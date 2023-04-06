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Новости Война в Украине
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бомба (294) Херсонщина (3500)

Россияне атакуют Херсонщину управляемыми авиабомбами, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российские войска обстреляли Херсонскую область авиабомбами.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что в настоящее время известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацком.

Подробная информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Змиевку на Херсонщине: ранены четыре мирных жителя
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Топ комментарии
+5
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06.04.2023 22:25
+5
Херсону пороблено - весь час туди призначають якихось у**анів.
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06.04.2023 22:32
+3
ну, GLSDB к нам приехали. Но как они могут помочь против кацапских УПАБов?
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06.04.2023 22:29
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https://www.youtube.com/watch?v=Kn0kM3zo8-o СВІТАН: Горить МОСКВА / Зеленський ГОТОВИЙ до переговорів щодо Криму? / НАТО попередили СІ
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06.04.2023 22:21 Ответить
ну, GLSDB к нам приехали. Но как они могут помочь против кацапских УПАБов?
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06.04.2023 22:29 Ответить
в порт Мариуполя не журавли по ночам со стороні моря прилетают.
У кацапов аналога GLSDB нет.
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06.04.2023 22:38 Ответить
некоторые не только пруфы просят, но и местоположение хранения картриджей с ними, и желательно количество поставленных.
Считайте, что это журавли с моря залетают.
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06.04.2023 22:51 Ответить
позвоните в ГШ, может там вас успокоят, расскажут где, чего и сколько. И пруф там дадут. Там всем дают.
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06.04.2023 22:59 Ответить
да, но далеко не всю. Жмоты.
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07.04.2023 00:21 Ответить
Вы разницу предствляете себе между бомбой 250 кг и бомбами 500, 1000 и 1500 кг?
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06.04.2023 22:39 Ответить
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06.04.2023 22:25 Ответить
Херсону пороблено - весь час туди призначають якихось у**анів.
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06.04.2023 22:32 Ответить
ну, это вы глубоко гребонули, аж лодка качнулась. Сейчас весло так глубоко погружать нельзя - дно близко, и с него вонючий ил на поверхность поднимается.
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06.04.2023 22:47 Ответить
так там нема на кому штамп ставити.... вава більше не ризикує світитися в образі нарика-викривача схематозу розбійників
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06.04.2023 22:33 Ответить
15 червня 2020 року Бєлоброва, та його колег звільнено від кримінальної відповідальності за обвинуваченням за ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 12013080000000125 від 31.07.2013 року на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, кримінальне провадженням № 12013080000000125, внесене до ЄДРД 31.07. 2013 року, закрито.
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06.04.2023 22:46 Ответить
где ким где раммтрел от бедра с ппш ватников
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06.04.2023 22:56 Ответить
В Мелітополі продовжує квітнути бавовна, повідомляє мер.
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06.04.2023 22:32 Ответить
це той мер з поглядом бувалого наркоши що загадковим чином опинився в лапах загарбників, був не менш героїчно звільнений та здобув орден з рук боневтіка? чи він ще взмозі щось коментувати?
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06.04.2023 22:35 Ответить
Не бажаєте мати такий самий вигляд? Місяць в катівні московитів і Ви ще краще.
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07.04.2023 09:30 Ответить
 
 