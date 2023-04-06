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В мае Словения проведет конференцию относительно военных преступлений в Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Словения проведет дипломатическую конференцию по международному сотрудничеству относительно расследования и судебного преследования военных преступлений в Украине.
Об этом сообщила министр иностранных дел Словении Таня Файон на встрече глав МИД стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Мероприятие запланировано на конец мая.
Файон отметила важность ответственности за поиск и выявление всех виновных в зверствах и преступлениях, происходящих в результате российской агрессии.
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