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Новости Происшествия ДТП
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Один из авторов Конституции Владимир Стретович погиб в ДТП

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

стретович

Бывший народный депутат Владимир Стретович трагически погиб, попав в аварию.

Об этом пишут коллеги Стретовича на его странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прискорбное известие - в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом - народный депутат нескольких созывов... У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным", - написал общественный деятель, экс-депутат ВР Александр Доний.

Эту информацию также подтверждает политик, депутат нескольких созывов Михаил Поживанов. По его словам, авария произошла 6 апреля.

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"Вместе побеждали и отработали четыре созыва (2,4,5,6) народными депутатами Украины. Работа над Конституцией (1995-1996), Володя работал над разделом по организации судебной власти и охраны Конституции, я по местному самоуправлению. Оранжевая революция (2004), мы вместе", - отметил Поживанов.

Никаких подробностей пока не известно.

Один из авторов Конституции Владимир Стретович погиб в ДТП 01
Один из авторов Конституции Владимир Стретович погиб в ДТП 02
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Топ комментарии
+21
чинну систему судової влади переписав під себе овощ з портновим в 2011-му році; навіть не питаючи консультацій в венеціанської комісії. Це вже в 2015-му нова коаліція почала міняти під єврозразок, але не довела ці реформи до завершення. А в 2019-му восени Зебанда знову "повернула взад".
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07.04.2023 10:40
+20
Та ви тут писаки малограмотні,любітєлі відосиків,ви йому до п"ят не доростаєте..Він вже на своїй правді а неуки все ьісяться..Ви думаєте,що писати статті до Конституції,це писати цінники..Таке саме малограмотні стадо як в маскалів виросло..Йому земля пухом і вічна пам"ять а вам примати. .
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07.04.2023 11:12
+18
а ще ось ці
це тільки мені здається, що у АбраХамії погляд кішенькового злодія ?

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07.04.2023 12:23
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Краще б на його місці був доній. Того не шкода.
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07.04.2023 09:39 Ответить
До чого тут Доній і чому це краще...
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07.04.2023 11:19 Ответить
Це коломийський доній, який харкав і плював проти Пороха. Цей доній виявився зрадливим продажним гувном.
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07.04.2023 13:38 Ответить
Це зовсім інший Доній. Це Доній єпохи студентських забастовок кінця СРСР.
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07.04.2023 11:31 Ответить
Та сама продажна гнида. Пам'ятаю його висери проти Пороха.
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07.04.2023 13:41 Ответить
доний это полезный идиот кремля --- аминь
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07.04.2023 13:52 Ответить
Я думаю він на підкормці у Каломойського.
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07.04.2023 13:59 Ответить
Я припускаю, що він ще в часи Революції на граніті був представником від ґебні. На могло "кґб" в той час не контролювати той процес. Подальша діяльність Донія лише підтверджує це припущення.
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07.04.2023 15:12 Ответить
От прерв..тив І не знав про нього такі речи...
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07.04.2023 17:22 Ответить
Ні. Продажних гнид то може 1-2%. Там ще є багато палєзних путлєру ідіотів.
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07.04.2023 20:26 Ответить
а кого тобі шкода? може якусь арахамію?
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07.04.2023 13:05 Ответить
Напевно у кожного є свій список найбільш достойних...
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07.04.2023 09:41 Ответить
Світла памьять Достойній Людині
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07.04.2023 12:19 Ответить
1997 р. - засновник і керівник партії ХДС. Голова Світового конгресу українських юристів. Кому продав партію-ригам
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07.04.2023 09:46 Ответить
Емм, та партія увійшла у Нашу Україну. Риги там яким боком?
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07.04.2023 12:18 Ответить
яким боком?
цьому тундряному алєню аби язиком поляпапи
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07.04.2023 12:20 Ответить
Якщо чесно то просто соромно читати. Работнічкі над костітуцієй, ви хоч 3 класа середньої школи закінчили?
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07.04.2023 09:47 Ответить
"Володя працював над розділом по організації судової влади" - дивлячись на суди, ніхто там не працював.

