Россия выпустила по Украине почти 5000 ракет на $16 млрд. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения российские захватчики выпустили по территории Украины около 4750 ракет разной дальности.
Об этом сообщает Forbes, передает Цензор.НЕТ.
"Преимущество России в наличии ракет большой и средней дальности было одним из основных. ВСУ в начале войны были ограничены дальностью старых советских комплексов "Точка-У" (120 км), РФ в это время могла обстреливать всю территорию Украины и имела в запасе тысячи ракет", - говорится в сообщении.
Но с 24 февраля Россия использовала почти все ракеты "Калибр" и Х555/101. Вероятно потому российские военные начали применять более дорогие ракеті Х-47 "Кинжал".
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на 3 января 2023 года в РФ оставалось только 59 ракет "Калибр". ВПК России ежемесячно производит около 15 ракет "Калибр". Примерно столько же Москва сейчас использует для ударов по Украине (44 ракеты за период с 3 января по 30 марта). За 13 месяцев большой войны также колоссально (свыше 90%) "похудел" запас российских ракет Х555/101.
"Масштаб российских проблем подтверждает статистика – последние месяцы интенсивность обстрелов резко снизилась, вероятно, сложностей с изготовлением новых ракет добавилось из-за санкций на электронные компоненты. Однако в России все еще остаются тысячи ракет малой дальности типа С-300, которые бьют на расстояние до 200 км и разрушают прифронтовые города", - пишет издание.
В Forbes отмечают, что Россия способна производить лишь около 50 дальнобойных ракет в месяц. А чтобы накапливать запас, захватчикам необходимо уменьшить количество обстрелов. Поэтому, возможно, летом оккупанты ограничат использование ракет, чтобы создать запас на следующую зиму. Или вообще откажется от идеи поражать украинскую энергетическую инфраструктуру и изменит тактику ракетных обстрелов, выбрав новые приоритеты.
"С начала большой войны Россия применила для обстрелов Украины около 2475 ракет большой дальности общей стоимостью $12,5 млрд и около 2300 ракет малой дальности на сумму $3,5 млрд", - подсчитали в Forbes.
Издание отмечает, что США для бомбардировки Ирака в 2003 году использовали ракет примерно на $1 млрд. Почти аналогичную сумму потратили на ракетный удар по Ираку в 1991 году во время проведения операции "Буря в пустыне". На борьбу против "Исламского государства" в Сирии и Ираке США тратили около $10 млн в день для ракетных и авиационных ударов. Это в четыре раза меньше средних расходов РФ.
"Таким образом, обстрелы Украины стали одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории. Но, в отличие от операций США и союзников, они не дали ощутимого преимущества для РФ на поле боя и не стали эффективными для разрушения экономики Украины", - резюмировали у Forbes.
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вони випустили по нас 5000 ракет - ми маємо лишати за собою право запустити по москалям 5000 ракет!!
чи такому іплану як ти це не усвідомити?
Більше оптимізму, пане Підлога .
Це як дурень думкою багатіє, своїх ракет не виробляємо, ракетні підприємства на паРащі не знищуємо.
Звісно дешевше прибрати Дєрмака, ліквідувавши його як кацапського агента, тоді війна може піти на користь України.
Замовник Дермак, всі інщі виконавці, тому якщо прибирати, то прибирати треба його.
16 000 000 000 $ за 5000+ ракет. Это чем же русня била, золотыми эскандерами что ли? Получается цена одной ракеты 3 200 000. Автор глупая гуманитарша что ли? У США одни из самых дорогих ракет на планете. Их легендартный тамогавк стоит 2 000 000 $. Русня свои калибры продает за 500000$, а ракета с300 вообще стоит 200000$. Чем же они были таким из чистого золота на 16 лярдов то?)