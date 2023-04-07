Всемирный конгресс Украинцев поддержал освобождение святынь от УПЦ МП

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) поддержал усилия украинского правительства, направленные на освобождение украинских национальных святынь – Киево-Печерской и Почаевской лавр – от Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом говорится в заявлении ВКУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нельзя допустить, чтобы мировое сообщество стало жертвой новой мощной волны российской дезинформации, которая утверждает, что украинская власть якобы кого-то "преследует" за их конфессиональную принадлежность или религиозные убеждения. Православная Церковь для распространения дезинформации, ненависти и пропаганды - прежде всего токсической идеологии так называемого "Русского мира", одним из главных идеологов которой был Патриарх Кирилл", - заявил Стефан Романов, Первый вице-президент ВКУ.

В ВКУ называют УПЦ МП неотъемлемой частью Русской Православной Церкви, отмечая, что Москва десятилетиями использовала ее как рычаг мягкой силы в Украине. Духовенство УПЦ МП, считают диаспоряне, оказывало поддержку пророссийским партиям и пропагандировало русскую культуру, а с начала войны многие священники УПЦ МП поддерживали русских военных.

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"Мы поддерживаем слова Вселенского Патриарха Варфоломея, который заявил, что Русская Православная Церковь "разделяет ответственность за преступление агрессии против Украины, а также другие преступления, которые стали его следствием, как, например, шокирующее похищение украинских детей", - добавил Романов.

"Украина всегда была страной религиозной толерантности, где десятки религиозных конфессий сосуществовали в мире и плодотворном сотрудничестве. Впрочем, не может быть места для компромиссов, когда речь идет о законе, национальной безопасности и гибридной агрессии Москвы", - подытожил он.