Чим раніше і більше сд.... цих "депутатів" - тим краще. Наша ціль, це допомагати цьому процессу.
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07.04.2023 09:58 Ответить
і багато ти депутатів з зєльоной шобли завалив? чи як ти допомагаєш процесу?
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07.04.2023 13:07 Ответить
поживанов пише "мій побратим". хочу за питати - на яких таких фронтах ви разом воювали?
просто вже набридли, які косять під військових. Одна тільки делегація в Польщу чого вартує - клоуни їб@ні....
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07.04.2023 09:58 Ответить
По модньому зараз вештатись в рибацьких костюмах...
воювали на колчаківських фронтах.
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07.04.2023 10:17 Ответить
На фронтах боротьби з совком, комуняками та риго-кацапами!
Я на тебе подивлюся, як ти прийдеш з фронту, і зможеш хоч шось значиме для суспільства зробити, крім бухати, пристрелити сусіда, а потім підірватися на гранаті при затриманні тебе!

Ти попутал зєльону шоблу з людьми якості Стретовича, творця української незалежності і державності!

Або свідомо намагаєся вимазати покійного зеленим гівном.
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07.04.2023 12:44 Ответить
Чим смерть цього мужа відрізняється від смерті десятків чи сотень людей, які гинуть на дорогах щодня?!
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07.04.2023 10:06 Ответить
Мабуть тим, що люди на дорогах гинуть як раз завдяки отаким *******, які гасають під 250 по зустрічній, бо ж сцарь очінь таропіцца каституцію мінять в найближчий бордель...
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07.04.2023 10:18 Ответить
то ти покійного з ******** з зєльоной шобли мабуть попутав?
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07.04.2023 13:08 Ответить
Не перебільшуйте. В Україні до війни щоденна кількість загиблих у ДТП становила у середньому 12 осіб.
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07.04.2023 10:47 Ответить
насрать, всі вони одне кодло що грабували країну , плодлили корупцію що врешті решт привело до війни
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07.04.2023 10:10 Ответить
Судова влада отлично прописана в конституции,поставьте ему памятник из золота сто метров высотой,судьишки скинутся по 0,00001% от дневного заработка,еще останется на дивизию танков.
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07.04.2023 10:20 Ответить
чинну систему судової влади переписав під себе овощ з портновим в 2011-му році; навіть не питаючи консультацій в венеціанської комісії. Це вже в 2015-му нова коаліція почала міняти під єврозразок, але не довела ці реформи до завершення. А в 2019-му восени Зебанда знову "повернула взад".
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07.04.2023 10:40 Ответить
Це був один з тих "вічних" нардепів,які як залізли ще на перших скликаннях в Раду,так і сиділи і сидять там майже досі...Уступити своє місце можуть хіба власним дітям,родичам.Взагалі треба обмежити перебування в Раді одним терміном...але нехай з Богом спочиває...
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07.04.2023 10:20 Ответить
ти ж і вибираєш ''вічних'' голосуєш за них чи ти ''противсіха?''
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07.04.2023 11:24 Ответить
еге ж, Стретович був поганий, зараз депутатами ходять ось ці

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07.04.2023 12:17 Ответить
а ще ось ці
це тільки мені здається, що у АбраХамії погляд кішенькового злодія ?

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07.04.2023 12:23 Ответить
чому тільки погляд? він по факту кишеньковий злодій, тиряв бабло з кредитних карт, на нього карна справа в США - він ледве звідти встиг здриснути!
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07.04.2023 12:47 Ответить
ПІСЮНКОВИЙ злодій!
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07.04.2023 18:21 Ответить
О це правда. Дійсно. Погляд кишенькового злодія. А обличчя - це обличчя макаки з передачі у світі тварин.
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07.04.2023 18:57 Ответить
...погляд макаки, яка нашкодила і знає, що отримає піздюлєй
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08.04.2023 05:24 Ответить
Це був високоосвічений інтелектуал - людина, розумніша за половину фракції зелених слуг разом узятих! Але якщо пану більше до душі весільні фотографи, то мені вас жаль...
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07.04.2023 12:49 Ответить
Бачив Стретовича останній раз на зустрічі з Бальцеровичем в Києві - він був слухачем в залі, і потім задавав питання Бальцеровичу польською мовою, якою очевидно володів досконало.
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07.04.2023 12:51 Ответить
Довбаний же ж ти дебіл, Стьопа

