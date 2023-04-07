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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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армия РФ (15358) разведка (4002) Бахмут (Артемовск) (1530) ЧВК Вагнера (1281)

Войска РФ, вероятно, продвинулись в центр Бахмута и захватили западный берег реки Бахмутка, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

В последние дни российские войска возобновили определенную динамику в битве за Бахмут, которая была приостановлена с конца марта.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия добилась определенных успехов, продвинулась в центр Бахмута и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут поставки Украины №0506 к западу от города находится под серьезной угрозой.

"Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе", - сообщили в британской разведке.

В Минобороны Великобритании предполагают, что причиной успехов российской армии является приостановка вражды между ЧВК "Вагнер" и МО РФ.

Читайте: В соцсетях опубликовали засекреченные военные документы США и НАТО о подготовке наступления Украины, - The New York Times
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Топ комментарии
+14
Британська розвідка працює точно, відоси не розповсюджкє, що в нас все добре, як це робить наша, а тому сьогодні чомусь більше довірои до британської розвідки і звісно до наших ЗСУ.
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07.04.2023 09:39
+14
Це було ще вчора , про що й повідомляв Демон .
---------------------------------------
Бахмутський Демон 👹

Бадьорого.

Підари зайняли кілька будинків у центрі Бахмута. Позиційна стрєлкотня триває.

Під Іванівським і Богданівкою відкинули їх. Оточення Бахмута немає і поки шансів на нього у підарів теж нема, а от позиційна бійня на вулицях дещо напрягає. Поки так як є, виграли ще день.
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07.04.2023 09:39
+7
британська розвідка запізнилась з новинами,по крайній мірі на тиждень
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07.04.2023 09:36
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Ймовірно, просунулись... Імовірно, зміцнились... А, може, і не просунулись... Може, і не зміцнились... Британська розвідка працює серйозно...
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07.04.2023 09:36 Ответить
Британська розвідка працює точно, відоси не розповсюджкє, що в нас все добре, як це робить наша, а тому сьогодні чомусь більше довірои до британської розвідки і звісно до наших ЗСУ.
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07.04.2023 09:39 Ответить
Так. "Ймовірно, просунулись" - це найточніша інформація.
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07.04.2023 09:41 Ответить
Британській розвідці похєр,добре в нас щось,чи погано. Як і омериганським партнерам,за великим рахунком.
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07.04.2023 10:01 Ответить
Але ця сама розвідка уже розповідала про захвачений центр, а вийшло, що тільки знову приватного сектору проблема, рівно,як і просунення до залізничного вокзалу. Ніхто не знає, що там з Курдюмівка, з одного сектору уже не окупація а сіра зона. Імовірно, це не результат. А про мілашки серед орків,то чого б їм там не бути
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07.04.2023 10:12 Ответить
британська розвідка запізнилась з новинами,по крайній мірі на тиждень
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07.04.2023 09:36 Ответить
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07.04.2023 09:41 Ответить
Вчора на карті бачив, вони там реально просунулися...
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07.04.2023 09:37 Ответить
Це було ще вчора , про що й повідомляв Демон .
---------------------------------------
Бахмутський Демон 👹

Бадьорого.

Підари зайняли кілька будинків у центрі Бахмута. Позиційна стрєлкотня триває.

Під Іванівським і Богданівкою відкинули їх. Оточення Бахмута немає і поки шансів на нього у підарів теж нема, а от позиційна бійня на вулицях дещо напрягає. Поки так як є, виграли ще день.
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07.04.2023 09:39 Ответить
Кацапи не воюють кращен у міській забудові,вони просто мають перевагу якщо коцентрують удар на якомусь одному напрямку, тому що у них багато мяса і снарядів, а це взагалі не говорить про якусь там майстерність. просто закидують шапками
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07.04.2023 10:01 Ответить
"Менше дивись телемарафон" --- менше шукаємо зради, сидячи на дивані і взагалі не маючи уявлення,що таке війна,яка підготовка,тактика у ЗСУ і так далі. Коли поїдеш на фронт,побачиш все на власні очі,тоді тебе можна буде послухати, а зараз видавати свої думки за істину і розказувати,що в ЗСУ слаба підготовка це дуже "інтересно".

"За більше року повномасштабної війни наше віськове керівництво не навчилося робити висновки і разбір політів після кожної поразки" --- ти засідаєш при кожному зібранні генштабу,береш участь в кожній операції щоб так говорити? Звідки такі дані? Чи ти сидячи вдома,щось десь прочитав і глаголиш істину?

