РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11827 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 851 38
война (46746) Китай (2401) Си Цзиньпин (190) Макрон (945)

Китай контактирует со всеми сторонами "конфликта в Украине", - спикер МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

китай,сі

В Министерстве иностранных дел Китая продолжают утверждать, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами "конфликта в Украине".

Об этом сегодня на брифинге сказала спикер МИД Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что касается "конфликта в Украине", Китай поддерживает диалог со всеми вовлеченными сторонами, включая Украину", - сказала Мао, комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона с главой КНР Си Цзиньпином, во время которой китайский лидер выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским "когда настанет подходящее время".

"Китай всегда выступает за мирное урегулирование и готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира", - добавила представительница.

Читайте также: "Мы ожидаем, что Китай будет способствовать установлению справедливого мира", - фон дер Ляен
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
альо, китайці, чий Тайвань ?
а Крим ?

може невдобно вийти із суверинитетом
показать весь комментарий
07.04.2023 14:55
+7
Так пихато брехати сцяти в очі всьому світу. це китайці такі ци всі азіати? японці та корейці(з Південної) начебто нормальні люди, хоча сусіди цих жовтопиких
показать весь комментарий
07.04.2023 14:54
+7
Тайвань незалежна, демократична країна, з апсолютно законним урядом який претендує на усю територію комуністичного Китаю !!! Крим це Україна !!!
показать весь комментарий
07.04.2023 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так пихато брехати сцяти в очі всьому світу. це китайці такі ци всі азіати? японці та корейці(з Південної) начебто нормальні люди, хоча сусіди цих жовтопиких
показать весь комментарий
07.04.2023 14:54 Ответить
Взагалі то японці та корейці хоч і сусіди, але воюють з ними постійно багато сторіч
показать весь комментарий
07.04.2023 22:11 Ответить
альо, китайці, чий Тайвань ?
а Крим ?

може невдобно вийти із суверинитетом
показать весь комментарий
07.04.2023 14:55 Ответить
ета ся другоє ся, ви ся ні ся панімаіті ся
показать весь комментарий
07.04.2023 15:01 Ответить
Тайвань незалежна, демократична країна, з апсолютно законним урядом який претендує на усю територію комуністичного Китаю !!! Крим це Україна !!!
показать весь комментарий
07.04.2023 15:12 Ответить
США не визнали Тайвань

Пекин считает Тайвань своей отделившейся провинцией, которая должна воссоединиться с материковой частью страны - при необходимости с помощью военной силы. США признают руководство в Пекине в качестве единственного правительства Китая с 1979 года.
показать весь комментарий
07.04.2023 22:15 Ответить
сьогодні цей острів як суверенну державу визнають12 лише 14 країн: Беліз, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Маршаллові Острови, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, Есватіні
показать весь комментарий
07.04.2023 22:17 Ответить
Контактує мовчки і думає своє.
показать весь комментарий
07.04.2023 14:55 Ответить
Ходжа Насреддин тоже обещал престарелому падишаху обучить осла богословию, за мзду немалую и нескоро.(с)
показать весь комментарий
07.04.2023 14:59 Ответить
Чума вузькоока , у нас не конфлікт! У нас війна!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 15:00 Ответить
на кожні вуха- свою локшину
показать весь комментарий
07.04.2023 15:02 Ответить
І з 5-ю колоною також?
показать весь комментарий
07.04.2023 15:05 Ответить
Чайна хоче і рибку з'їсти і на х*й сісти
показать весь комментарий
07.04.2023 15:10 Ответить
Комунякам бажає теж на їхній території якийсь подібний, але відповідно масштабніший конфлікт. Комуняки це прокляття планети і ті хто комуняцьку хуцпову бредятіну вигадав....
показать весь комментарий
07.04.2023 15:21 Ответить
Що за хрінь? У нас війна з росією , а не конфлікт в Укріїні!
показать весь комментарий
07.04.2023 15:23 Ответить
Даремно вам Захід допомагав створити економіку вкладаючи великі капітали і ******* технології в 90-х та нульових роках в це комуністичне тоталітарне непорозуміння створивши цього дракона на свою голву,тепер це проблема для Заходу і для нас.
показать весь комментарий
07.04.2023 15:24 Ответить
В любому кримінальному кодексі,співпраця зі злочинцем очевидним,є спіучастю.Мабуть це не стосується міжнародних відносин(((
показать весь комментарий
07.04.2023 15:31 Ответить
Китай контактує з усіма сторонами "конфлікту в Україні"

