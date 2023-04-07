Один из авторов Конституции Владимир Стретович погиб в ДТП

Бывший народный депутат Владимир Стретович трагически погиб, попав в аварию.

Об этом пишут коллеги Стретовича на его странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прискорбное известие - в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом - народный депутат нескольких созывов... У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным", - написал общественный деятель, экс-депутат ВР Александр Доний.

Эту информацию также подтверждает политик, депутат нескольких созывов Михаил Поживанов. По его словам, авария произошла 6 апреля.

Читайте также: "Возникает вопрос, а какой страны это правительство?" – Стретович

"Вместе побеждали и отработали четыре созыва (2,4,5,6) народными депутатами Украины. Работа над Конституцией (1995-1996), Володя работал над разделом по организации судебной власти и охраны Конституции, я по местному самоуправлению. Оранжевая революция (2004), мы вместе", - отметил Поживанов.

Никаких подробностей пока не известно.



