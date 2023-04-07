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Дезертира из "Вагнера" Медведева, сбежавшего в Норвегию, арестовали в Швеции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вагнер,медведєв

Экс-командир из "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший там политическое убежище, был арестован в Швеции.

Об этом пишет Dagbladet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

По информации правозащитной организации Gulagu.net, Медведев ехал автобусом из Норвегии в Швецию, потому что ему сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле. Но у "вагнеровца" нет разрешения на въезд в Швецию, поэтому его арестовали.

Адвокат Медведева Бриньюльф Риснес подтвердил факт задержания.

"Он думал, что мог поехать в Швецию. К сожалению, искатели убежища не имеют возможности это сделать. Он приносит извинения за это недоразумение и надеется, что вскоре его отправят обратно в Норвегию", - рассказал Риснес.

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Топ комментарии
+28
Кацап завжди залишається кацапом, навіть тіпа прАзрьєвший. Жадоба до шари це на генному рівні
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07.04.2023 14:35
+12
...впевнений, що тут йому краще, ніж у рідінй ерефії
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07.04.2023 14:39
+7
Пусти свинью за стол она с ногами вылезет на стол. Сидело бы в своей норе и молилось бы чтобы о нем забыли но ему уже стало тесно в одной стране. Дожила Европа, что росийские террористы свободно катаются по всех странах Европы. А вы говорите отдать крым рашистам ради *мира*. Да они завтра же начнут тарабанить ногами и требовать пустить их в Херсон и Одессу и обеспечить их всем необходимым в том числе руzгим яzыгом.

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07.04.2023 14:40
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воно їздить показує які спецслужби цих країн нікчемні, так цілий загон ПВК пітушок может їздити переодягнене в цивільне, з повною екіпіровкою в сумках, і захопити будь-який об'єкт
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07.04.2023 14:35 Ответить
"воно їздить показує які спецслужби цих країн нікчемні" --- в чому нікчемні? В тому,що він може пересуватися по території Норвегії?
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07.04.2023 14:40 Ответить
в тому що вірять тій дурні, що воно за дешевими цигарками поїхало до Швеції.
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07.04.2023 17:44 Ответить
Кацап завжди залишається кацапом, навіть тіпа прАзрьєвший. Жадоба до шари це на генному рівні
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07.04.2023 14:35 Ответить
а я думаю, що він на якесь завдання там їхав, а про дешеві цигарки то так - легенда.
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07.04.2023 17:45 Ответить
час прикандичити..
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07.04.2023 14:36 Ответить
О. злочинець норвегія = швеція не одного прикрила злочинця москаля?
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07.04.2023 14:36 Ответить
Кувалда Пригожина по ньому давно плаче
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07.04.2023 14:36 Ответить
без санкції ФСБ нікуди би він з кацапії не втік
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07.04.2023 14:45 Ответить
Гроші на автобусний квиток за кордон, значить, знайшлись.
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07.04.2023 14:36 Ответить
...впевнений, що тут йому краще, ніж у рідінй ерефії
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07.04.2023 14:39 Ответить
Вы бы видели апартаменты Брейвика который отправил на тот свет 77 подростков.
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07.04.2023 14:46 Ответить
А там у них, у Скандинавії немає випадково 77 кацапів? Шикарна пропозиція - закандичити купу кацапів і сісти в нормальні апартаменти он енклюзів. Я б і сам, але в мене поки що ще тут є справи
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07.04.2023 15:04 Ответить
В них міжнародне право. Питання не в тому зовсім.
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07.04.2023 14:39 Ответить
Пусти свинью за стол она с ногами вылезет на стол. Сидело бы в своей норе и молилось бы чтобы о нем забыли но ему уже стало тесно в одной стране. Дожила Европа, что росийские террористы свободно катаются по всех странах Европы. А вы говорите отдать крым рашистам ради *мира*. Да они завтра же начнут тарабанить ногами и требовать пустить их в Херсон и Одессу и обеспечить их всем необходимым в том числе руzгим яzыгом.

