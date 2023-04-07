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Дезертира из "Вагнера" Медведева, сбежавшего в Норвегию, арестовали в Швеции
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Экс-командир из "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший там политическое убежище, был арестован в Швеции.
Об этом пишет Dagbladet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
По информации правозащитной организации Gulagu.net, Медведев ехал автобусом из Норвегии в Швецию, потому что ему сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле. Но у "вагнеровца" нет разрешения на въезд в Швецию, поэтому его арестовали.
Адвокат Медведева Бриньюльф Риснес подтвердил факт задержания.
"Он думал, что мог поехать в Швецию. К сожалению, искатели убежища не имеют возможности это сделать. Он приносит извинения за это недоразумение и надеется, что вскоре его отправят обратно в Норвегию", - рассказал Риснес.
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показать весь комментарий07.04.2023 14:35
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показать весь комментарий07.04.2023 14:40
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а по-друге такими вилупками як раз кремлю дуже зручно всі справи робити, а подохне - не шкода, їх як гівна в рашці.
Західна цивілізація тупо беззуба. Навіть маючи під боком максимально фашистську, недружню країну яка 24/7 зомбує своїх "громадян" казочками про "можєм павтаріть" - країни Європи просто впускають до себе вештатися ВІДОМИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНЦІВ... ну так, справді, а чого б і ні? Що паганого може трапитися? Ідіоти...
наРфию сейчас изолируют очень нежно, и все ее отбросы тоже надо как то изолировать.
Бешенство. Они для меня ассоциируются именно с понятием бешенства.
И относиться необходимо ко всем россиянам именно как к бешенным тварям.
Они могут быть похожими на людей. Быть вроде бы добрыми соседями. Улыбаться...
Но, в какой то момент, они становятся бешенными и без всякой логики, кидаются убивать, кусать, ломать и крошить все, что их окружает.