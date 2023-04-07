Китай контактирует со всеми сторонами "конфликта в Украине", - спикер МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Министерстве иностранных дел Китая продолжают утверждать, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами "конфликта в Украине".
Об этом сегодня на брифинге сказала спикер МИД Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что касается "конфликта в Украине", Китай поддерживает диалог со всеми вовлеченными сторонами, включая Украину", - сказала Мао, комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона с главой КНР Си Цзиньпином, во время которой китайский лидер выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским "когда настанет подходящее время".
"Китай всегда выступает за мирное урегулирование и готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира", - добавила представительница.
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а Крим ?
може невдобно вийти із суверинитетом
Пекин считает Тайвань своей отделившейся провинцией, которая должна воссоединиться с материковой частью страны - при необходимости с помощью военной силы. США признают руководство в Пекине в качестве единственного правительства Китая с 1979 года.
Ваш друг Лавров багатозначно киває головою...
Бо він нас не вважає суб'єктом
Ця бл@тська комуна йде мільярд разів *****, за спробу знищення Цивілізованого Світу.
Образацен глубинного "дипломатического" языка с традиционным китайским колоритом в духе песни времен т. Сталин "Москва - Пекин.
"Идут, идут вперёд народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы."
"Китай не хочет безразлично наблюдать за ситуацией в Украине, а тем более подливать масла в огонь. (1)
В вопросе Украины Китай не ищет геополитического собственного интереса. (2)
Мы не настроены равнодушно наблюдать за ситуацией со стороны, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь. Есть только одна цель, которой мы искренне желаем, и это мир. (3)
Китай продолжит продвигать мирные переговоры и играть конструктивную и ответственную роль в том, чтобы помочь разрешить кризис в Украине",(4)
Страна будет продвигать мирные переговоры и помогать "разрешить кризис в Украине" (5) - это все от постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН.
Китай будет продвигать мирные переговоры и помогать "разрешить кризис в Украине"?
Как єто расшифровывается с глубинного китайского языка? Продвигать мирные переговоры в стиле Путина?
Разрешать "кризис в Украине" в стиле Путина и на в пользу Путину ?
"Кризис в Украине" ? То есть, - "ихтамнет" ?
Киев, Харьков,Чернигов, Изюм и далее везде - "кризис в Украине" ?
И то, что в условных БУЧАХ случилось от /в результате "кризис в Украине", потому, что "ихтамнет" ? ФБ
Николай Нестор Нагорняк,
8 апрель 2022 г. ·
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