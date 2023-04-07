Один из авторов Конституции Владимир Стретович погиб в ДТП
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Бывший народный депутат Владимир Стретович трагически погиб, попав в аварию.
Об этом пишут коллеги Стретовича на его странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Прискорбное известие - в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом - народный депутат нескольких созывов... У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным", - написал общественный деятель, экс-депутат ВР Александр Доний.
Эту информацию также подтверждает политик, депутат нескольких созывов Михаил Поживанов. По его словам, авария произошла 6 апреля.
"Вместе побеждали и отработали четыре созыва (2,4,5,6) народными депутатами Украины. Работа над Конституцией (1995-1996), Володя работал над разделом по организации судебной власти и охраны Конституции, я по местному самоуправлению. Оранжевая революция (2004), мы вместе", - отметил Поживанов.
Никаких подробностей пока не известно.
Пожалуйста, подождите...
цьому тундряному алєню аби язиком поляпапи
Чим раніше і більше сд.... цих "депутатів" - тим краще. Наша ціль, це допомагати цьому процессу.
просто вже набридли, які косять під військових. Одна тільки делегація в Польщу чого вартує - клоуни їб@ні....
воювали на колчаківських фронтах.
Я на тебе подивлюся, як ти прийдеш з фронту, і зможеш хоч шось значиме для суспільства зробити, крім бухати, пристрелити сусіда, а потім підірватися на гранаті при затриманні тебе!
Ти попутал зєльону шоблу з людьми якості Стретовича, творця української незалежності і державності!
Або свідомо намагаєся вимазати покійного зеленим гівном.
це тільки мені здається, що у АбраХамії погляд кішенькового злодія ?
Це завдяки тобі ми зараз маємо моносброд, бо ти вирішив шо депутатами повинні стати хто завгодно, крім тих хто на цьому розуміється
А про "тридцать лет писали законы" - это ты путаешь тёплое с мягким, потому что носитель мозга рыбки гуппи или хомячка, судя по пониманию процессов.
Спочивай з миром.
Стретович та інші (скажімо фізик Юхновський) писали конституцію, виходячи з того, що її буде поважати (знати перш за все) кожен громадянин. Але вони нічого там не записали про те - що ж робити з тими, хто не поважає закони і плює на тих, хто поважає. Замість в тюрму йдуть у депутати. А конституція це просто дозволяє. Беззуба конституція - імітація конституції. При добре прописаній конституції конституційний суд не потрібний.
Чи як вона "не повинна давати собою нехтувати"?
прибіг із ОПи на Цензор сьорбати сиру мівіну
кондор кондор f226c9f4 Реєстрація: 19.03.2023
чтобы вы дебилы не размножались и не выбирали себе подобное зелёное быдло во власть
Підключити слідчих з Мв, які розслідували УБИВСТВО Чорновала В, і вони докажуть, що це чисто «технічна помилка водія», людський фактор….
Кучма, Литвин та Лавринович, з тодішніми Генпрокурорами, можуть ОСОБИСТО побожитися! Вони ж «ніколи не брешуть»….