Ваш друг Лавров багатозначно киває головою...
показать весь комментарий
07.04.2023 15:34 Ответить
*****.
показать весь комментарий
07.04.2023 15:43 Ответить
Крім України ))
Бо він нас не вважає суб'єктом
показать весь комментарий
07.04.2023 15:44 Ответить
Узкоглазые гомики в контакте.
показать весь комментарий
07.04.2023 15:45 Ответить
Ці контактери вже зає..., у одних Тайвань, у інших курди, ще й бразильці зі своїм віддайте Крим, а чи не пішли б вони усі...
показать весь комментарий
07.04.2023 16:09 Ответить
Китай ще за ковід не відповів.
показать весь комментарий
07.04.2023 16:28 Ответить
А цих сторін так *****, що Сі Дзедун заплутався...
Ця бл@тська комуна йде мільярд разів *****, за спробу знищення Цивілізованого Світу.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:12 Ответить
Китайці брешуть завжди, якщо не брешуть: то говорять неправдую
показать весь комментарий
07.04.2023 17:39 Ответить
а якщо і скажуть правду, то подадуть її так щоб ніхто не повірив, а потім будуть ще й сміятися як той же путін, який вже давно заявляв про свої плани по відновленню совка, а всі не вірили.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:59 Ответить
оце правда - брешуть і вашим і нашим
показать весь комментарий
07.04.2023 22:23 Ответить
Криза і конфлікт в Китаї набирає обертів. Завершиться тим, що китайські комуністи будуть висіти на ліхтарях разом із своїм комуністичним імператором. Китай знову стане вільним! А допоки комунідори гнойні можуть повирішувати кризу і конфлікт в росії. Там повсюди щось вибухає і руйнується, Дорослі молоді чоловіки масово кудись зникають. Явно, Белгороду і Брянську, Курську і Рязані потрібен китайський посередник.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:42 Ответить
Ты сам в это веришь?
показать весь комментарий
08.04.2023 04:16 Ответить
Китай = П*дорас
показать весь комментарий
07.04.2023 18:47 Ответить
ну так, китай контактує зі всіма крім України
показать весь комментарий
07.04.2023 22:21 Ответить
Хоча Китай і Росія зміцнили зв'язки після жорстокого вторгнення Кремля в Україну, США ще не бачили доказів того, що Пекін надає системну, матеріальну підтримку військовим зусиллям Москви, за словами високопоставлених чиновників Міністерства фінансів США.
показать весь комментарий
08.04.2023 00:53 Ответить
По мнению Китая выходит Украина не сторона конфликта?
показать весь комментарий
08.04.2023 04:15 Ответить
Китай - політична шльондра
показать весь комментарий
08.04.2023 06:56 Ответить
Звернім увагу на ПОСЛІДОВНІСТЬ політики умиротворення Китаю/адвокатства Кремлю.

Образацен глубинного "дипломатического" языка с традиционным китайским колоритом в духе песни времен т. Сталин "Москва - Пекин.

"Идут, идут вперёд народы.

За светлый путь, за прочный мир

Под знаменем свободы."

"Китай не хочет безразлично наблюдать за ситуацией в Украине, а тем более подливать масла в огонь. (1)

В вопросе Украины Китай не ищет геополитического собственного интереса. (2)

Мы не настроены равнодушно наблюдать за ситуацией со стороны, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь. Есть только одна цель, которой мы искренне желаем, и это мир. (3)

Китай продолжит продвигать мирные переговоры и играть конструктивную и ответственную роль в том, чтобы помочь разрешить кризис в Украине",(4)

Страна будет продвигать мирные переговоры и помогать "разрешить кризис в Украине" (5) - это все от постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН.

Китай будет продвигать мирные переговоры и помогать "разрешить кризис в Украине"?

Как єто расшифровывается с глубинного китайского языка? Продвигать мирные переговоры в стиле Путина?

Разрешать "кризис в Украине" в стиле Путина и на в пользу Путину ?

"Кризис в Украине" ? То есть, - "ихтамнет" ?

Киев, Харьков,Чернигов, Изюм и далее везде - "кризис в Украине" ?

И то, что в условных БУЧАХ случилось от /в результате "кризис в Украине", потому, что "ихтамнет" ? ФБ

Николай Нестор Нагорняк,

8 апрель 2022 г. ·

Это видят: Доступно всем

показать весь комментарий
08.04.2023 07:59 Ответить
 
 