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07.04.2023 14:40 Ответить
відправити в країну на довічне. Скоть.
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07.04.2023 14:41 Ответить
Мозамбік. Там лишні роти не потрібні
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07.04.2023 14:42 Ответить
...ВІДПРАВТЕ ЙОГО В КОЛОНІЮ....ЯК ЛЮДИНА БУЛА В ..ВАГНЕРІ..І НЕКОЇЛА ЗЛОЧИНИ..ВИ СЕРЬЙОЗНО ВІРИТЕ ТОЙ ПОТВОРІ...
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07.04.2023 14:43 Ответить
Нах обратно на парашу, чому це Європа має бути притулком до кацапських війскових злочинцв. Або хай розповідає все що знає. Кацап філатов нещодавно випадково зізнався (був бухой від бояришника) шо брав участь у розстрілах полонених українців. І воно спокійно перебуває у Франції
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07.04.2023 14:43 Ответить
Цигарки вдвічі дешевше? Це маячня голіма, він на завдання їхав, Швеція в НАТО вступає жеж.
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07.04.2023 14:50 Ответить
Одни ******** говорили что приехали в Британию на шпили посмотреть,этот за "сигаретами" в другую страну? охотно верю
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07.04.2023 14:51 Ответить
Такой дебил вряд ли на что-то годится. В Норвегии сигареты стоят 20-25 евро. Возможно что он говорит правду.
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07.04.2023 14:55 Ответить
Дешевле уже гашиш курить.
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07.04.2023 15:18 Ответить
по-перше він не дебіл, дебілізм це хвороба, людина є недієздатною, а цей вишкрябок дієздатний і має відповідати за свої дії,
а по-друге такими вилупками як раз кремлю дуже зручно всі справи робити, а подохне - не шкода, їх як гівна в рашці.
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07.04.2023 17:49 Ответить
це шпигун, "засланий казачок", не треба з ним панькатися, а відправити назад на росію, в них там з такими розмова відбувається за допомогою кувалди, просто та надійно...
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07.04.2023 14:53 Ответить
Daly jomu, nare6ti, pidkuryty u Shvezii
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07.04.2023 14:56 Ответить
Поверніть його на родіну.. Кувалда вже чекає
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07.04.2023 14:56 Ответить
Занадто легко він пересувається по Норвегії.їхати в іншу країну по сигарети,шедеврально ...з точки зору ,що він був на війні,що він має стосунки до розвідки рашистів.
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07.04.2023 15:01 Ответить
Мінздрав же попереджав, що паління шкідливе для здоров'я.
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07.04.2023 15:18 Ответить
Серйозно, такі новини деморалізують.
Західна цивілізація тупо беззуба. Навіть маючи під боком максимально фашистську, недружню країну яка 24/7 зомбує своїх "громадян" казочками про "можєм павтаріть" - країни Європи просто впускають до себе вештатися ВІДОМИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНЦІВ... ну так, справді, а чого б і ні? Що паганого може трапитися? Ідіоти...
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07.04.2023 15:44 Ответить
Шел на заданий, но шведський бандерівці білі начеку.
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07.04.2023 16:01 Ответить
Россиянин. Это диагноз! Лишнехромосомность не пропьешь и не удалишь. Это отличительная черта всех россиян. Я не шучу.
наРфию сейчас изолируют очень нежно, и все ее отбросы тоже надо как то изолировать.
Бешенство. Они для меня ассоциируются именно с понятием бешенства.
И относиться необходимо ко всем россиянам именно как к бешенным тварям.
Они могут быть похожими на людей. Быть вроде бы добрыми соседями. Улыбаться...
Но, в какой то момент, они становятся бешенными и без всякой логики, кидаются убивать, кусать, ломать и крошить все, что их окружает.
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07.04.2023 17:28 Ответить
думаю что кремль сознательно засылает на Запад типа "перебежчиков" с целью дезинформации по нужным им темам. В частности по деятельности вагнеровцев... Надеюсь что в Норвегии, и в общем на Западе, спецслужбы это понимают.
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07.04.2023 17:29 Ответить
Это сколько сигарет он собирался купить, чтобы покрыть разницу билета?
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07.04.2023 17:32 Ответить
як там поживає український посадовець, який щомісячно отримує величезну зарплату за те, що відслідковує оцих усих падлюк і подає на них запит щодо екстрадиції?
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07.04.2023 18:58 Ответить
Есть и другая версия. А с сигарет ржака конечно. Сидеть в тюряге в Швеции---дело просто в кайф. Это знают многие. Но и другое там есть. В той стране жутко уважают права людей и всяких. Чуть для сюжету---но правда. Там и ананасы могут на обед как десерт подать и часто и в перемежку с авокадо. Так что по сигаретам тут не проканает. Допускаю, что если попросить сидя у шведов на киче, можно и сигару спросить---и принесут.
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07.04.2023 19:20 Ответить
підара на швабру!
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07.04.2023 21:06 Ответить
Ганьба нашій генпродуратурі.
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08.04.2023 00:31 Ответить
 
 