Це завдяки тобі ми зараз маємо моносброд, бо ти вирішив шо депутатами повинні стати хто завгодно, крім тих хто на цьому розуміється
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07.04.2023 12:49 Ответить
Бачу, американці не міняють своїх депутатів на тих, що ще не були в політиці. А у нас з нових, як не Ліза Богуцька то Коля Катлєта.
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08.04.2023 08:18 Ответить
Земля УСІХ прийме...
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07.04.2023 10:51 Ответить
я його не знав, та й знати не хочу. не хрін швідкість привищувати.
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07.04.2023 11:06 Ответить
Та ви тут писаки малограмотні,любітєлі відосиків,ви йому до п"ят не доростаєте..Він вже на своїй правді а неуки все ьісяться..Ви думаєте,що писати статті до Конституції,це писати цінники..Таке саме малограмотні стадо як в маскалів виросло..Йому земля пухом і вічна пам"ять а вам примати. .
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07.04.2023 11:12 Ответить
а не нужно ничего писать. и так понаписали такого шо мама не горюй. нужно было просто попросить умных людей и они бы написали и конституцию, и законодательство. я иимею ввиду Пентагон. они это сделали для Японии и в течении многих лет контролировали их исполнение. тоже самое было и с Германией. теперь это ведущие страны. но мы же легких путей не ищем. законотворцы гребаные. тридцать лет писали законы и дописались до того что ни один не работает на гражданина
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07.04.2023 20:49 Ответить
нужни еще люди которие ее исполняли и в принятии законов ею би руководствовались . СТ. 22 КОНСТИТУЦИИ .
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08.04.2023 00:54 Ответить
Юра, тебе дебилу это неизвестно, но Конституция Украины - одна из лучших в мире. Это по международным оценкам. Потому что писали ее Стретовичи, а не комуняки и рыко-кацапы.
А про "тридцать лет писали законы" - это ты путаешь тёплое с мягким, потому что носитель мозга рыбки гуппи или хомячка, судя по пониманию процессов.
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08.04.2023 16:04 Ответить
R.I.P.
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07.04.2023 11:16 Ответить
"ДТП трапилася в селі Кам'янка Житомирської області, коли авто зі Стретовичем рухалося в напрямку Києва. Зазначається, що на дорозі зіткнулися Toyota ексдепутата й МАЗ. Одна людина загинула і двоє травмувалися-Обоз.
Спочивай з миром.
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07.04.2023 11:41 Ответить
Теперь уже видно по работе судебной системы.
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07.04.2023 11:52 Ответить
Судова система у нас паралізована не погано укладеною Конституцією, а, навпаки, паскудною владою, котра на кожному кроці Конституцію порушує і показує приклад, як треба грабувати народ навіть підчас війни.
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07.04.2023 14:37 Ответить
Е ні, саме Конституція дозволяє узурпувати владу, Саме вона беззуба і багатозначна - коли можна її трактувати як хочеш.
Стретович та інші (скажімо фізик Юхновський) писали конституцію, виходячи з того, що її буде поважати (знати перш за все) кожен громадянин. Але вони нічого там не записали про те - що ж робити з тими, хто не поважає закони і плює на тих, хто поважає. Замість в тюрму йдуть у депутати. А конституція це просто дозволяє. Беззуба конституція - імітація конституції. При добре прописаній конституції конституційний суд не потрібний.
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07.04.2023 15:46 Ответить
для цього є КПК! чи , і як розлучитися чоловіку і жінці теж має бути записано в Конституції?
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07.04.2023 18:24 Ответить
читайте знову, якщо за один раз не зрозуміли. Конституція не повинна давати собою нехтувати. А карний чи інші кодекси - чисто інструкція для судді. Рядовий громадянин не зобов'язаний їх знати. А Конституцію - зобов'язаний.
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07.04.2023 18:38 Ответить
Почитайте конституції інших країн... У загальних рисах вони мало чим відрізняються від української!
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07.04.2023 19:44 Ответить
Тобто оця книжечка повинна приходити і кожного раза ******* тебе собою по голові?

