российской армии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рпц,василенков

Патриарх Кирилл назначил священника, который будет заботиться о российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РПЦ.

"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии исполняющим обязанности заместителя главы Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства", - говорится в сообщении.

Василенков будет заниматься военными РФ и сотрудниками других силовых структур на временно оккупированных территориях Украины.

Василенков, помимо богословского, имеет военное образование, с 2014 года часто бывал на временно оккупированных территориях.

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Топ комментарии
+11
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06.04.2023 19:54
+8
Тото и не удивительно, что у чмобиков дохнут как крысы, бо их благословляют сами черти...
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06.04.2023 19:56
+6
буде сповідати чмобіків перед їх останнім мясним штурмом?
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06.04.2023 19:54
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буде сповідати чмобіків перед їх останнім мясним штурмом?
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06.04.2023 19:54 Ответить
Тото и не удивительно, что у чмобиков дохнут как крысы, бо их благословляют сами черти...
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06.04.2023 19:56 Ответить
Вони святі, тому що боронять свою землю.
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06.04.2023 20:08 Ответить
а ти шо сумніваєшся
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06.04.2023 20:22 Ответить
да это штопанный гандон...!
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06.04.2023 20:24 Ответить
Та ні..просто видавати пакети
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06.04.2023 19:59 Ответить
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06.04.2023 19:54 Ответить
************ і членоблюстітель призначив головного гей-попа
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06.04.2023 19:58 Ответить
А як же ЗСУ ? Може він когось назначить заступником Єрмака з духовної роботі в ЗСУ
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06.04.2023 20:00 Ответить
Командири та військовослужбовці в/ч ЗСУ та НГУ "нахєр" посилають попів РПЦ в У Крім того - їх "гальмують" ще на КПП - на під"їзді до прифронтової зони Відповідь одна: "Нічого кацапським шпигунам тут робить!"
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06.04.2023 20:07 Ответить
питання для чого?? кацапня ,в своїй більшості-невіруючі!
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06.04.2023 20:12 Ответить
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06.04.2023 20:52 Ответить
Нам теж треба такого призначить У ту тюрму, де будуть сидіть російські військові злочинці - треба ж буде їх комусь "окормлять духовно", "соборувать перед смертю та відспівувать після поховання...
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06.04.2023 20:58 Ответить
Не знала, що в росарміі лише православні. І взагалі християни. Там же куча націй і релігій, республік всяких. Чи вони будуть тільки з "православними" "працювати"?
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06.04.2023 21:01 Ответить
Недавно один из козломордых пропагондонов по мардово-бурятскому тв объяснял, шо буряты - это уззкие, дагестанцы - это уззкие, корче любая срань живущая в параше - это уззкие и не расцияне, а УЗЗКИЕ. Вот про православие ему видимо методичку не дали.
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06.04.2023 21:29 Ответить
 
 