Китай контактирует со всеми сторонами "конфликта в Украине", - спикер МИД

В Министерстве иностранных дел Китая продолжают утверждать, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами "конфликта в Украине".

Об этом сегодня на брифинге сказала спикер МИД Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что касается "конфликта в Украине", Китай поддерживает диалог со всеми вовлеченными сторонами, включая Украину", - сказала Мао, комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона с главой КНР Си Цзиньпином, во время которой китайский лидер выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским "когда настанет подходящее время".

"Китай всегда выступает за мирное урегулирование и готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира", - добавила представительница.

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