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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Россия выпустила по Украине почти 5000 ракет на $16 млрд. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения российские захватчики выпустили по территории Украины около 4750 ракет разной дальности.

Об этом сообщает Forbes, передает Цензор.НЕТ.

"Преимущество России в наличии ракет большой и средней дальности было одним из основных. ВСУ в начале войны были ограничены дальностью старых советских комплексов "Точка-У" (120 км), РФ в это время могла обстреливать всю территорию Украины и имела в запасе тысячи ракет", - говорится в сообщении.

Но с 24 февраля Россия использовала почти все ракеты "Калибр" и Х555/101. Вероятно потому российские военные начали применять более дорогие ракеті Х-47 "Кинжал".

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на 3 января 2023 года в РФ оставалось только 59 ракет "Калибр". ВПК России ежемесячно производит около 15 ракет "Калибр". Примерно столько же Москва сейчас использует для ударов по Украине (44 ракеты за период с 3 января по 30 марта). За 13 месяцев большой войны также колоссально (свыше 90%) "похудел" запас российских ракет Х555/101.

"Масштаб российских проблем подтверждает статистика – последние месяцы интенсивность обстрелов резко снизилась, вероятно, сложностей с изготовлением новых ракет добавилось из-за санкций на электронные компоненты. Однако в России все еще остаются тысячи ракет малой дальности типа С-300, которые бьют на расстояние до 200 км и разрушают прифронтовые города", - пишет издание.

Россия выпустила по Украине почти 5000 ракет на $16 млрд 01

В Forbes отмечают, что Россия способна производить лишь около 50 дальнобойных ракет в месяц. А чтобы накапливать запас, захватчикам необходимо уменьшить количество обстрелов. Поэтому, возможно, летом оккупанты ограничат использование ракет, чтобы создать запас на следующую зиму. Или вообще откажется от идеи поражать украинскую энергетическую инфраструктуру и изменит тактику ракетных обстрелов, выбрав новые приоритеты.

Россия выпустила по Украине почти 5000 ракет на $16 млрд 02

"С начала большой войны Россия применила для обстрелов Украины около 2475 ракет большой дальности общей стоимостью $12,5 млрд и около 2300 ракет малой дальности на сумму $3,5 млрд", - подсчитали в Forbes.

Россия выпустила по Украине почти 5000 ракет на $16 млрд 03

Издание отмечает, что США для бомбардировки Ирака в 2003 году использовали ракет примерно на $1 млрд. Почти аналогичную сумму потратили на ракетный удар по Ираку в 1991 году во время проведения операции "Буря в пустыне". На борьбу против "Исламского государства" в Сирии и Ираке США тратили около $10 млн в день для ракетных и авиационных ударов. Это в четыре раза меньше средних расходов РФ.

"Таким образом, обстрелы Украины стали одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории. Но, в отличие от операций США и союзников, они не дали ощутимого преимущества для РФ на поле боя и не стали эффективными для разрушения экономики Украины", - резюмировали у Forbes.

Читайте также: Количество ракет в РФ снизилось до максимально критического уровня, - Данилов
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Топ комментарии
+8
Forbes повідомляє що обсяг прямих інвестицій з Оману після візиту Зеленського дорівнює 5000 ракет на $16 млрд.

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07.04.2023 13:11
+4
Перестали лупить массированно ракетами не потому что их нет, а потому что уже тепло и это не эффективно. Посмотрим что будет в октябре этого года...
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07.04.2023 13:10
+4
Потрібно ставити макети трансформаторних будок,потрібно вже готуватися до зими
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07.04.2023 13:44
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вова, ну наш президент, так любить Україну як я Банглу деш...
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07.04.2023 12:51 Ответить
наголошую, шо з москалями у нас повинна бути паритетність у всьому!
вони випустили по нас 5000 ракет - ми маємо лишати за собою право запустити по москалям 5000 ракет!!
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07.04.2023 17:12 Ответить
як тіки МО передасть мені все своє фінансування так і зроблю...
чи такому іплану як ти це не усвідомити?
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08.04.2023 01:42 Ответить
Что-то мало. У нас любители подсчитывать после каждой атаки на энергетику насчитывали в среднем так по миллиарду за раз. А тут за год всего 16, при том что раньше каждый день без ударов ракет не обходился.
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07.04.2023 12:52 Ответить
На це бабліще можна було у свинорилих близько 150 тис. будинків побудувать або прокласти 2500км першокласної дороги. Стадо імбіцилів.
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07.04.2023 13:02 Ответить
Або ,закупити кожному кацапу персональний Унітаз !!
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07.04.2023 15:08 Ответить
Перестали лупить массированно ракетами не потому что их нет, а потому что уже тепло и это не эффективно. Посмотрим что будет в октябре этого года...
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07.04.2023 13:10 Ответить
Активні бойові дії в серпні припиняться. У жовтні почнуться торги на видачу ***** енд компані в Гаагу до міжнародного суду.
Більше оптимізму, пане Підлога .
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07.04.2023 14:04 Ответить
Это тебе зеленский сказал? Даже если мы вдруг выйдем на кордоны 1991 года в ближайшей перспективе, то мокшы не перестанут стрелять из-за поребрика. Так шо это война на десятилетия
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07.04.2023 14:38 Ответить
Цікаво хто буде входити в цю 'компані' і хто буде від росії торгуватися?
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07.04.2023 14:58 Ответить
А хто від роісії буде торгуватися за твоєю версією?
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07.04.2023 23:48 Ответить
Forbes повідомляє що обсяг прямих інвестицій з Оману після візиту Зеленського дорівнює 5000 ракет на $16 млрд.