Чи як вона "не повинна давати собою нехтувати"?
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08.04.2023 16:06 Ответить
а ти - чесний.
прибіг із ОПи на Цензор сьорбати сиру мівіну

кондор кондор f226c9f4 Реєстрація: 19.03.2023
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07.04.2023 12:27 Ответить
Не переймайтеся цією "реєстрацією". Це якійсь фортель від Цензора. Я. наприклад, тут з 2009 року, а десь на початку цього року раптом, з якогось дива Цензор присвоює мені отого номера й реєструє мене з нуля, тобто з нової дати.
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07.04.2023 15:34 Ответить
підтверджую все те саме
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08.04.2023 16:07 Ответить
Тому і придумали терориста Голобородька,який розстріляв депутатів,а Лисий зброю подавав.
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07.04.2023 12:38 Ответить
І що ж заробили Чорновіл, Лук'яненко чи Хмара? У когось із них були 3-поверхові хати чи Майбахи? Чорновіл от загинув у скромній Тойота Королла - блін, та в мене зараз тачка краща!
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07.04.2023 12:50 Ответить
Ну так от, Стретович - один із тих перших депутатів...
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07.04.2023 13:50 Ответить
от мені просто цікаво - скільки нажили добра Таня Чорновіл, Парубій, Забродський???
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07.04.2023 18:27 Ответить
про Чорновола теж писали такі як ДНОній , що нажився , накрався і т.д. А, ховали людину зі службової квартири...
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07.04.2023 18:26 Ответить
ИМЕННО ТАК . ДНОНИЙ . И ЕМУ ПОДОБНИЕ .
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08.04.2023 01:00 Ответить
народ типа тебя не грабить надо, а перерабатывать на мясокостную муку

чтобы вы дебилы не размножались и не выбирали себе подобное зелёное быдло во власть
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07.04.2023 12:54 Ответить
Дебіли пишуть в крмментах про людину, яку не знали! Є ще потенціал у зелесосів на майбутніх ,, виборах,,. Зєлєбобики ви мізинця не варті Стретовича.
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07.04.2023 12:16 Ответить
Шкода як людину, але приставка "депутат" викликає внаслідок 32 років знущання над країною таку огиду..., що сама смерть людини залишає багатьох, просто, байдужими в емоційному плані.
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07.04.2023 12:42 Ответить
прікінь якими байдужими в емоційному плані залишить всіх смерть Гундосіка?
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07.04.2023 12:55 Ответить
Не виключно що прокацапська Зе влада прибирає всіх хто може сказати людям України про переписування Конституції. Переписати Конституцію Зе з фсбшними агентами хотіли ще до 2019 го, особливо там де курс на НАТО і ЄС.
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07.04.2023 13:02 Ответить
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07.04.2023 13:03 Ответить
Такі розлогі тексти зеленцям не осягнути, - мігрень нападає.
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07.04.2023 14:39 Ответить
окружні конституційні суди треба ще...
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07.04.2023 16:13 Ответить
Помню в середине 2000-х я ему сайт-визитку делал что-то типа stretovych.org. Как сейчас помню, поднял на этом свои первые 200 бакинских.
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07.04.2023 16:18 Ответить
Жаль конечно. Стретович не был запачкан баблом абсолютно. Такие технарями называются. Они делают. Ошибки у таких бывают---да результат важнее конечный. По большому счёту нам то и одна реформа нужна была полноценная---судебно-правовая, остальное бы рынок поставил на свои места. Спрос и предложение все решают и делают. И его величество прибавочная стоимость. И когда работает закон всякий от простого до Конституционного---всё получается. Но не получилось. 15 лет Хорватия потратила на эту реформу. Мы уже не проведём такую. Выход непопулярный но проверенный---внешнее управление, жёсткое. Или опять по граблям в десятый раз, а может и в тридцатый?!
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07.04.2023 17:10 Ответить
Карма за гріхи тажкі проти України …
Підключити слідчих з Мв, які розслідували УБИВСТВО Чорновала В, і вони докажуть, що це чисто «технічна помилка водія», людський фактор….
Кучма, Литвин та Лавринович, з тодішніми Генпрокурорами, можуть ОСОБИСТО побожитися! Вони ж «ніколи не брешуть»….
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07.04.2023 18:34 Ответить
НЕ ТОГО ЛИКВИДИРОВАЛИ: СТРЕТОВИЧА ПЕРЕПУТАЛИ С СИВКОВИЧЕМ
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07.04.2023 20:02 Ответить
Про покійного говорять або добре або нічого - так здавна заведено в Україні.
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07.04.2023 23:55 Ответить
Про всіх треба говорити лише правду."або нічого"-це вигадка тих,хто хоче прикрити злочини своїх родичів чи дружбанів.
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08.04.2023 05:18 Ответить
Про покійників які зіграли важливу роль в історії людства тільки правду хочеться чути а щодо інших покійників люди які їх знали і так відомо що вони собою представляли все інше для тітки з базару
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08.04.2023 14:13 Ответить
 
 