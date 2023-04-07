РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11827 посетителей онлайн
Новости Общество
2 331 12
Лавра (413) УПЦ МП (1456) Всемирный Конгресс Украинцев (159)

Всемирный конгресс Украинцев поддержал освобождение святынь от УПЦ МП

Новости Цензор.НЕТ Общество

лавра

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) поддержал усилия украинского правительства, направленные на освобождение украинских национальных святынь – Киево-Печерской и Почаевской лавр – от Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом говорится в заявлении ВКУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нельзя допустить, чтобы мировое сообщество стало жертвой новой мощной волны российской дезинформации, которая утверждает, что украинская власть якобы кого-то "преследует" за их конфессиональную принадлежность или религиозные убеждения. Православная Церковь для распространения дезинформации, ненависти и пропаганды - прежде всего токсической идеологии так называемого "Русского мира", одним из главных идеологов которой был Патриарх Кирилл", - заявил Стефан Романов, Первый вице-президент ВКУ.

В ВКУ называют УПЦ МП неотъемлемой частью Русской Православной Церкви, отмечая, что Москва десятилетиями использовала ее как рычаг мягкой силы в Украине. Духовенство УПЦ МП, считают диаспоряне, оказывало поддержку пророссийским партиям и пропагандировало русскую культуру, а с начала войны многие священники УПЦ МП поддерживали русских военных.

Читайте также: Семь храмов УПЦ МП лишили права на пользование землей в Хмельницкой области

"Мы поддерживаем слова Вселенского Патриарха Варфоломея, который заявил, что Русская Православная Церковь "разделяет ответственность за преступление агрессии против Украины, а также другие преступления, которые стали его следствием, как, например, шокирующее похищение украинских детей", - добавил Романов.

"Украина всегда была страной религиозной толерантности, где десятки религиозных конфессий сосуществовали в мире и плодотворном сотрудничестве. Впрочем, не может быть места для компромиссов, когда речь идет о законе, национальной безопасности и гибридной агрессии Москвы", - подытожил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Тут головне, щоб УПЦ МП не звільнило Україну від святинь, зокрема тих, що знаходяться у Ближніх та Дальніх печерах. Щоб у результаті непідготованого кавалерійського наскоку Ткаченка завтра ці святині не опинились в московії...
показать весь комментарий
07.04.2023 12:10
+4
А де ж наша верховна зрада ? Де закон про заборону банди ФСБ-РПЦ ?
показать весь комментарий
07.04.2023 12:11
+3
Ви що!?! Ніззя! Цей законопроект готували в "ЄС", а значить вибірковий зір зеленої плісняви його не бачить. Для них ще й досі головний ворог не ФСБ (УПЦ МП) та рашисти, а Порошенко та опозиція.
показать весь комментарий
07.04.2023 12:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і шо з того, якщо картаве опудало з дєрьмаком не підтримує.
показать весь комментарий
07.04.2023 12:05 Ответить
Геть московського попа !!!
показать весь комментарий
07.04.2023 12:07 Ответить
Тут головне, щоб УПЦ МП не звільнило Україну від святинь, зокрема тих, що знаходяться у Ближніх та Дальніх печерах. Щоб у результаті непідготованого кавалерійського наскоку Ткаченка завтра ці святині не опинились в московії...
показать весь комментарий
07.04.2023 12:10 Ответить
Сто раз об этом упоминалось. Да давно все выперли. И при совке кстати. Там в запасниках Эрмитажа вся наша история и раритеты и не только церковные. Ющенко поднял тему сильно, да загавкали его свои же (нэ на часи) старый ноут у меня. Несметные сокровища и документы итд и тп. Врядли дождемся вообще. Почти для смеху скажу как. Это если военным путём оккупировать раху и вывезти всё, но своё по праву победителя. Что невозможно.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:07 Ответить
А де ж наша верховна зрада ? Де закон про заборону банди ФСБ-РПЦ ?
показать весь комментарий
07.04.2023 12:11 Ответить
Україна секулярна демократична Держава, вона не буде ЗАБОРОНЯТИ. А ось створити правильні УМОВИ цілком взмозі і повинна. Що наразі і робиться
показать весь комментарий
07.04.2023 12:30 Ответить
У період війни демократичні норми не працюють на законних підставах і уснує обмеження демократії. Можна спитати навіть у США, Великобританії /за срср просто помовчу/ в період WW-2, але головне, що осередки рашен агентури і пропаганди не відносяться ні до христианства, ні до людства, тим більше всі землі і будівлі мають бути відібрані у ворога.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:03 Ответить
Погано що ти не зрозумів моєї тези. Ти коли яйце варене їси тобі має значення якого кольору була курка що його знесла?
показать весь комментарий
07.04.2023 14:37 Ответить
Ви що!?! Ніззя! Цей законопроект готували в "ЄС", а значить вибірковий зір зеленої плісняви його не бачить. Для них ще й досі головний ворог не ФСБ (УПЦ МП) та рашисти, а Порошенко та опозиція.
показать весь комментарий
07.04.2023 12:47 Ответить
оця організація, світовий конгрес українців вона якась ялова.

нехай нагадають як вони боролися проти януковича від слова НІЯК.

тому вони як те теля - зжерли корову то воно за вовком пішло.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:12 Ответить
На скріні за цією ссиллю - прямі документи, які свідчать що «митрополит» РПЦ/УПЦ в Україні Онуфрій (Орест Березовський) має громадянство рф - держави, яка вбиває нас, яка веде страшну війну проти нашої країни.

А тепер увага!
Онуфрій був громадянином рф не останні роки, а ДЕСЯТКИ РОКІВ. Ви можете собі уявити на кого служить.

Це пряма агентурна мережа в Україні.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:13 Ответить
 
 