"Про це Юрій Бутусов вже десятки раз казав на своїх стримах" --- Бутусов то звичайно може і казав,але він також не господь бог і всього не знає, його точно не допускають до планування,оцінки і висновків по операціях котрі проводяться.
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07.04.2023 10:13 Ответить
"Як є герої і патріоти, так є і нетями і подонки. Як бойці, так і труси" --- таке є всюди, при чому тут ЗСУ? Ти правильно сказав,що люди різні, і якщо будуть стандарти НАТО ці різні люди нікуди не подінуться.
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07.04.2023 10:55 Ответить
Ти сам не розумієш, що кажеш. Мабуть ніколи не працював на великому системному підприємстві. Система повинна працювати в незалежності від особистих якостей. У добрих директорів так воно і робе. Є вже готова армійська система управління, дуже добра- стандарти НАТО. Чи ти вважаєш, що у нас все добре в ЗСУ з підготовкою , з управлінням, з зв'язком з бойовим злагодженням різних віськових частин і підрозділів? Ні. Не добре, навіть в росії краще. Досі ще в нас відправляють на фронт слабо підготовлених бійців, досі немає якісного злагодження між окремими підрозділами різних військ. Досі командири не несуть відповідальності за недолугі прикази. На росії звільнили біля 20 генералів за провал, скільки в нас звільнили? Жодного. Спочатку ми краще воювали, але кацапи вчаться, роблять висновки, а ми ні. Навть розбір політів не робимо після кожного бою, як в НАТО, або в Ізраілі. Зате пишуть десятки безглуздих рапортів. Головне Зеленського не засмутити, так?
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07.04.2023 11:10 Ответить
"Система повинна працювати в незалежності від особистих якостей" --- система не може працювати в незалежності від особистих якостей,тому що в ній працюють люди,а не роботи.

"Є вже готова армійська система управління, дуже добра- стандарти НАТО" --- что тобі сказав,що система НАТО дуже добра? Може від совкової якось так,але судячи з того, коли подивитися на як мінімум країни ЄС котрі входят в склад НАТО, то там все дуже сумно, стан армії Бундесрверу дуже паршивий, вони довійни взагалі не готові, армія не підтримувалася в належному стані і так далі. Які там можуть бути дуже добрі порядки? Дуже добрі порядки може вибудувати українська армія на досвіді цієї війни, і ніякі порядки за зразок брати не потрібно буде, порядки в НАТО тільки на папері, НАТО не брало участь ні в яких подібного роду конфліктах щоб оцінювати їх ефективність,іще рах скажу, що судячи з того в якому стані Європа щодо війни то там все дуже сумно.

"Ні. Не добре, навіть в росії краще. Досі ще в нас відправляють на фронт слабо підготовлених бійців, досі немає якісного злагодження між окремими підрозділами різних військ. Досі командири не несуть відповідальності за недолугі прикази." --- знову ж таки,звідки ти береш цю інформацію? Мені так подобаються люди котрі приходять і починають тут розказувати,що на самому ділі відбувається,але котрі далекі від актуальної інформації як путін від 2 метрового зросту От вони просто посиділи,щось почитали в інтернеті і тепер глаголять "істину"

"На росії звільнили біля 20 генералів за провал, скільки в нас звільнили? Жодного." --- 10, і один застрелився, Залужний говорив. Ось бачиш,як я і казав, ти приходиш і говориш якусь свою думку яку навіть перевірити не в стані,але впевнено переконуєш,що вона правдива. І так у всьому, твої думки це всього тільки твої думки, котрі до реальності дуже далекі.

"Спочатку ми краще воювали, але кацапи вчаться, роблять висновки, а ми ні." --- якщо би ми не робили висновків і не вчилися то війна давно була б програна, війна це така річ яка вимагає креативу,смекалки і кожен раз іншого підходу,тому що одни і тим же методом воювати всю війну не вийде, і коли ти говориш,що ми нічого не вчимося і не робимо висновків то я навіть не знаю,що сказати, якщо б так було, то в твоїй квартирі жили б уже якісь буряти,а не ти.

"Навть розбір політів не робимо після кожного бою, як в НАТО, або в Ізраілі" --- знову ж таки повна нісенітниця і брехня висосана тобою з новин і сформована після цього в твоїй уяві, я як мінімум знаю,що в Кракені кожен раз роблять розбір польотів,а планування це взагалі із сфери фантастики,все дуже обмірковано і креативно. Але ж тобі знати краще,що все погано
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07.04.2023 12:57 Ответить
Воно то так але все ж вони проходять.....
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07.04.2023 10:35 Ответить
Все здалеку зноситься. І снаряди, бомби, ракети та "солнцепьоки не закінчуються, як дехто зелений заявляв...
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07.04.2023 10:03 Ответить
Якщо у тебе 1 снаряд чи міна противу 20-30 так ніде краще не повоюїшь, ні у забудові, ні на відкритій території...

Треба до травневих шашличків готуватися, а не воювати.
Так, лебве не забув: ще потрібно зазирнути у дупу путіну, побачити там мир.
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07.04.2023 10:13 Ответить
якщо засiли в будинках, то терба багато маленьких дронiв камикадзе, щоб зал1тали в в1кно. Ось вам ваши хвален1 танки та суперпушки, за як було так багато галасу, а цю в1йну можна взагал1 виграти майже одними лише дронами камикадзе в достатн1й к1лькост1. зал1з в будинок - сдох в1д камкадзеб зал1з в окоп - здох в1д ка1кадзе1. Вил1з поссати з танка - голова "бах" в1д камикадзе. Питання лише в грошах?
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07.04.2023 10:14 Ответить
та так і є, нажаль. руде рило пєгова вже бігає центром бахмуту
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07.04.2023 10:32 Ответить
Це "інформація" місячної давнини. Вони вже майже до вокзалу піднялись по Горбатова.
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07.04.2023 12:38 Ответить
 
 