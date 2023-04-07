Россия выпустила по Украине почти 5000 ракет на $16 млрд. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения российские захватчики выпустили по территории Украины около 4750 ракет разной дальности.

Об этом сообщает Forbes, передает Цензор.НЕТ.

"Преимущество России в наличии ракет большой и средней дальности было одним из основных. ВСУ в начале войны были ограничены дальностью старых советских комплексов "Точка-У" (120 км), РФ в это время могла обстреливать всю территорию Украины и имела в запасе тысячи ракет", - говорится в сообщении.

Но с 24 февраля Россия использовала почти все ракеты "Калибр" и Х555/101. Вероятно потому российские военные начали применять более дорогие ракеті Х-47 "Кинжал".

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на 3 января 2023 года в РФ оставалось только 59 ракет "Калибр". ВПК России ежемесячно производит около 15 ракет "Калибр". Примерно столько же Москва сейчас использует для ударов по Украине (44 ракеты за период с 3 января по 30 марта). За 13 месяцев большой войны также колоссально (свыше 90%) "похудел" запас российских ракет Х555/101.

"Масштаб российских проблем подтверждает статистика – последние месяцы интенсивность обстрелов резко снизилась, вероятно, сложностей с изготовлением новых ракет добавилось из-за санкций на электронные компоненты. Однако в России все еще остаются тысячи ракет малой дальности типа С-300, которые бьют на расстояние до 200 км и разрушают прифронтовые города", - пишет издание.







В Forbes отмечают, что Россия способна производить лишь около 50 дальнобойных ракет в месяц. А чтобы накапливать запас, захватчикам необходимо уменьшить количество обстрелов. Поэтому, возможно, летом оккупанты ограничат использование ракет, чтобы создать запас на следующую зиму. Или вообще откажется от идеи поражать украинскую энергетическую инфраструктуру и изменит тактику ракетных обстрелов, выбрав новые приоритеты.







"С начала большой войны Россия применила для обстрелов Украины около 2475 ракет большой дальности общей стоимостью $12,5 млрд и около 2300 ракет малой дальности на сумму $3,5 млрд", - подсчитали в Forbes.







Издание отмечает, что США для бомбардировки Ирака в 2003 году использовали ракет примерно на $1 млрд. Почти аналогичную сумму потратили на ракетный удар по Ираку в 1991 году во время проведения операции "Буря в пустыне". На борьбу против "Исламского государства" в Сирии и Ираке США тратили около $10 млн в день для ракетных и авиационных ударов. Это в четыре раза меньше средних расходов РФ.

"Таким образом, обстрелы Украины стали одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории. Но, в отличие от операций США и союзников, они не дали ощутимого преимущества для РФ на поле боя и не стали эффективными для разрушения экономики Украины", - резюмировали у Forbes.

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