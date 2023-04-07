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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Крым - решающая территория, его деоккупация изменит все, - генерал Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ходжес

Контрнаступление будет нацелено на деоккупацию Крыма.

Об этом в интервью DW заявил экскомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что бои вокруг Бахмута имели очень высокую цену, но это было необходимо. Генштаб увидел, что может остановить российские войска в Бахмуте и истощить их, заставить использовать много ресурсов без того, чтобы Украина должна была стягивать в Бахмут свои бронетанковые войска. Ведь они понадобятся им, когда они начнут свое собственное контрнаступление, которое, как я предполагаю, произойдет на очень узком участке фронта, чтобы иметь решающий эффект, пробить сухопутный коридор между Крымом и Россией.

"Крым - решающая территория. Можно убить каждого российского солдата в радиусе 200 км вокруг Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если освободить Крым, это изменит все. Поэтому контрнаступление будет нацелено на освобождение Крыма. А остальная часть Донбасса, я думаю, будет позже", - поделился он.

По словам Ходжеса, западные партнеры Украины, в том числе США, Германия, Великобритания и Франция осознают, насколько важно это контрнаступление, поэтому должны "увидеть успех Украины".

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Топ комментарии
+8
Деокупація Криму - єдине вивішення закінчення активної фази війни!
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07.04.2023 12:45
+6
Не хочу уезжать из Крыма! Тут так классно, все по домашнему.
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07.04.2023 12:58
+5
всё началось с Крыма-всё им и закончится
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07.04.2023 12:53
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Деокупація Криму - єдине вивішення закінчення активної фази війни!
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07.04.2023 12:45 Ответить
андрофагам- понаєхам - примусова депортація, а озброених орків знищувати . В Крим мають повернтутися всі, хто емігрував з 2014 року, а також землі і будинки, звільнені від колоборантів і русні надавати всім бажаючим ветеранам ЗСУ та членам їх сімей. Заміщення кацапами етносу має бути виправлене. Досвід Судет та Польщі після WW - 2 позитивний, треба врахувати.
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07.04.2023 12:50 Ответить
+ для усіх хто жив під окупацією 9 років, офіційний статус "негромадянина" і здача екзаменів на українське громадянство: основи Конституції України, українська мова і література, історія, культура і традиції України !!!
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07.04.2023 13:27 Ответить
+ позбавлення виборчих прав на 50 років. Патріоти в цю групу не входять.
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07.04.2023 13:32 Ответить
всё началось с Крыма-всё им и закончится
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07.04.2023 12:53 Ответить
Почати з Криму це єдиний шангс його повернути, дійсно єдиний, ви-ми всі розуміємо що його хоуть розміняти на припинення війни, і ***** сам цього дуже хоче, а не можна йому дати те що він хоче! бамбас вже приречений на те що бути випаленою землею,це поле битви, людей забрати, жити там не буде можливості, це буде буферна зона між нами і помийкою
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07.04.2023 12:56 Ответить
Не хочу уезжать из Крыма! Тут так классно, все по домашнему.
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07.04.2023 12:58 Ответить
Якщо дійсно контрнаступ має на меті перерізання сухопутного коридору між Кримом та московією, то тоді краще вичавлювати москолоту та рашистів з півострову - най тікають через Керчинську протоку хоч через міст, хоч на надувних бабах. Не вступаючи в прямі боєзіткнення, а влучними ударами арти та РСЗВ змушувати до "жесту доброї волі".
Але це моя "диванна" точка зору. Впевнений, у Генерала є свій план, який все враховує. А наслідки будуть дуже неприємними для рашитів і радісними для України.
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07.04.2023 13:05 Ответить
міст потрібно підривати за першої ліпшої можливості !!!
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07.04.2023 13:35 Ответить
Я такої ж думки .

Бо по факту 2012 рока -- в Криму проукраїнськи партії були більш популярні ніж в Донбасі
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07.04.2023 13:05 Ответить
Хоть кто то адекватно мыслит на Западе и понимает что крым важнее дамбаса
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07.04.2023 13:05 Ответить
Если возьмем крым то рашисты сами попросят РЕАЛЬНОГО мира, и сами свалят с дамбаса когда мы в крыму поставим Гарпуны, Нептуны и прочие противокорабельные ракеты, а так же ПВО, которые перекроют рашистским кораблям и самолетам все выходы к Черному морю а значит и сообщение со всем миром и ихними союзниками типо Сирии
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07.04.2023 13:08 Ответить
Даунбасс просто так не візьмеш. Там намертво окопалися, а от Крим - достатньо забезпечення перерізати - і опиняться в мішку. Звісно, логічно починати з того, що легше, плюс - Крим - сакральний для *****. Це буде прямий удар йому по яйцях.
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07.04.2023 13:12 Ответить
Крим піддати такій прожарці всіма видами зброї, щоб у рашистів/чи що там по МКАДУ від них залишиться/ більше ніколи не виникало думки про "город руской слави". Як вийдем до узбережжя та перешийка, якщо на плечах втікаючих не війдемо у Крим, то буде тільки одна задача - збір та утилізація трупів русні.
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07.04.2023 13:27 Ответить
Ходжес и его очередная "деоккупация Крыма, вот-вот, совсем чуть-чуть".
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07.04.2023 13:21 Ответить
Як видно ІМХО спрацьовує. русня ментушиться, постійно в напрязі, а на їх пабликах десь з березня неприкрита тревога. В момент наступу, кацапи будуть у стані психічного безладу.
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07.04.2023 17:10 Ответить
Боюсь в одном Ходжес прав, попытки деокупаци Крыма действительно изменят все в этом конфликте :/
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07.04.2023 18:39 Ответить
 
 