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07.04.2023 13:11 Ответить
розділити суму коштів на кількість вбитих касабами людей -сальдо на користь зебуїнів
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07.04.2023 13:17 Ответить
"ЗСУ на початку війни були обмежені дальністю старих радянських комплексів "Точка-У" (120 км)" - именно потому, что не боялись соизмеримой "ответки", кацапы и проводили ракетный террор.
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07.04.2023 13:21 Ответить
Потрібно ставити макети трансформаторних будок,потрібно вже готуватися до зими
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07.04.2023 13:44 Ответить
Одних С 300 у кацапів залишилось більше 2000, пор що розмовляти ?
Це як дурень думкою багатіє, своїх ракет не виробляємо, ракетні підприємства на паРащі не знищуємо.
Звісно дешевше прибрати Дєрмака, ліквідувавши його як кацапського агента, тоді війна може піти на користь України.
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07.04.2023 13:52 Ответить
Татаров не головний, татарова поставив Дєрмак.
Замовник Дермак, всі інщі виконавці, тому якщо прибирати, то прибирати треба його.
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07.04.2023 14:30 Ответить
С300 стреляет довольно недалеко. Всю территорию Украины простреливать из С300 не получится, но кошмарить к примеру Харьков и Сумы вполне... Они же совсем рядом с рашистами
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07.04.2023 19:50 Ответить
Яка собівартість? Ділити на десять?
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07.04.2023 14:06 Ответить
скоро ***** почне своїми золотими злитками пуляти по Україні.
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07.04.2023 14:09 Ответить
Статья ради красивого заголовка. Рашке 80% тех ракет достались нашару, от совка.
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07.04.2023 14:28 Ответить
Куда смотрет глав ред Цензора, зачем постить такой бред, господа?

16 000 000 000 $ за 5000+ ракет. Это чем же русня била, золотыми эскандерами что ли? Получается цена одной ракеты 3 200 000. Автор глупая гуманитарша что ли? У США одни из самых дорогих ракет на планете. Их легендартный тамогавк стоит 2 000 000 $. Русня свои калибры продает за 500000$, а ракета с300 вообще стоит 200000$. Чем же они были таким из чистого золота на 16 лярдов то?)
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07.04.2023 18:37 Ответить
з С-300 вони взагалі сіли в калюжу)
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07.04.2023 23:15 Ответить
Ну кому потрібні коментарі від 17-ти яйцевого Резнікова? Кому яка різниця скільки мілліардів кацапія витратила на ракети? Питання в тому скільки сотень (так саме сотень) тисяч українських людей погинуло і скалічено. Ракети побудовані для того, щоби ними стріляти, а не для того , щоби вони лежали на складах. Гроші існують для того, щоби їх тратити , а не тримати під матрацом. Людина існує для того, щоби жити, а не гинути. А Українська влада якось фактично забула про третє, про людину. Ракети і гроші у влади на першому місці (тому що не їхні іи чи родичі гинуть). Вони завжди рахують скільки чого втрачає кацапія, забуваючи про українців. Не думайте, що я це пишу, щоби розхитати ситуацію "бо путін нападе". Ні. Я пишу це з розпачу, бо квіт нації гина, а буряни, навпаки успішно проростають.
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07.04.2023 18:44 Ответить
Никто не знает, какая у этих ракет себестоимость, откуда все эти цифры? Плюс была куча старых ракет, которые уже фактически надо было утилизировать
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08.04.2023 08:35 Ответить
 
 