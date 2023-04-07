Войска РФ, вероятно, продвинулись в центр Бахмута и захватили западный берег реки Бахмутка, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В последние дни российские войска возобновили определенную динамику в битве за Бахмут, которая была приостановлена с конца марта.
Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Россия добилась определенных успехов, продвинулась в центр Бахмута и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут поставки Украины №0506 к западу от города находится под серьезной угрозой.
"Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе", - сообщили в британской разведке.
В Минобороны Великобритании предполагают, что причиной успехов российской армии является приостановка вражды между ЧВК "Вагнер" и МО РФ.
Пожалуйста, подождите...
---------------------------------------
Бахмутський Демон 👹
Бадьорого.
Підари зайняли кілька будинків у центрі Бахмута. Позиційна стрєлкотня триває.
Під Іванівським і Богданівкою відкинули їх. Оточення Бахмута немає і поки шансів на нього у підарів теж нема, а от позиційна бійня на вулицях дещо напрягає. Поки так як є, виграли ще день.
"За більше року повномасштабної війни наше віськове керівництво не навчилося робити висновки і разбір політів після кожної поразки" --- ти засідаєш при кожному зібранні генштабу,береш участь в кожній операції щоб так говорити? Звідки такі дані? Чи ти сидячи вдома,щось десь прочитав і глаголиш істину?
"Про це Юрій Бутусов вже десятки раз казав на своїх стримах" --- Бутусов то звичайно може і казав,але він також не господь бог і всього не знає, його точно не допускають до планування,оцінки і висновків по операціях котрі проводяться.
"Є вже готова армійська система управління, дуже добра- стандарти НАТО" --- что тобі сказав,що система НАТО дуже добра? Може від совкової якось так,але судячи з того, коли подивитися на як мінімум країни ЄС котрі входят в склад НАТО, то там все дуже сумно, стан армії Бундесрверу дуже паршивий, вони довійни взагалі не готові, армія не підтримувалася в належному стані і так далі. Які там можуть бути дуже добрі порядки? Дуже добрі порядки може вибудувати українська армія на досвіді цієї війни, і ніякі порядки за зразок брати не потрібно буде, порядки в НАТО тільки на папері, НАТО не брало участь ні в яких подібного роду конфліктах щоб оцінювати їх ефективність,іще рах скажу, що судячи з того в якому стані Європа щодо війни то там все дуже сумно.
"Ні. Не добре, навіть в росії краще. Досі ще в нас відправляють на фронт слабо підготовлених бійців, досі немає якісного злагодження між окремими підрозділами різних військ. Досі командири не несуть відповідальності за недолугі прикази." --- знову ж таки,звідки ти береш цю інформацію? Мені так подобаються люди котрі приходять і починають тут розказувати,що на самому ділі відбувається,але котрі далекі від актуальної інформації як путін від 2 метрового зросту От вони просто посиділи,щось почитали в інтернеті і тепер глаголять "істину"
"На росії звільнили біля 20 генералів за провал, скільки в нас звільнили? Жодного." --- 10, і один застрелився, Залужний говорив. Ось бачиш,як я і казав, ти приходиш і говориш якусь свою думку яку навіть перевірити не в стані,але впевнено переконуєш,що вона правдива. І так у всьому, твої думки це всього тільки твої думки, котрі до реальності дуже далекі.
"Спочатку ми краще воювали, але кацапи вчаться, роблять висновки, а ми ні." --- якщо би ми не робили висновків і не вчилися то війна давно була б програна, війна це така річ яка вимагає креативу,смекалки і кожен раз іншого підходу,тому що одни і тим же методом воювати всю війну не вийде, і коли ти говориш,що ми нічого не вчимося і не робимо висновків то я навіть не знаю,що сказати, якщо б так було, то в твоїй квартирі жили б уже якісь буряти,а не ти.
"Навть розбір політів не робимо після кожного бою, як в НАТО, або в Ізраілі" --- знову ж таки повна нісенітниця і брехня висосана тобою з новин і сформована після цього в твоїй уяві, я як мінімум знаю,що в Кракені кожен раз роблять розбір польотів,а планування це взагалі із сфери фантастики,все дуже обмірковано і креативно. Але ж тобі знати краще,що все погано
Треба до травневих шашличків готуватися, а не воювати.
Так, лебве не забув: ще потрібно зазирнути у дупу путіну, побачити там мир.